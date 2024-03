Organiser un événement international au Circuit du Castellet requiert une attention particulière à l’accueil des clients venant des quatre coins du monde. La barrière de la langue, les différences culturelles et les attentes en termes de service peuvent varier considérablement. Une stratégie d’accueil réussie doit donc intégrer des services de traduction compétents, une signalétique claire et multilingue, ainsi que des personnels formés aux coutumes internationales. Offrir des expériences personnalisées, comme des visites guidées du circuit ou des ateliers de découverte de la région, peut aussi marquer positivement l’expérience des visiteurs. La fluidité des transports et l’hébergement de qualité à proximité sont aussi des aspects majeurs à ne pas négliger.

Préparer un accueil international de qualité au Circuit du Castellet

Au cœur du Var, le Circuit Paul Ricard se distingue en tant que premier circuit automobile connecté au monde. Depuis le retour du Grand Prix de Formule 1 en France en 2018, la structure dirigée par Stéphane Clair s’attache à offrir un accueil exemplaire à une clientèle internationale exigeante. Cette exigence s’inscrit dans une démarche de planification rigoureuse, en collaboration étroite avec la Fédération internationale Automobile, pour des événements comme le Bol d’Or Moto, le Grand Prix Camions, les Blancpain GT Series et les 4 Heures du Castellet ELMS.

La réputation du Circuit ne repose pas seulement sur la qualité de son asphalte mais aussi sur celle de son accueil. L’établissement d’un service de transports pour vos clients étrangers est une priorité, assurant leur acheminement depuis les aéroports et gares jusqu’au cœur de l’action. Le personnel, formé aux us et coutumes internationales, devient le premier ambassadeur du Circuit, garant d’une expérience mémorable dès les premiers instants.

L’année 2022 a marqué la fin de la relation annuelle avec la Fédération internationale Automobile, ouvrant une perspective de renouvellement stratégique dans les prestations d’accueil. Considérez la nécessité de s’adapter continuellement aux standards internationaux, en proposant des services à la hauteur des plus grands événements sportifs mondiaux. Le Circuit Paul Ricard, par son engagement vers l’excellence, se positionne non seulement comme un lieu de compétition de premier plan mais aussi comme une destination privilégiée pour les amateurs de sport automobile venus du monde entier.

Les services et infrastructures clés pour les clients internationaux lors d’événements

La dimension internationale du Circuit Paul Ricard exige des infrastructures et des services à la pointe de la modernité. Les organisateurs d’événements ne lésinent pas sur les moyens pour assurer un séjour inoubliable aux visiteurs venus des quatre coins du globe. Le partenariat stratégique avec Beltramone, spécialiste en électricité générale et industrielle, et l’adoption de solutions innovantes telles que EcoStruxure Facility Expert de Schneider Electric sont des preuves tangibles de l’engagement du Circuit en faveur de l’optimisation des consommations énergétiques et du développement durable.

L’efficience énergétique n’est pas un vain mot au Castellet ; elle se traduit par des installations soucieuses de l’environnement, capables de répondre aux exigences des clients les plus conscients des enjeux écologiques. La recommandation de Beltramone et l’intégration de la technologie EcoStruxure Facility Expert révolutionnent la gestion des infrastructures du Circuit, permettant un contrôle minutieux et une réduction significative de l’empreinte carbone des événements. Les clients internationaux bénéficient ainsi d’une expérience non seulement sportive mais aussi responsable.

En lien avec ces avancées, la figure de Bechir Trabelsi, Responsable clientèle chez Schneider Electric, devient centrale. Sa vision et son expertise accompagnent le Circuit Paul Ricard dans sa quête d’excellence opérationnelle. La synergie entre les compétences techniques de Beltramone et les solutions de pointe proposées par Schneider Electric illustre l’ambition du Circuit : offrir un cadre d’accueil qui allie performance, innovation et respect de l’environnement, répondant ainsi aux attentes légitimes d’un public international toujours plus averti.