Comment faire carte grise gratuitement ?

La carte grise fait l’objet d’une carte d’identité pour un véhicule et permet donc de l’identifier des autres véhicules. L’obtention de ce certificat d’immatriculation est nécessaire et obligatoire pour le propriétaire de la voiture. De quelle manière pouvez-vous obtenir cette carte grise ? Tous les détails à cette question vous seront donnés ci-dessous.

Adresser une demande de carte grise à l’ANTS

Aujourd’hui, c’est désormais possible de faire une demande de carte grise en ligne. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel dédié à la demande de certificat d’immatriculation. Vous aurez besoin de vous munir d’une bonne connexion internet et d’un scanner pour numériser les documents qui vous seront demandés. Votre démarche ne vous nécessitera pas plus de 5 minutes et certaines pièces justificatives peuvent être conservées pendant près de 5 ans.

Sur le site Immatriculation.ants.gouv.fr, vous pourrez effectuer ces autres démarches :

Changer l’adresse de sa carte grise,

Obtenir une copie de sa carte grise,

Changer le titulaire avec déclaration de cession et d’achat

Avant de vous y lancer, vous aurez besoin de créer un compte. Dans le cas où vous en possèderiez un déjà, connectez-vous sur le compte des Impôts, de la Sécurité sociale ou de La Poste via France Connect.

Demander sa carte grise en ligne

Il n’est plus possible de faire une demande de carte grise parce que les préfectures de France ont fermé leur service. Cependant, vous pouvez adresser votre demande de carte grise gratuitement sur le site ANTS. Il est également possible de demander ce document en ligne dès l’instant où votre demande est suivie par un professionnel bénéficiant d’un agrément.

Cela comprend entre autres le changement de titulaire, le duplicata de carte grise, le changement d’adresse carte grise, etc. Qu’il s’agisse de changer de propriétaire ou de modifier les données du titulaire du certificat d’immatriculation, ces démarches se font gratuitement en ligne. Il existe désormais des sites dédiés à la délivrance de carte grise capable de vous fournir ces prestations.

Comme évoqué plus haut, vous ne pouvez plus aller à la préfecture afin d’effectuer vos démarches de carte grise. Désormais, certaines préfectures et sous-préfectures mettent à disposition des usagers n’ayant pas d’accès Internet, des bornes numériques afin de les soutenir dans leurs démarches. Par contre, il faut au préalable se renseigner auprès de ces services avant de s’y rendre.

Demande de carte grise pour une voiture étrangère

Si vous résidez en France, vous n’avez qu’un délai d’un mois pour faire immatriculer un véhicule étranger. Si vous ne possédez pas tous les documents nécessaires, sachez qu’il est possible de faire une demande d’immatriculation temporaire en plaques WW. Cette immatriculation provisoire WW vous donne le droit de rouler avec le véhicule en toute légalité pendant 4mois. C’est une alternative en attendant de recevoir votre carte grise définitive.

Voici les cas où vous pouvez recevoir votre carte grise gratuitement :

lorsqu’il y a changement d’adresse ;

lorsqu’il y a rectification due à une erreur survenue ;

lorsqu’il y a usurpation de plaques d’immatriculation ;

lorsqu’il y a changement d’état civil ou de raison sociale ;

lorsqu’il y a changement d’état matrimonial ;

lorsqu’il y a perte, vol ou détérioration.

Le recours d’un service carte grise habilité par le ministère de l’Intérieur est obligatoire pour les plaques WW.