En savoir plus sur le dripper

Le processus de sevrage d’un fumeur est complexe et souvent éprouvant. Pour pallier les inconvénients de la cigarette conventionnelle, le dripper a été conçu et adopté depuis plusieurs années déjà. De quoi s’agit-il et comment marche un dripper ? Des éléments de réponse vous sont proposés dans cet article.

Définition du dripper

Encore appelé Rebuildable Dripping Atomizer, le dripper est un atomiseur réutilisable qui sert à accroître la puissance d’un liquide. Il représente une alternative efficace à la cigarette et est devenu presque indispensable au vapotage.

Lire également : Quelle différence entre une lombalgie et un lumbago ?

Avantages du dripper

Le premier avantage du dripper est qu’il offre les sensations identiques à celles d’une cigarette ordinaire, des sensations puissantes et intenses. Un dripper peut aussi servir pour tester des e-liquides. Avec ce type d’atomiseur, il est possible de mélanger les arômes et de changer les effets souhaités. Moins nocif que la cigarette, il est équipé d’une batterie qui prolonge sa durée d’utilisation.

De plus, les dripper sont des appareils multifonctions que vous adaptez à vos besoins et il en existe aujourd’hui avec différentes options de montages.

A lire également : La signification des drapeaux en Karting

Son mode de fonctionnement

Le dripper ne dispose pas d’un véritable réservoir et il faut le remplir manuellement par goutte avec un liquide qui favorise le vapotage. Il est équipé en son sein, de petits flacons de nicotine qui assurent l’augmentation de la puissance du liquide. Pour profiter au maximum de votre appareil, vous devrez veiller à ce que la quantité de tubes de nicotine pour booster corresponde au dosage et au liquide utilisé.