Où envoyer demande congé parental ?

Depuis le 1er décembre 2016, les conditions du congé parental ont été modifiées pour aider les parents à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Il y a de nombreuses améliorations entre plus de flexibilité et plus de rémunération.

Le congé parental vous donne la possibilité de faire une pause ou de réduire votre activité professionnelle pour vous consacrer à votre enfant dans les moments importants de son développement. Et les changements apportés depuis le 1er décembre 2016 le rendent encore plus attrayant.

Qui peut bénéficier du congé parental ?

Simplification de tous les (futurs) parents exerçant une activité professionnelle (au moins 10 heures par semaine) et affiliés au régime luxembourgeois de sécurité sociale au moment de la naissance ou de l’accueil (au moins 12 mois immédiatement avant le début du congé parental).

Quelles formules possibles ?

Les deux parents peuvent avoir un congé parental Prenez-le.

« 1er congé parental » doit être pris immédiatement après la maternité ou l’hôtel. Si votre employeur ne peut pas refuser ou reporter ce premier congé, il a le droit d’exiger un congé parental à plein temps.

« 2e congé parental », qui doit être pris par l’autre parent avant le 6e anniversaire de l’enfant (12e anniversaire à l’adoption). Votre employeur ne peut pas refuser ce deuxième congé, mais il a le droit d’exiger le congé parental pour être pris à temps plein et peut reporter la date de début sous certaines conditions.

Le congé parental n’est accordé qu’une fois par parent pour le même enfant. Par conséquent, vous ne pouvez pas donner à votre conjoint le droit de prendre un deuxième congé parental pour le même enfant.

À partir du 1er décembre 2016 sera une plus grande flexibilité dans les conditions de la fête . Le varieront en fonction de votre charge de travail professionnelle :

TRAVAIL À TEMPS PLEIN (40 H/WK) ≥ TEMPS PARTIEL (≥ 20 H/WK) TRAVAIL ≥ TEMPS DE QUART (≥10H/WK) 4 ou 6 mois de congé parental à temps plein Congé parental à temps partiel de 8 mois ou de 12 mois Congé parental d’un jour par semaine pour une durée maximale de 20 mois Split Congé parental : 4 mois pour une durée maximale de 20 mois

Votre demande doit être soumise à votre employeur sur papier gratuit au moins 2 mois avant le début du congé de maternité pour le premier congé parental par courrier recommandé avec accusé de réception. Votre demande indiquera le type de congé parental (1er ou 2e congé parental) et la formule souhaitée (indiquant l’organisation du temps de travail souhaité si vous n’utilisez pas à temps plein).

Quelle compensation ?

Pendant la totalité de votre congé parental, vous recevrez un « revenu de remplacement » versé par le Fonds pour l’avenir des enfants (CAE). assimilé au revenu salarial, ce revenu est soumis aux cotisations sociales et aux impôts. Le montant dépend de votre salaire, du nombre d’heures travaillées par semaine et la formule de vacances choisie.

Par exemple, si vous travaillez à temps plein et prenez un congé parental à temps plein, le montant brut de votre revenu de remplacement est actuellement le suivant :

correspond à votre salaire actuel s’il se situe entre 1998,59€ et 330,98€ ;

est égal à 330,98€ si votre salaire mensuel brut dépasse ce montant. Veuillez noter que le montant de votre allocation est déterminé en fonction du salaire mensuel moyen gagné au cours des 12 mois précédant le début de votre congé parental. En cas de changement de revenu après le début du congé parental, l’allocation est recalculée.

La console de gestion Exchange vous fournit une calculatrice que vous pouvez utiliser pour trouver rapidement le revenu de remplacement auquel vous avez droit.