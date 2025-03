Des carrières propulsées par les données : comment La Capsule forme les Data Analysts de demain

Face à un marché de la data en pleine expansion, un bootcamp français bouscule les codes de la formation en proposant un programme intensif, axé sur l’ingénierie de données, l’intelligence artificielle et une certification reconnue.

En dix semaines, La Capsule promet à ses élèves une montée en compétences accélérée pour se positionner sur l’un des métiers les plus recherchés du moment : celui de Data Analyst. Ce bootcamp, lancé en 2016 et désormais présent dans neuf villes en France et en Europe, mise sur une approche immersive et pragmatique pour former des profils complets, capables de répondre aux attentes des entreprises.

« Aujourd’hui, on ne peut plus exercer le métier de Data Analyst sans comprendre les flux de données ou avoir des notions d’intelligence artificielle », explique Marlène Antoinat, cofondatrice et CEO de La Capsule. « C’est pourquoi nous avons conçu une formation qui va au-delà de l’analyse descriptive. Elle intègre également les fondamentaux du Data Engineering et les usages concrets de l’IA dans les projets d’analyse. »

Une approche « 360 » du métier

Si les bootcamps spécialisés dans la data fleurissent un peu partout, rares sont ceux qui revendiquent une approche aussi globale. À La Capsule, la formation data analyste ne se contente pas d’apprendre aux élèves à manipuler des tableaux excel ou à créer des visualisations de données. Elle propose une immersion complète dans le cycle de vie de la donnée, de sa collecte jusqu’à son exploitation prédictive.

Concrètement, cela passe par l’intégration d’un module dédié au Data Engineering, destiné à familiariser les apprenants avec les pipelines de données, ces chaînes de traitement indispensables à la circulation et au nettoyage des informations. Une compétence encore peu enseignée mais pourtant de plus en plus demandée, même chez les profils juniors.

« Comprendre d’où viennent les données, comment elles sont structurées, les nettoyer, les stocker… c’est le socle de toute bonne analyse », souligne Noël Paganelli, CTO de La Capsule. « On veut former des Data Analysts capables de dialoguer avec des ingénieurs, de comprendre les outils en jeu, et pas simplement d’attendre qu’on leur fournisse un fichier propre. »

L’IA, compétence-clé pour mieux anticiper

À cela s’ajoute un module consacré à l’intelligence artificielle, pensé pour sensibiliser les élèves aux enjeux de l’IA et aux nouvelles méthodes d’exploration des données. L’objectif est de leur permettre d’appréhender ces outils et de mieux comprendre comment ils peuvent être utilisés dans un contexte professionnel.

« Les entreprises attendent aujourd’hui des Data Analysts qu’ils sachent aller au-delà du constat, qu’ils soient capables de dégager des tendances et d’anticiper les évolutions », souligne Marlène Antoinat. « C’est cette brique que nous avons voulu intégrer, pour que nos élèves soient opérationnels et sachent mettre en œuvre ces méthodes dans des situations concrètes. »

Une certification pour rassurer les recruteurs

Dernier levier de professionnalisation : l’obtention de la certification Microsoft Certified Data Analyst Associate. Intégrée dans le coût de la formation, elle est proposée en fin de parcours et vient valider les compétences acquises sur l’outil Power BI, largement utilisé dans les entreprises.

« C’est une manière d’apporter un gage de qualité aux recruteurs », estime Noël Paganelli. « En plus de leur projet de fin de formation, les élèves repartent avec une certification reconnue à l’international. »

Un métier d’avenir au cœur des besoins des entreprises

Résolument tourné vers l’insertion professionnelle, le programme de La Capsule s’adresse à des adultes en reconversion ou en montée en compétences, souvent déjà familiers du monde du travail. L’objectif affiché : offrir un tremplin rapide vers des postes de Data Analyst, dans un contexte de forte demande.

Un besoin confirmé par une enquête menée en 2023 par France Stratégie, qui estime que près de 115 000 postes dans les métiers de la data seront à pourvoir d’ici 2030, tous secteurs confondus. Et parmi eux, le rôle de Data Analyst figure en bonne place, recherché à la fois dans les entreprises du numérique, la finance, la santé ou encore l’industrie.

« Nos élèves ne sortent pas seulement avec des compétences techniques, mais avec une compréhension métier, un socle solide sur les outils, et une capacité à apprendre vite. C’est ce qui plaît aux entreprises », conclut Marlène Antoinat.