Quels sont les avantages du service Aidadomi ?

Pour les personnes âgées ou malades qui ont besoin d’aide à domicile, Aidadomi est une entreprise spécialisée dans l’assistance aux personnes âgées ou malades. Elle vous aide à domicile à faire vos tâches quotidiennes ainsi que vous aide à faire vos courses avec satisfaction. Si vous souhaitez connaître les avantages du service de Aidadomi, nous vous invitons à lire attentivement et soigneusement cet article.

Avantages de la garde d’enfants

Lorsque vous faites appel à Aidadomi pour la garde de votre enfant, sachez que la garde se fera aux domiciles des parents de l’enfant. Au cas où, un de vos enfants est âgé de moins de 6 ans, vous allez bénéficier de l’aide de la Paje selon la condition de ressources auxquelles s’ajoutent 50% de réduction ou de crédit d’impôts. Pour cela, vous devez faire au minimum 16h de garde d’enfants par mois.

Vous devez avoir une activité professionnelle ou au cas où vous êtes non salarié, vous devez être à jour dans vos cotisations d’assurance vieillesse. Par ailleurs, vous n’avez pas besoin de justifier d’une activité minimum, si vous êtes bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés. Si vous êtes au chômage et bénéficiaire de l’allocation d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique.

Si vous êtes bénéficiaire du revenu de solidarité active sous certaines conditions de ressources étudiées par votre caf et inscrit dans une démarche d’insertion. Et enfin si vous êtes étudiant et vous vivez en couple tous deux étudiants. Sachez qu’il est possible sous certaines conditions de cumuler différents compléments.

En effet, en cas de recours à une assistante maternelle ainsi qu’une garde enfant à domicile, en cas d’activité à temps partiel et de recours à une grande rémunérée, le plafond de prise en charge peut être majoré de 10% si votre enfant est gardé la nuit de 22h à 06h le dimanche ou les jours fériés. De même, le plafonde de prise en charge peur majoré de 30% si vous ou votre conjoint est bénéficiaire de l’allocation d’adultes handicapés.

Avantages pour la garde d’une personne âgée

Lorsque vous faites appel à Aidadomi, si la personne concernée est âgé de plus de 60 ans, cette dernière peut bénéficier de l’aide de la caisse de retraite. L’aide peut venir de la CARSAT ( Caisse d’assurance retraite ainsi que de santé au travail ) si vous avez cotisé au régime général.

L’aide peut également venir de la RSI (caisse de retraite des commerçants ainsi que des artisans) et enfin l’aide peut aussi venir de la CNRACL ( caisses de retraite des agents des collectivités locales). Quelque soit votre caisse, Aidadomi va constituer le dossier avec vous et voir aider à faire le dépôt.