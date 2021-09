Comment copier un dvd sur clé usb ?

Nous utilisons de moins en moins de DVD et de CD, à la différence des clés USB qui sont particulièrement pratiques et permettent de stocker de nombreux fichiers plus volumineux. Les ordinateurs portables n’ont par ailleurs pas toujours un lecteur de DVD, la clé USB reste donc l’outil à avoir en priorité. Copier le contenu d’un dvd s’avère être alors une solution de long terme. Vous pouvez vous débarrassez de vos DVD une fois que vous avez copié ce qu’il vous faut avant de partir en vacances par exemple. Comment copier un DVD sur une clé USB ? C’est ce que nous allons vous expliquer dans cet article !

Ce qu’il faut savoir avant de commencer

Il existe de nombreux formats de fichiers numériques qui peuvent être accessibles sur le Web et que vous pouvez copier sur votre clé USB. Les CD et les DVD sont pour leur part plus difficiles à copier car ils sont bridés par un système de protection rendant plus compliquée la copie de leur contenu. Cependant, il existe heureusement plusieurs logiciels permettant l’extraction et la copie sur une clé USB de façon assez simple. Pour comprendre et bien utiliser ses fichiers, il est recommandé de connaitre les formats de base numériques. Vous remarquerez en cherchant sur le Web divers fichiers que les vidéos sont souvent au format .avi, .mp4 et que les musiques sont, elles, au format .mp3 et .flac pour la majorité.

Deux techniques sont couramment utilisées afin de copier un DVD sur une clé USB. C’est très simple et cela nécessite peu d’étapes. Il convient toutefois d’avoir un lecteur de disque sur votre ordinateur portable ou fixe, ou de posséder un lecteur de DVD externe. Si vous utilisez un lecteur externe, vous devrez avoir au moins 2 ports USB.

Méthode 1 pour copier un DVD sur une clé USB

Il vous suffit ensuite d’ouvrir le lecteur et de sélectionner les fichiers que vous souhaitez copier. En appuyant sur la touche Ctrl + clic gauche, vous pouvez choisir les fichiers souhaités. Si vous les voulez tous, appuyez sur Ctrl + A. Faites un clic droit, “copier”. Le raccourci pour copier est un simple Ctrl + C.

Vous n’avez plus qu’après à “coller” le ou les fichiers dans le dossier de votre choix. Le raccourci pour coller est Ctrl + V. Le dossier qui correspond à votre clé USB se trouve dans “Ce PC” (sur Windows). Dans la partie “périphériques amovibles“, vous trouverez votre clé USB qu’il vous reste à ouvrir pour y déposer les fichiers copiés précédemment.

Méthode 2 pour copier un DVD sur une clé USB

Cette méthode consiste à utiliser un logiciel comme DVD Copy/Ripper afin de copier le contenu d’un disque. Ce type de logiciel est programmé pour décrypter la protection mise en place sur le contenu. Il peut en effet copier le DVD dans le même format encodé pour le décoder ensuite dans le format que vous souhaitez. Le fichier sera alors visible par n’importe quel lecteur multimédia classique.

Veillez à vérifier que vous ayez l’espace suffisant avant de faire toute copie de DVD ou de CD.