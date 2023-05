Pour les plus jeunes d’entre nous, la marque Vans parle à la majorité.

Il y a plus d’une quinzaine d’années, l’entreprise californienne était, et ce dans le monde entier, essentiellement tournée vers le monde du skate.

Mais Vans a su se renouveler ces 3-4 dernières années.

Et par forcément en s’éloignant du skate, au contraire, mais surtout en associant ses chaussures tailles basses avec un look moins sport, mais beaucoup plus urbain et chic, pour hommes surtout.

Exit donc ce côté marginal, avec grosses Vans aux pieds, et welcome le look petites chaussures en toile, jeans slim et chemise à carreaux.

Pour ce qui est du bas, on confirme donc que les jeans serrés, à tendance slim, conviennent idéalement aux tailles basses de la marque.

Quelles couleurs ? Quels accessoires ? A votre avis?

Et comme Vans s’amuse à varier les couleurs, les modèles et les motifs sur ses shoes, cela devient de plus en plus fun d’accorder son jeans et son haut avec. Et comme mentionné plus haut, il est une tendance qui n’est pas encore passée de mode, celle d’associer tout cela à la fameuse chemise à carreaux.

De préférence, et on a tous pu le constater dans la rue, en soirée et un peu partout à vrai dire, il convient d’associer la couleur dominante de sa chemise à carreaux avec le coloris de ses Vans.

Vient enfin la question des accessoires ! Rien de plus simple, avec un ensemble bonnet-écharpe fine qui sera toujours de bon ton, et d’autant plus en hiver.

Mais comment choisir le modèle de Vans qui convient à son style vestimentaire ? Le choix est vaste, entre les Slip-Ons, les Old Skool ou encore les Authentic. Tout dépend en fait du look que vous voulez adopter.

Pour un look rétro et vintage, optez pour des Vans Old Skool noires et blanches avec leur bande latérale reconnaissable entre toutes. Vous pouvez les associer avec une paire de chaussettes hautes blanches et votre jean préféré pour un effet garanti.

Si vous êtes plutôt branché streetwear, les Vans Authentic sont faits pour vous ! Disponibles dans toutes sortes de couleurs flashy ou plus sobres selon vos envies, elles se marieront parfaitement avec un jogging slim noir ou gris chiné.

Si vous avez envie d’un accessoire mode vraiment tendance cette saison, choisissez des Vans Slip-Ons : ces chaussures sans lacets se déclinent sous toutes ses formes (imprimés floraux, damiers…) Elles s’accorderont à merveille avec une robe fluide longue en été comme avec un pantalon 7/8ème en hiver.

En définitive, la marque californienne a su s’ériger au rang de référence auprès des amoureux du lifestyle urbain depuis près de cinquante ans maintenant. Et si elle continue sur cette lancée créative tout en préservant l’héritage qui a bâti sa notoriété jusqu’à aujourd’hui, on n’est pas prêt d’en voir le bout.

Les astuces pour porter des Vans avec élégance en toute occasion

Les Vans sont des chaussures confortables et décontractées qui s’accordent facilement avec un look casual. Il faut bien choisir le modèle de Vans selon votre tenue. Les Slip-Ons se marieront parfaitement avec une robe fluide ou un pantalon large, tandis que les Old Skool s’associent mieux avec un jean slim et une chemise blanche.

Pensez à jouer sur les couleurs : une paire de Vans noires apportera une touche d’élégance supplémentaire pour vos tenues du soir, tandis qu’une paire blanche sera parfaite pour égayer votre look estival.

Le choix des accessoires peut aussi faire toute la différence : associez vos Vans avec une veste en cuir ou un bomber pour ajouter une touche rock à votre tenue, ou optez pour un sac à main chic afin d’affiner votre silhouette.

N’oubliez pas que la qualité des chaussettes est primordiale ! Évitez les chaussettes trop courtes qui risquent de créer un effet disgracieux au niveau du talon et préférez plutôt des modèles longs assortis à vos chaussures.

Le secret pour porter des Vans avec élégance réside dans l’équilibre entre décontraction et raffinement. En suivant ces astuces simples mais efficaces, vous pourrez arborer un style Vans chic et tendance en toute circonstance.