Forfait mobile SFR ou orange ?

Les réseaux mobiles disposent de multiples options de forfaits mobiles au choix. Cependant, choisir un forfait mobile de ces réseaux dépend de vos besoins et des avantages que chaque formule vous propose. Quels sont les avantages d’un forfait mobile SFR ? Qu’en est-il du forfait mobile orange ? Quelle différence pouvez-vous apprécier entre les deux ? Éléments de réponse !

Avantages du forfait mobile SFR

L’opérateur mobile SFR dispose d’une multitude de forfaits pour le bien de ses abonnés. Il s’agit entre autres des forfaits :

A découvrir également : Fichier .pages: comment ouvrir ?

2 h 100 Mo ;

5 go 4G+ ;

80 go 4G+.

À cela s’ajoute le forfait Power 120 go

2 h 100 Mo

Le forfait de 2 h 100 Mo coûte 3 euros par mois et permet de faire des appels de 2 heures en France et en Europe. Il permet aussi l’envoi des SMS illimités dans toute l’Europe. Ce forfait est suivi d’un engagement de 12 mois avec une connexion internet de 100 Mo.

A lire en complément : Les spécificités du serveur VPS

5 go 4G+ et 80 go 4G +

Les forfaits 5go 4G+ et 80 go 4G + confèrent respectivement une connexion internet de 5 go et de 80 go avec des engagements de 12 mois. Le forfait de 5 go coûte 12 à 17 euros par mois offrant une possibilité d’appels illimités vers les fixes et les mobiles en France. Le coût du forfait de 80 go varie de 20 à 35 euros par mois donnant droit à des appels et SMS illimités en France et ailleurs.

Power 120 go

C’est le forfait mobile SFR le plus élevé. Offrant une connexion internet de 120 go, il vous donne des accès illimités en appels et SMS en France et partout dans le monde. Comme tous les autres forfaits mobiles SFR, il prend en compte un engagement de 12 mois avec un coût compris entre 35 et 50 euros par mois.

Avantages du forfait mobile orange

Le réseau mobile orange se démarque par les différentes offres de forfaits mobiles qu’il propose. Ces forfaits présentent des avantages aussi intéressants les uns que les autres. Au nombre de ceux-ci, vous avez :

Orange 2 h 100 Mo ;

Orange 2 h 5 go ;

Orange 10 go ;

Orange 70 go ;

Orange 80 go.

Sans oublier, orange 120 go.

Orange 2 h 100 Mo et Orange 2 h 5 go

Ce sont les petits forfaits mobiles de Orange. Les prix varient respectivement entre 3 à 8 euros par mois et de 12 à 17 euros par mois. Vous avez droit à une connexion internet selon le forfait sans oublier l’engagement qui est lié au forfait seul dans les deux cas. Outre cela, d’autres options plus enrichissantes s’offrent à vous en vue de personnaliser votre forfait.

Orange 10 go et Orange 70 go

La particularité de ces deux forfaits mobiles Orange est l’accès continu aux appels et SMS illimités en France et dans toute l’Europe. Vous bénéficiez des options de sécurité Netflix (offert au premier mois), multi-Sim, expresse ainsi que des accès aux appels spéciaux à l’étranger. Cela dit, contrairement aux autres forfaits, celui de 70 go donne droit à 50 go d’internet.

Orange 80 go et Orange 120 go

Les possibilités d’accès avec ces forfaits sont énormes. Parlant des avantages standards, il est possible d’effectuer des appels illimités sur un mobile ou un fixe à travers le monde entier. Mieux, ils vous offrent une variété d’options pour le bonheur dans vos communications.

Différence entre un forfait mobile SFR et un forfait mobile orange

Contrairement à l’opérateur SFR mobile, le réseau Orange mobile dispose d’un nombre limité de forfaits mobiles. De plus, les options de personnalisation de forfait mobile orange restent de loin les meilleures pour mieux en profiter.

Toutefois, les désagréments observés chez l’opérateur Orange dus au grand nombre d’abonnés qu’il possède sont assez rares chez SFR.

Ce qu’il faut retenir !

Choisir un forfait mobile adapté à ses besoins de communication demande à en savoir plus sur les forfaits dont disposent les réseaux SFR et Orange. Imprégnez-vous des informations développées ci-dessus pour choisir le forfait qui répond à vos attentes.