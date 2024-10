Pourquoi opter pour une plaque de boîte aux lettres personnalisée ?

L’identité visuelle est cruciale dans le développement d’une entreprise. Ainsi, elle se manifeste à travers différents supports de communication, allant de la signalétique extérieure jusqu’à la minutie des détails notamment la plaque de boîte aux lettres. Cette dernière doit donc refléter les valeurs de votre entreprise. Découvrez dans cet article pourquoi il est judicieux de choisir une plaque de boîte postale personnalisée pour représenter votre organisation ou structure.

Avantages des plaques de boîtes aux lettres sur mesure professionnelles



Investir dans une plaque de boite aux lettres personnalisée peut sembler anodin, mais cette démarche confère en réalité de nombreux atouts à votre entreprise. D’abord, étant le premier garant d’une bonne distribution de votre courrier et de vos colis, elle représente en quelque sorte le premier point de contact entre l’entreprise et ses visiteurs, clients, ou même ses partenaires commerciaux.

Et puisque la personnalisation permet d’intégrer les éléments de design propres à votre marque, vous pouvez créer une cohérence visuelle qui renforce l’identité de votre espace. Oui ! une plaque de boîtes aux lettres sur mesure se doit de respecter la charte graphique de l’entreprise. Cela facilite la mémorisation et la reconnaissance de votre marque auprès des consommateurs.

De plus, ce sont des plaques de boîte aux lettres très esthétiques qui sont conçues avec des matériaux de qualité (aluminium anodisé, acier inoxydable, laiton, verre, etc.). Leur installation peut contribuer à générer une image professionnelle et fiable sur le long terme. Il s’agit d’une excellente idée pour les entreprises qui veulent conserver une image de marque forte.

Cela les aidera à accroître leur visibilité/notoriété. Par ailleurs, au cas où vous seriez implanté dans une zone densément peuplée, vous avez tout intérêt à opter pour une plaque de boîtes aux lettres personnalisée pour éviter les erreurs de livraison. Cet élément peut être utilisé comme un point de repère distinctif.

Choisir personnaliser sa plaque de boîte aux lettres pour entreprise : quels critères pour réussir ?

Certains paramètres doivent être observés dans le choix et la personnalisation d’une plaque de boîte aux lettres professionnelle. Cela permet d’obtenir un résultat conforme aux exigences légales et la stratégie globale de communication visuelle de l’entreprise. Commençons par les principaux critères susceptibles d’influencer directement la durabilité et l’esthétique de la plaque.

Nous avons :

La taille : vous devez vous assurer que votre plaque de boîte aux lettres professionnelle s’adapte parfaitement aux produits existants ;

Le matériau : il est déterminé en fonction de l’environnement (intérieur/extérieur) et du budget ;

La finition : Mat, brillant ou brossé, chaque finition apporte un rendu différent.

La technique de marquage : vous avez le choix entre la gravure, l’impression ou le relief. Notez que chaque méthode présente ses avantages.

En outre, la plaque doit bien s’harmoniser avec les éléments de l’identité visuelle de l’entreprise à savoir :

Une reproduction fidèle du logo de l’entreprise (taille adaptée) ;

Un respect strict du code couleur de la marque ;

Une utilisation de la typographie officielle de l’entreprise ;

Une hiérarchisation claire des informations de la structure (nom, activité, contacts).

Qu’en est-il des obligations légales concernant l’affichage sur la plaque de boîte aux lettres professionnelle ?



Par ailleurs, il faudra veiller à ce que l’affichage sur votre plaque de boîtes aux lettres sur mesure professionnelle soit conforme aux obligations légales. Par exemple, vous devez indiquer de manière claire l’adresse complète de l’entreprise tel que le numéro de rue, le nom de la voie et le code postal.

Attention ! Le non-respect de ces règles vous expose à différentes sanctions (amendes administratives, mise en demeure, poursuites judiciaires…).