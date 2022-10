Tout ce qu’il faut savoir sur le foxit phantompdf

Un puissant logiciel de traitement des fichiers PDF, le foxit PhantomPDF offre plusieurs outils ainsi que beaucoup d’options pour manipuler la plupart de vos documents édités au format PDF. Quelles sont donc vraiment ses particularités spécifiques par rapport à d’autres logiciels de traitement de PDF ? Voici tout ce que vous devez savoir si vous voulez utiliser à bon escient cet outil magique !

La famille foxit phantomPDF

Foxit corporation s’est efforcé de satisfaire le besoin de tous les utilisateurs de ses logiciels, vu que sa concurrente principale qui est un géant dans le domaine est incapable de concevoir de nouveaux outils de traitement appropriés. Ils ont élaboré 3 grandes familles de foxit phantompdf.

Tous les logiciels dénommés « Foxit phantomPDF » sans exception sont capables de faire une édition de texte en portable document format (modifier, insérer, gérer…) pour vous offrir des pages personnalisées selon votre souhait.

Foxit phantomPDF Express

En installant ce logiciel dans votre ordinateur, vous serez en mesure de créer votre document PDF facilement, d’apporter votre signature électronique et d’enregistrer vos précieux imprimés rapidement et en toute sûreté.

Foxit phantomPDF Standard

Ce logiciel fournit une suite sûre et aisée pour permettre de travailler avec des fichiers PDF avec une facilité déconcertante ! Tellement instructif et souple que travailler avec des fichiers « figés » du type PDF devient agréable.

Une interface conviviale et beaucoup d’options rendent le programme très utile et performant pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l’édition en PDF. Vous pouvez modifier directement tous les textes, images, polices à partir de vos documents PDF existants. Vous pourrez soigner la mise en page ou la disposition des textes et des images sans aucun problème, comme avec la plupart de logiciel de traitement de texte quelconque.

Vous n’aurez plus besoin de faire une conversion des fichiers en ligne ou à l’aide de logiciels peu convaincants, vous enregistrez toutes les modifications apportées et c’est tout !

Foxit phantomPDF Business

Cette solution PDF complète est destinée aux entreprises ou aux organisations d’envergure. Cette suite est plus développée que phantomPDF Standard, car elle possède des fonctions d’édition plus avancées comme une compression de fichiers supplémentaire ou la création de PDF destinés à l’archivage, à l’ingénierie ou pour la production de documents imprimés.

Le logiciel est capable de reconnaitre la fonction connectPDF qui étend la norme PDF ISO, facilitant ainsi le suivi, le partage et la protection de vos documents signés électroniquement.