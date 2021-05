Comment dessiner un chat ?

Le dessin est une qualité qui peut être innée chez certaines personnes. Pour d’autres, avant d’avoir la capacité de dessiner, ils ont besoin de technique qui leur sera facile. Pourtant, un dessin nécessite le suivi de certains détails pour sa réussite. Découvrez à travers cet article les étapes à suivre pour dessiner un chat.

Début du dessin d’un chat de dessin animé

Pour commencer, faites un ovale pour la tête. Après cela, mettez des triangles au-dessus de l’ovale pour représenter les oreilles. Ensuite, faites un autre ovale plus grand que le premier. Cet ovale représente le corps et va chevaucher sur le côté le premier. Ainsi, cela va former deux ovales côte à côte avec l’un entrant dans l’autre. Pour représenter les pattes de l’animal, vous dessinez trois ovales verticaux. Le premier va chevaucher du bas l’ovale représentant la tête. Les deux autres vont être un peu distants et chevaucher du bas le grand ovale représentant le corps de l’animal.

Continuer avec le dessin des pattes de votre chat de dessin animé

Maintenant, vous dessinez au bas de chacun de ses trois ovales un petit ovale horizontal. Chaque petit ovale doit chevaucher du bas, l’ovale de la patte au bout de laquelle il est placé. Vous allez maintenant relier les deux pattes de devant par une petite ligne courbe.

Dessinez ensuite une ligne en forme de crochet derrière votre plus grand ovale pour représenter la queue. Ensuite, faites un petit ovale au bout de la queue. Après ça, peaufinez les détails du chat et effacez les traits de construction. Coloriez et ombrez votre chat.

Début du dessin d’un chat classique

Commencez par faire un ovale horizontal et légèrement écrasé pour représenter la tête. Dessinez en dessous de cet ovale un cercle. Le cercle doit chevaucher du bas l’ovale qui était tracé. Ajoutez un autre cercle en bas à gauche du cercle dessiné précédemment.

Ce cercle doit aussi chevaucher du bas le cercle précédent. Ensuite, vous tracez deux triangles au-dessus du premier ovale tracé pour former les oreilles du chat. Reliez les deux cercles du bas par deux lignes droites, tracées de chaque côté des cercles. Vous le ferez de sorte à former comme une chaine reliant de deux cercles.

Continuer avec le dessin des pattes

Après, tracez trois lignes droites partant des cercles pour dessiner les pattes du chat. Vous faites les deux premières lignes en dessus du premier cercle juste après l’ovale. Ces deux lignes doivent quitter deux points distants du cercle et vont vouloir se joindre pour former un angle aigu.

La troisième ligne doit quitter l’intérieure du cercle totalement en bas, de façon oblique te chercher à joindre une des deux premières lignes tracées. Faites maintenant de petits ovales se chevauchant, avec l’un au bout des deux premières lignes et l’autre au bout de la troisième ligne.

Rajoutez deux ovales disposés de la même manière à côté à droite des premiers, pour les pattes postérieures. Dessinez une ligne en crochet derrière le dernier cercle pour former la queue. Ensuite, dessinez deux traits obliques entourés d’un petit cercle dans le premier ovale tracé, pour les yeux. Peaufinez votre dessin pour le finaliser.

Si vous suivez à la lettre ses étapes ci-dessus, il est très facile de dessiner un chat. Il vous faut aussi de l’application pour réussir.