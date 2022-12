Stan Lee (sa taille, son poids) qui est sa femme ?

Stan Lee était un auteur de bandes dessinées, mais aussi le dirigeant de Marvel Comics. Celui-ci a entrainé une véritable révolution dans le milieu de la bande dessinée avec l’introduction des sensations de super-héros. Il a notamment été l’auteur de plusieurs bandes dessinées populaires qui ont marqué la mémoire de plus d’un. Ses œuvres les plus illustres sont Superman, Spiderman, Avengers, Captain American, Fantastic Four, Thor et X-men. Voici tout ce qu’il y a à savoir à propos de Stan Lee.

Biographie et carrière

Stan Lee a vu le jour le 22 décembre à Manhattan, New York en 1922. Il était âgé de 95 ans au moment de sa mort et avait une taille de 1,8m et un poids de 82 kg.

Ses parents, Jack Lieber et Cecilia Solomon étaient des immigrants originaires de la Roumanie. Il a un frère cadet du nom de Larry Lieber. Lee a vécu une enfance caractérisée par une vie difficile dans la ville de Manhattan, ses parents se sont vus contraints de migrer vers Washington. C’est ainsi qu’il suivît un parcours scolaire au Dewitt Clinton High School dans le Bronx ou il y sort diplômé en 1939.

Adolescent, Stan Lee était un passionné de lecture et rêvait de devenir plus tard un illustre écrivain. C’est dans cette optique qu’il se lança dans l’écriture de communiqués de presse et de nécrologies à temps partiel pour le compte du Centre national de la tuberculose. Il a par la suite décroché un emploi comme assistant avec l’appui de son oncle dans le département bandes dessinées de la société Martin Goodman. Son travail consistait alors à remplir les encres, à aller chercher le déjeuner.

Stan Lee a écrit sa toute première BD, appelée le destroyer en 1941 puis co-créé Father Time et Jack Frost dans même année. Quelques années après, il continua à montrer une dévotion constante dans la société où il travaillant puis prît la place de Jack Kirly et devint écrivain créatif. Stan continuera à persévérer dans cette voie durant de longues années. À l’époque de la Seconde Guerre mondiale, il a été recruté dans l’armée américaine où il évolua comme corps de transmissions. Il fût ensuite affecté dans la section film où il se mit à inventer des bandes dessinées ainsi que des dessins animés.

Stan Lee et l’univers de la bande Dessinée Professionnelle

Stan est petit à petit devenu insatisfait de la manière dont les bandes dessinées étaient rédigées. D’après lui, les histoires retraçaient les mêmes événements de guerre, de romance et de science, ce qui l’ennuyait. Il désirait donc quitter mais voulait rédiger un dernier comic qui ferait sa fierté. C’est ainsi qu’en 1961, qu’il créa avec la collaboration de Jack Kirby Les quatre fantastiques. La bande dessinée rencontre une grande notoriété et Stan n’a jamais été aussi fier d’une de ses œuvres, ce qui le poussa d’ailleurs à persévérer dans la rédaction des bandes dessinées super-héroïques.

Avec le succès de cette œuvre, Lee a inventé d’autres bandes dessinées captivantes à l’image de Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, les vengeurs, X-men avec Jack Kirby sans oublier Docteur étrange, Homme araignée et Daredevil en collaboration avec Bill Everett. En 1972, Stan Lee obtient le poste d’éditeur de l’entreprise Goodman qui a pris l’appellation d’Atlas Comics avant d’être rebaptisé sous le nom de Marvel Comics.

La femme de Stan Lee

Joan Clayton Boocock est connue comme étant la seule et unique femme de Stan Lee. Ayant vu le jour le 5 février 1922 en Grande Bretagne et d’originaire britannique, Joan exerçait en ces temps la profession de mannequin. Elle est allée vivre aux USA lorsqu’elle s’est mariée avec Stanford Weiss, un officier de la marine. Le mariage était devenu insupportable et elle était à la quête d’un moyen de divorcer au moment de faire la rencontre de Stan.

Les deux se sont connus au sein d’une agence de mannequinat et bien que Lee y était pour rencontrer une autre personne, lui et Joan ont commencé à sortir ensemble avant qu’il ne demande sa main deux semaines après. La mannequin a dès lors officiellement divorcé de son mariage avec l’officier avant de s’unir à Lee une heure après.

Stan a fait savoir que son épouse constituait une véritable source d’inspiration pour lui durant toute sa carrière. Car quand il avait baissé les bras en ce qui concerne la rédaction de bande dessinée, c’est Joan qui l’avait motivé à rédiger une BD dont il serait fier avant de décider d’arrêter ou non. Le couple a eu deux filles, mais a du assister au décès de l’une d’elles trois jours seulement après sa venue au monde.