Vers quel type de bateau se tourner pour un premier achat ?

Posséder votre propre bateau présente plusieurs avantages. Il est notamment synonyme de liberté : à vous les grands espaces et le calme du large. Les promenades vous feront découvrir et explorer de nouveaux horizons. En famille ou entre amis, à bord, vous partagerez des moments intimes et conviviaux. Vous hésitez quel modèle choisir parmi les différentes catégories proposées dans le commerce ? Grâce à cet article, nous espérons que vous saurez vers quel type de bateau vous tourner pour un premier achat.

Choisissez un voilier monocoque

Ces dernières années, nous constatons une hausse constante de la vente de bateaux, tous modèles confondus. Un voilier monocoque, par exemple, est un bateau doté d’une seule coque. Vous avez des courses réservées uniquement pour ce type d’embarcation, notamment la Coupe de l’America. Celle-ci se caractérise par ses voiles triangulaires et peut être de croisière ou de course, avec différentes tailles. Côté design, elle se distingue par la finesse de ses lignes. Elle est généralement équipée d’une dérive, d’une quille ou de foils. Ses appendices sous l’eau laissent une traînée après son passage.

Le voilier monocoque est plus aisé à manœuvrer qu’un multicoque. Ainsi, vous n’aurez aucune difficulté à le caser dans une marina. Le coût de la location d’une place sera aussi amoindri. Vous pourrez également vous faufiler dans les petites criques. En revanche, comme il n’a pas un gros gabarit, il n’est pas adapté pour les voyages de plus d’une journée. D’un entretien facile, le voilier monocoque est plus intéressant, côté budget. La plupart des vieux modèles ont fait l’objet d’une restauration.

Depuis l’an dernier, de nouveaux modèles dépourvus de quilles, mais munis d’immenses foils ont débarqué sur le marché.

Optez pour un catamaran

Un catamaran est plus imposant qu’un monocoque, avec des espaces intérieurs et extérieurs. Il est composé de deux coques dotées chacune de deux cabines, avec leurs toilettes privatives. Si vous avez une famille ou si vous comptez voyager en groupe, nous vous recommandons ce modèle. À partir de douze mètres, sur le pont, vous avez un espace de vie, un salon, une cuisine et une baie vitrée. Cette dernière donne sur le cockpit qui est protégé par un hard-top. C’est un modèle conçu pour la navigation de plaisance. Ses constructeurs ont surtout privilégié le côté confort.

Le catamaran bénéficie d’une grande stabilité, en particulier au mouillage. En revanche, en cas de mauvais temps, il risque de tanguer d’avant en arrière. Grâce à ses deux moteurs, il vous sera facile de le manœuvrer. Néanmoins, en raison de son gabarit, vous aurez plus de difficulté à accéder aux ports. Vous serez alors souvent amené à amarrer aux abords et rejoindre la terre ferme par d’autres moyens. Les coûts d’entretien sont plus importants que ceux d’un monocoque.

Les modèles de moins de neuf mètres sont l’idéal pour les raids côtiers. Nous vous recommandons le catamaran si vous comptez effectuer un mouillage dans les lagons ou aux alentours des plages.

Offrez-vous un bateau à moteur

Comme son nom l’indique, le bateau à moteur est propulsé par un moteur. Vous avez différentes tailles à partir de quatre mètres de long. Certaines embarcations telles que les yachts luxueux sont capables de traverser les océans. Les vedettes entrent également dans cette catégorie. Il peut avoir plusieurs utilisations, de la navigation de plaisance aux courses nautiques, en passant par le transport maritime. Ce type d’embarcation a deux configurations.

Le bateau à moteur in-board dont le dispositif est installé à l’intérieur de la coque. Pour le manœuvrer, vous aurez un volant et non une barre. Vous trouverez dans le commerce plusieurs sortes de moteurs in-board, à savoir :

les moteurs in-board à arbre droit,

les moteurs in-board V-Drive,

les moteurs hydrojet,

les moteurs Z-Drive.

Le bateau à moteur hors-bord est composé d’un moteur à combustion interne, d’une hélice et d’une boîte de vitesses. Ce dispositif est installé sur la partie supérieure du tableau arrière de votre embarcation. Il se commande directement ou avec une console. Vous avez le modèle à deux temps et celui à quatre temps.

Aujourd’hui, vous avez également de nouvelles solutions innovantes à propulsion électrique ou hybride. Elles sont plus respectueuses de l’environnement. Cependant, elles ont un coût assez important.

Achetez une péniche

Une péniche est un très long bateau à fond plat. Elle est adaptée pour une navigation sur les fleuves et les canaux. Vous avez déjà dû croiser des convois. De nos jours, la plupart des modèles sont automoteurs. Ce type de bâtiment se déplace lentement. Il est doté d’un espace de vie pour abriter l’équipage et sa famille. Celui-ci est appelé logement du batelier.

Vous avez aussi des péniches avec un plus gros gabarit qui peuvent mesurer jusqu’à 80 m de long. Pourvues d’un moteur, elles sont dotées d’équipements performants afin de pouvoir circuler même la nuit. Elles sont capables de couvrir de très longues distances tout en étant économiques. Certains bâtiments ont fait l’objet de réaménagements. Ils ont été transformés en habitation avec toutes les commodités nécessaires.

Consultez les annonces de yacht d’occasion

Le yacht est souvent synonyme de luxe et de richesse. En général, il s’agit d’un bateau de plaisance habitable à voile ou à moteur. Il abrite également des cérémonies ou des réceptions. Il peut aussi être destiné à un usage sportif. Cette embarcation se compose de différentes pièces, à savoir :

de ponts,

de salons intérieurs et extérieurs,

de bains de soleil,

d’un garage,

d’une timonerie,

de cabines, etc.

Le prix d’un yacht se calcule d’après différents critères : les équipements qui la composent, sa motorisation, la renommée de son constructeur, etc. Niveau entretien, il vous coûtera plus cher, en particulier, s’il s’agit d’un modèle de luxe. Dans ce cas précis, vous devrez alors louer les services d’un équipage permanent. Afin d’amortir les charges, nous vous suggérons de mettre en location votre futur bâtiment.

Si vous avez un budget assez conséquent, nous vous recommandons de consulter des annonces de yacht d’occasion. Souvent, les propriétaires revendent leurs bateaux trois ans après l’achat. Vous aurez la possibilité de choisir entre différents modèles de tailles variables. Pour vous approprier un tel bateau, prévoyez quelques centaines de milliers d’euros.