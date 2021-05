Quel est le taux d’absentéisme normal ?

Avez-vous l’impression que vous avez peur que l’absentéisme soit ou sera un problème d’une grande importance dans votre entreprise ? Vous voulez savoir quel degré de gravité vous devez donner à votre absence. Ou comment reconnaître ses symptômes. Nous vous donnons notre avis sur ces questions qui, selon Medicat Partner, sont le début d’une bonne gestion de l’absentéisme dans l’entreprise.

Tout d’abord, quels sont les signes visibles d’absentéisme au travail qui devraient vous alerter ?

Si vous voyez — des absences prolongées et/ou répétées de plusieurs de vos employés ; — une surcharge de travail pour les employés présents (augmentation des heures supplémentaires ou plaintes des employés eux-mêmes ou de leur gestionnaire local) ; — l’interruption de l’exploitation d’un ou de plusieurs services ou même de l’activité globale de l’entreprise, — une augmentation des remplacements (augmentation des contrats à durée déterminée, temporaires ou le travail temporaire, etc. — une réduction de la production ou de l’efficacité d’un ou de plusieurs services, de votre chiffre d’affaires total, etc. — un besoin latent d’améliorer les conditions de travail,

Il y a une probabilité que votre entreprise souffre réellement d’absentéisme. Néanmoins, bien que ces indicateurs aient été quantifiés pour certains, ne sont pas suffisamment précis pour l’indiquer avec certitude.

Quels sont donc les indicateurs qui sont vraiment synonymes d’absentéisme au travail ?

Bien sûr, vous devez calculer votre absentéisme général Nous vous rappelons la formule.

Échec =( nombre de jours/heures d’absence sur la période sélectionnée/nombre de jours/heures théoriques travaillées au cours de la période sélectionnée) *100

Quelle unité doit être choisie : Heures ou jours ?

Tout est suspendu De la facilité d’obtenir des données de calcul De l’expérience, de nombreuses entreprises sont ambitieuses de créer de nombreux indicateurs très spécifiques. Ensuite, les mêmes entreprises abandonnent rapidement la difficulté de recueillir des données chiffrées, précises et fiables. Notre conseil ? Donnez la préférence à des méthodes simples et réalisables qui vous permettront de découvrir les premières tendances !

Quelles sont les raisons de l’absence devraient être prises en compte ?

Ce choix est le vôtre. C’est-à-dire qu’il nous semble pertinent d’analyser les absences particulièrement imprévisibles et imprévisibles (maladie, accidents du travail, accidents du travail, accidents du travail, absences injustifiées) et auxquelles vous pouvez répondre !

En outre, le calcul du prix global de votre structure est la première étape. Mais avant de commencer à effectuer des actions, vous devez analyser votre analyse affiner !

Certes un haut absentéisme au travail, mais en termes de quoi, à qui ?

Une fois votre tarif calculé, vous pouvez le comparer : — au tarif national. Selon le 12e Baromètre Ayming, il s’agirait de 5,11 % ou 18,7 jours d’absence par employé en 2019. — au rythme de votre régionau cours de votre domaine d’activité. Les disparités régionales s’expliquent par l’âge moyen de la population, la composition du tissu économique, le taux de chômage et la flexibilité du marché du travail dans votre région… — . Certains sont plus propices aux accidents ou dont les emplois sont plus difficiles.

Cette comparaison permet de distinguer les origines de votre absence inhérente à votre région, à votre industrie et aux personnes qui vivent dans votre entreprise.

Medicat Partner peut rejoindre votre Il y a une mesure de l’absentéisme des entreprises qui sont semblables à votre effectif, à votre secteur ou à votre région géographique. Contactez-nous pour cela !

Sur le chemin d’une analyse plus approfondie de l’absentéisme au travail…

Vous devez répondre aux trois questions suivantes pour déterminer les effets de l’absentéisme.

Est-ce que votre absentéisme :

généralisée ?

Est-ce un ou deux employés isolés et gravement malades ou un grand nombre d’employés ayant des absences courtes mais répétées ? En fait, de très longues absences peuvent augmenter le nombre de jours d’absence, mais ont moins d’impact organisationnel et financier que les absences très courtes et répétitives. Pour ce faire, nous considérons la durée et la fréquence des absences, le nombre moyen de jours d’absence par employé, nous observons l’indice de Bradford (lire notre article sur ce sujet ),

Compressible ?

Avez-vous de la place pour cet absentéisme ? L’analyse des raisons de l’absence de vieillesse, de commerce, de services… est particulièrement utile pour répondre à cette question. Cela vaut également pour les événements majeurs de l’entreprise. Par exemple, vous remarquez que depuis un changement dans l’organisation du travail, la transition vers une équipe vers l’espace ouvert d’une équipe, son absentéisme a augmenté. Ou depuis le changement du gestionnaire d’un tel service, l’absentéisme, ont diminué, quelles leçons peut-on en tirer ?

prévisible ?

Pouvez-vous prévoir des absences parce que nous pouvons nous attendre à une flambée de grippe ? Notez une augmentation des arrêts de travail, plus de burn-out, une saisonnalité particulière de votre absentéisme en fonction des mois de l’année, les jours de semaine, les périodes d’activité élevées et basses la société… ? Le calcul mensuel de l’absentéisme analyse les absences par jour de semaine et les comparaisons avec les dernières années afin de mettre en évidence certaines des causes facilement résolubles de l’absentéisme.

Alors, absence au travail : oui ou non ?

En répondant à ces questions, vous pouvez…

— si vous souffrez vraiment d’absentéisme ; — dans l’affirmative, évaluer la gravité ; — et identifiez vos leviers d’action, si nécessaire.

