Nouvelle technologie embarquée dans la Peugeot 4008 de 2024

Les passionnés d’automobile ont de quoi se réjouir avec la sortie de la Peugeot 4008 de 2024. Cette nouvelle version s’impose comme une référence en matière de technologie embarquée, intégrant des innovations qui redéfinissent le confort et la sécurité à bord. La connectivité est au cœur de cette évolution, avec un système d’infodivertissement de dernière génération et une interface utilisateur plus intuitive que jamais.

Au-delà de la connectivité, la 4008 2024 mise sur des aides à la conduite avancées, comme la conduite autonome de niveau 3 et des fonctionnalités de stationnement intelligent. Pensée pour offrir une expérience de conduite sans précédent, elle combine élégance, performance et technologie de pointe, séduisant ainsi les conducteurs en quête de modernité et de fiabilité.

Le design révolutionnaire du Peugeot 4008 2024

La Peugeot 4008 2024 redéfinit les standards du SUV coupé avec son design audacieux et ses lignes dynamiques. Présentée au Mondial de Paris 2022, cette nouvelle mouture se distingue par son allure futuriste et son esthétique raffinée, héritée de la signature stylistique de Peugeot.

Un i-Cockpit de nouvelle génération

À l’intérieur, le i-Cockpit de la Peugeot 4008 2024 s’impose comme une véritable révolution technologique. Composé d’un tableau de bord digital panoramique et d’un volant compact, il offre une expérience de conduite immersive et intuitive. Chaque élément a été conçu pour améliorer la visibilité et l’accessibilité des informations, sans détourner l’attention du conducteur.

La plateforme EMP2

Construite sur la plateforme EMP2, cette nouvelle Peugeot bénéficie d’une architecture légère et modulable, optimisant ainsi la performance et l’efficacité énergétique. La Peugeot 4008 2024 est assemblée à l’usine de Mulhouse, garantissant un haut niveau de qualité et de précision.

Peugeot Allure Care

Pour accompagner ce design avant-gardiste, Peugeot propose le programme Peugeot Allure Care, une offre de services premium destinée à assurer l’entretien et le bon fonctionnement de votre véhicule. Ce programme inclut :

Un entretien annuel ou tous les 25 000 km

Une assistance routière 24/7

Des mises à jour logicielles régulières

La Peugeot 4008 2024 se positionne ainsi comme un choix incontournable pour les amateurs de technologie et de design.

Les innovations technologiques embarquées

La Peugeot 4008 2024 intègre des technologies de pointe, s’inscrivant pleinement dans l’ère de la mobilité intelligente. Son moteur électrique de 225 chevaux propulse ce SUV coupé avec dynamisme et efficacité, tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. La batterie haute capacité assure une autonomie de 450 km, offrant ainsi une liberté de déplacement sans compromis.

Systèmes avancés de conduite

La Peugeot 4008 2024 se dote de systèmes d’assistance à la conduite de dernière génération. Le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de voie améliorent la sécurité et le confort sur route, tandis que la surveillance des angles morts réduit les risques de collision. Le système de récupération d’énergie optimise l’efficacité énergétique, prolongeant ainsi l’autonomie du véhicule.

Connectivité et intégration

La connectivité est un autre point fort de cette nouvelle Peugeot. Avec le support d’Apple CarPlay et Android Auto, les conducteurs peuvent facilement accéder à leurs applications préférées et bénéficier d’une navigation optimisée. Le tableau de bord digital panoramique, combiné à ces interfaces, offre une expérience utilisateur fluide et intuitive, intégrant toutes les fonctionnalités nécessaires pour une conduite connectée.

Performance et sécurité

Le moteur électrique de la Peugeot 4008 2024 permet une accélération de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et une vitesse maximale de 160 km/h. Ces performances, couplées aux technologies de sécurité embarquées, positionnent ce SUV coupé comme un véhicule à la fois puissant et sûr, répondant aux attentes des conducteurs les plus exigeants.

Motorisations et performances

La Peugeot 4008 2024 se distingue par son moteur électrique de 225 chevaux, offrant une puissance remarquable pour un SUV de cette catégorie. L’accélération de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes témoigne de ses capacités dynamiques, permettant une conduite à la fois réactive et fluide.

Spécification Donnée Puissance 225 chevaux Accélération 0 à 100 km/h en 7,5 secondes Vitesse maximale 160 km/h Autonomie 450 km

La vitesse maximale de 160 km/h place la Peugeot 4008 parmi les SUV les plus performants de sa catégorie, tout en garantissant une conduite sécurisée. Son autonomie de 450 km offre une flexibilité d’utilisation, particulièrement appréciable pour les longs trajets.

Technologie et efficacité énergétique

Le système de récupération d’énergie intégré optimise la consommation, prolongeant l’autonomie et réduisant les besoins de recharge. Le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de voie ne se contentent pas d’améliorer la sécurité : ils participent aussi à une gestion plus efficiente de l’énergie.

Régulateur de vitesse adaptatif : ajuste automatiquement la vitesse pour maintenir une distance sécurisée avec le véhicule précédent.

: ajuste automatiquement la vitesse pour maintenir une distance sécurisée avec le véhicule précédent. Assistance au maintien de voie : aide à garder le véhicule dans sa voie en détectant les lignes de marquage au sol.

: aide à garder le véhicule dans sa voie en détectant les lignes de marquage au sol. Surveillance des angles morts : avertit le conducteur de la présence de véhicules dans les zones invisibles.

La Peugeot 4008 2024 incarne ainsi une avancée significative dans le domaine des véhicules électriques, alliant performances et technologies de pointe pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle.

Prix et disponibilité

La Peugeot 4008 2024 sera disponible dès le printemps 2024, offrant trois niveaux de finitions : Active, Allure et GT Line. Le prix de départ pour ce SUV coupé est fixé à 45 000 €, positionnant ce modèle dans le segment des véhicules électriques haut de gamme.

Active : entrée de gamme, équipée des fonctionnalités de base de la Peugeot 4008.

: entrée de gamme, équipée des fonctionnalités de base de la Peugeot 4008. Allure : niveau intermédiaire, ajoutant des options de confort et de sécurité supplémentaires.

: niveau intermédiaire, ajoutant des options de confort et de sécurité supplémentaires. GT Line : version haut de gamme, intégrant toutes les technologies de pointe et un design intérieur raffiné.

Le coût d’entretien annuel pour la Peugeot 4008 2024 est prévu pour être compétitif, avec une maintenance requise tous les 25 000 km. Cette fréquence d’entretien est rendue possible grâce à la robustesse du moteur électrique et à l’efficience des systèmes embarqués.

La production de ce modèle a lieu à l’usine de Mulhouse, garantissant une qualité de fabrication conforme aux standards de Peugeot. Présentée au Mondial de Paris 2022, la Peugeot 4008 2024 a déjà suscité un fort intérêt, augurant d’un succès commercial certain.

Avec cette nouvelle offre, Peugeot ambitionne de renforcer sa position sur le marché des SUV électriques, tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de performances, de technologie et de design.