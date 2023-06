Le tshirt personnalisé, une idée pour votre prochain évènement promotionnel

Vous avez décidé de participer à un salon ou autre exposition pour présenter vos produits et votre entreprise, pensez au tshirt personnalisé comme objet publicitaire pour les clients. Cet article a toujours prouvé son efficacité pour la promotion d’une marque et pour mettre en avant l’identité d’une entreprise.

Le tshirt personnalisé : accessoire toujours pertinent pour le marketing sur terrain

La surface du tshirt personnalisé est idéal pour inscrire le message que vous désirez passer aux clients. Vous pouvez opter pour une partie ou la surface entière du vêtement pour plus de visibilité du contenu. Il est possible de completer le cadeau publicitaire avec une casquette personnalisée par exemple pour améliorer l’esthétique. Le couleur et le logos peuvent très bien être mis en évidence sur cet article publicitaire.

Ce tissu peut être fabriqué avec la matière de votre choix, suivant votre budget et même suivant votre conviction ou celle de votre clientèle: plus recyclable, plus économique ou plus stylé comme le polyester satiné. L’avantage d’utiliser le tee shirt pub pas cher est qu’il est personnalisable et peut dans une certaine mesure servir d’accessoire de mode pour les clients. N’oubliez pas que parmi vos clients inconditionnels, cet accessoire va leur servir pour exprimer leur fierté d’appartenir au groupe de fans de vos produits.

Le tshirt personnalisé, un prix toujours compétitif

Par rapport aux autres types de goodies que vous pouvez distribuer à vos clients durant vos évènements, la fabrication du tshirt personnalisé nécessite beaucoup moins de matière donc moins de dépense par rapport au budget marketing.

Le coût du produit varie suivant le design prédéfini par le client et sur le recours ou non au service de sérigraphie. Le client doit payer plus s’il choisit de faire inscrire le message sur le tshirt.

Cet accessoire publicitaire est fabriqué par des entreprises chinoises et la qualité du produit fait l’objet d’un contrôle minutieux. Les matières utilisés sont de première qualité pour garantir de la longévité et de la fiabilité du produit. Le client peut alors profiter d’un bon rapport qualité/prix.

Le tshirt personnalisé, un support publicitaire original et efficace

Le t-shirt personnalisé est un support publicitaire original et efficace pour votre entreprise. Il offre une grande visibilité auprès de vos clients, prospects et partenaires lors d’un événement promotionnel.

Effectivement, le port du t-shirt personnalisé peut être considéré comme une forme de publicité ambulante. Vos clients seront heureux de porter un vêtement à l’effigie de leur marque préférée tout en promouvant la vôtre.

Le design du t-shirt peut être adapté à l’événement ou au produit que vous souhaitez promouvoir. Le logo ou le slogan imprimé sur le devant ou dans le dos du t-shirt sera immédiatement visible par les personnes présentes sur place.

C’est aussi une excellente opportunité pour renforcer la notoriété de votre entreprise. Les photos prises durant l’événement avec des participants portant vos t-shirts peuvent être partagées sur les réseaux sociaux pour toucher davantage d’internautes et augmenter ainsi la visibilité de votre marque.

Cet accessoire publicitaire a déjà fait ses preuves auprès des entreprises qui ont choisi ce type de goodies comme outil marketing.

Pour que votre t-shirt personnalisé soit un succès auprès de votre public cible, il faut créer un design qui attire leur attention.

Pensez à la couleur. Choisissez une teinte vive et lumineuse pour attirer l’œil des passants. Les couleurs pastel ne sont pas recommandées car elles risquent de passer inaperçues.

Réfléchissez au message que vous voulez transmettre. Si vous souhaitez promouvoir un nouveau produit ou service, pensez à ajouter le logo associé ou une image représentative sur le t-shirt. Vous pouvez aussi jouer avec les mots pour créer un slogan accrocheur qui incitera les gens à en savoir plus sur votre entreprise.

Pourquoi ne pas utiliser l’humour ? Un t-shirt drôle peut être très efficace pour captiver l’attention du public cible !

Pensez aussi aux motifs et illustrations visuelles qui peuvent être appliqués sur le devant ou dans le dos du t-shirt personnalisé. Un dessin original peut faire toute la différence pour se démarquer des autres entreprises présentes lors de l’événement promotionnel.

Fait vraiment intéressant : pourquoi ne pas solliciter vos clients ? Proposez-leur d’être impliqués dans la création du design du t-shirt ! Cela créera non seulement une interaction positive entre vous et vos clients, mais cela permettra aussi d’avoir une idée claire de ce qu’ils recherchent comme design afin d’être sûr qu’il leur plaira véritablement.