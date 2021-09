Quelles sont les principales démarches pour créer une entreprise ?

Selon plusieurs sondages, il y a environ 10 000 entreprises qui tombent en faillite en France chaque année. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Parmi celles-ci, il y a le non-respect ou la mauvaise application des principales démarches de création d’entreprises. Voici dans ce guide, les étapes essentielles pour créer votre société.

Développer ses idées

Pour concrétiser votre projet de création d’entreprise, il est important de vous donner le temps nécessaire pour réfléchir. Vous devez avoir une idée claire sur plusieurs détails notamment le business model, le processus de vente, les investissements et le statut.

Concernant le tout dernier, il doit être rédigé et est d'une importance capitale pour poser les fondations de votre société. Il faut avoir des connaissances spécifiques pour y arriver.

Étudier le marché

Après avoir développé vos idées, vous devez ensuite analyser l’état du marché. Selon le type de commerce que vous souhaitez effectuer, vous devez prendre en compte la concurrence (les offres, les prix, etc.) et réussir à identifier la zone adaptée pour votre projet.

Rédiger un business plan

Tout porteur d’un projet doit disposer d’un business plan. C’est donc une étape à ne pas négliger. À cette phase, vous devez établir le degré de rentabilité de votre business (court terme et long terme), faire un point sur les dépenses et les recettes, définir la part sur le marché, etc. En plus d’être utile pour vous, ce document est demandé par les banques et autres partenaires financiers.

Avoir une adresse professionnelle

Une adresse professionnelle est obligatoire pour un enregistrement dans le registre de commerce. Pour cela, vous avez besoin d’un local où vos différentes prestations seront offertes. Pendant que certains entrepreneurs optent pour une entreprise à domicile, d’autres font le choix du local extérieur. Dans les deux cas, vous devez remplir certaines conditions.

Par exemple, pour exercer votre activité chez vous, vous devez vous assurer que votre contrat de bail ne l’interdit pas. Il vous faut donc mettre au courant votre propriétaire. Vous ne pouvez pas non plus recevoir des clients ou disposer des marchandises lorsque vous êtes situé dans certaines villes (avec plus de deux cent mille habitants) sans avoir une autorisation.

En somme, la création d’une entreprise nécessite le respect de certaines démarches. En premier lieu, vous devez développer vos idées avant de faire une étude du marché. Cela vous permettra de savoir comment positionner votre société ainsi que ses prestations. La rédaction du business plan et l’obtention d’une adresse professionnelle sont aussi des étapes importantes.