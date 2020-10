Les différentes manières de se protéger efficacement de la Covid-19

En France, le 11 mai marque le début du déconfinement progressif. Il n’empêche que la Covid-19 reste d’actualité. Ce virus contagieux se transmet par un simple contact. Sur l’ensemble du territoire français, on recense plus de 360 000 cas, contre 28 000 000 partout dans le monde. Quelles sont les mesures à appliquer pour se protéger efficacement de la Covid-19 ? On vous répond dans ce billet.

Le film antimicrobien, un accessoire peu connu et pourtant très pratique

De nombreux chercheurs et scientifiques le confirment : le coronavirus vit plus longtemps sur des supports en bois et en métal. Chaque jour, vous serez amené à toucher ce genre de matériau (poignée de porte, rampe d’escalier, table, chaise…). Pour vous protéger au maximum de la Covid-19, pourquoi ne pas investir dans des films antimicrobiens ?

Film antimicrobien : pour qui et où le poser ?

L’on préconise surtout la pose de film antimicrobien dans les locaux professionnels. La raison est simple : ils sont fréquentés par un vaste public. Par locaux professionnels, on sous-entend :

les magasins,

les boutiques,

les établissements de santé,

les industries,

les écoles,

les librairies,

les restaurants.

La liste n’est pas exhaustive.

Film antimicrobien : quels avantages ?

Vous ne souhaitez pas nettoyer vos supports à tout bout de champ ? Le film antimicrobien s’impose comme la solution idéale. En effet, ce film de protection ne retient pas longtemps les bactéries. Il garantit une efficacité immédiate. Puis, sa durée de vie est de plus de 5 ans.

Le film de protection antimicrobien et anticoronavirus est un matériau étanche que vous pouvez nettoyer facilement. De par sa structure lisse, il s’adapte à n’importe quel type de support. Il vous est par exemple possible de vous en servir pour recouvrir un comptoir d’accueil, une vitrine ainsi que des bornes tactiles.

Lutte contre la Covid-19 : les principales mesures sanitaires à connaitre

Réseaux sociaux, télévisions, radios… Tous se relaient pour diffuser à travers le monde entier les mesures sanitaires à préconiser pour éviter la transmission du coronavirus.

Le port de masque

Le masque et le cache-bouche font partie des équipements indispensables pour se protéger efficacement de la Covid-19. Leur rôle principal ? Couvrir le nez et la bouche pour éviter la projection de postillons.

Conformément aux normes de sécurité et de qualité en vigueur, il existe 3 sortes de masques. Ce sont :

les masques en tissus : réutilisable, ce type de masque affiche un taux de filtration des bactéries assez élevé. Il faut le laver après chaque utilisation dans la journée.

: réutilisable, ce type de masque affiche un taux de filtration des bactéries assez élevé. Il faut le laver après chaque utilisation dans la journée. les masques chirurgicaux : assurant une meilleure protection contre le virus, ils doivent être jetés après usage.

: assurant une meilleure protection contre le virus, ils doivent être jetés après usage. les masques de protection respiratoire FFP2 ou FFP3 : ce sont les modèles les plus performants. On les recommande surtout aux personnes contaminées par la Covid-19.

Le lavage des mains

Vos mains ont touché une zone infectée ? Elles peuvent transmettre le virus d’un endroit à un autre, ou d’une personne à une autre. Pour éviter autant que possible la propagation du coronavirus, pensez à vous laver fréquemment les mains.

Deux solutions s’offrent à vous :

soit vous utilisez du gel hydroalcoolique (on en vend dans presque tous les magasins, les commerces de proximité et les supermarchés)

(on en vend dans presque tous les magasins, les commerces de proximité et les supermarchés) soit vous lavez vos mains avec du savon pour enlever toute trace de microbe.

Lutte contre le coronavirus : les bonnes pratiques à adopter en entreprise

Tout comme les endroits publics, les lieux de travail font aussi partie de ces zones fortement exposées au coronavirus. Le risque de contamination se voit doubler en cas de confirmation de cas positif. Pour protéger au mieux vos collaborateurs, vous devez prendre des mesures strictes.

Le respect de la distanciation d’un mètre au minimum

Il faut savoir que le coronavirus se transmet de différentes manières : par une poignée de main ou encore par des gouttelettes de salive. Pour limiter au maximum la propagation du virus, vos employés et vous devez respecter la distanciation sociale de 1 mètre. Cette mesure barrière s’applique aussi aux clients.

Le port d’EPI ou équipement de protection individuelle

Dans certains cas et dans certains secteurs d’activité, le port de masque ne suffit pas pour se protéger du coronavirus. Parfois, il est indispensable de porter des équipements de protection individuelle. Vous pouvez par exemple mettre à la disposition de vos salariés des gants à usage unique et des visières de protection.

Les gestes barrières à préconiser

De base, toutes les entreprises sans exception doivent investir dans :

une solution hydroalcoolique,

un désinfectant,

des poubelles pour les équipements jetables.

Lutte contre la Covid-19 : les mesures à prendre à l’école

Les écoles rouvrent aussi leurs portes. Certains établissements proposent même déjà une date pour la rentrée scolaire. Pour ne pas propager le virus, il est essentiel d’apprendre aux élèves les mesures d’hygiène à appliquer et à respecter.

La sensibilisation des enfants au respect de l’hygiène

Il est nécessaire de conscientiser les élèves au fait que le lavage des mains est très important pour se préserver du coronavirus. L’idée est de leur apprendre à quel moment se laver les mains et avec quels produits : à la sortie des toilettes, à l’entrée de l’école, après avoir éternué dans les mains, avant de manger, etc.

Les précautions à prendre dans une école

Bien évidemment, les gestes barrières s’appliquent aussi dans les établissements scolaires. Parce qu’ils accueillent beaucoup d’enfants en bas âge, il est conseillé de poser un film antimicrobien sur les objets fréquemment touchés par les élèves.