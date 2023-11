L’effet bokeh en photographie : un guide pour obtenir un superbe flou d’arrière-plan

L’effet bokeh est devenu l’un des styles les plus populaires et reconnaissables en photographie contemporaine. Cet effet, caractérisé par un flou doux et agréable de l’arrière-plan, peut conférer un aspect magique et onirique à vos clichés. Dans ce guide, nous examinerons différentes méthodes pour obtenir l’effet bokeh.

L’ouverture

Une grande ouverture (petit nombre f/, par exemple, f/1.8 ou f/2.8) est la clé pour obtenir l’effet bokeh. En ouvrant le diaphragme, vous réduisez la profondeur de champ, ce qui permet de flouter l’arrière-plan tout en mettant en avant le sujet principal. Cela s’avère particulièrement utile en photographie de portrait, où vous souhaitez attirer l’attention sur le visage du modèle. Il est important de se rappeler qu’une ouverture trop grande peut réduire considérablement la profondeur de champ, donc n’hésitez pas à expérimenter pour obtenir le meilleur résultat possible.

La distance focale

Les objectifs à longue focale, tels que 85 mm ou 135 mm, aident à créer l’effet bokeh car ils ont une profondeur de champ plus faible. Cela crée un flou d’arrière-plan plus prononcé et permet au sujet de devenir le centre d’attention. Les objectifs à longue focale contribuent également à « éloigner » l’arrière-plan, le rendant moins distinct et plus flou. Cela s’avère particulièrement utile en environnement urbain, où l’arrière-plan peut être encombré.

Distance par rapport au sujet

Plus vous vous rapprochez du sujet de la prise de vue, plus l’arrière-plan sera flou. Cette technique fonctionne particulièrement bien en macrophotographie, où même de petits détails peuvent devenir le point central. Une proximité avec le sujet vous permet également de mieux contrôler la composition, en éliminant les éléments indésirables de l’arrière-plan.

Choix de l’arrière-plan

Lors du choix de l’arrière-plan pour obtenir l’effet bokeh, privilégiez des arrière-plans simples et uniformes. Les arrière-plans complexes ou détaillés peuvent distraire l’attention du sujet principal.

Il est également judicieux de choisir des arrière-plans contrastants avec la couleur du sujet principal pour une mise en évidence supplémentaire. Parfois, l’inclusion d’éléments dynamiques, tels que des objets en mouvement ou des variations d’éclairage, peut ajouter une dimension supplémentaire à votre photo.

Utilisation d’un trépied

L’utilisation d’un trépied vous permet d’éviter les mouvements de l’appareil photo et de garantir une mise au point nette sur le sujet. Cela est particulièrement important lorsque vous utilisez de grandes ouvertures, car le moindre mouvement peut faire sortir le sujet de la mise au point. Parfois, pour obtenir l’effet bokeh idéal, il est nécessaire de prendre plusieurs photos avec des réglages différents, puis de les combiner en post-production.

Le trépied assure que votre appareil photo reste dans la même position, ce qui est essentiel pour cette technique. Il permet également un affinement subtil de la composition et du cadrage, par exemple en expérimentant avec différents angles et hauteurs.

Effets de lumière

L’utilisation de différentes sources lumineuses en arrière-plan peut créer des « anneaux de lumière » uniques et d’autres effets de bokeh créatifs. Cela peut aller des simples diodes électroluminescentes aux installations d’éclairage complexes. Par exemple, vous pouvez utiliser des filtres colorés sur les LED pour créer des accents de couleur différents en arrière-plan. Cela ajoute une profondeur et un intérêt supplémentaires à vos photos.

Filtres et prismes

L’utilisation de filtres ou de prismes peut ajouter un effet extraordinaire à votre bokeh. Par exemple, un prisme peut diviser la lumière en différentes couleurs, créant un effet arc-en-ciel sur l’arrière-plan flou. Cela non seulement rend vos photos plus créatives, mais ajoute également un élément de surprise qui peut attirer l’attention du spectateur.

Utilisation d’applications de retouche

N’oubliez pas les possibilités de post-production pour des retouches créatives supplémentaires. Vous pouvez utiliser des logiciels de retouche photo pour ajouter des effets de bokeh en post-production, voire pour modifier la forme et la couleur des taches lumineuses floues. Si vous recherchez un moyen simple et efficace d’améliorer vos photos, l’application de Editeur photo RetouchMe propose une large gamme d’outils de retouche, y compris l’ajout ou l’amélioration de l’effet bokeh.

Expérimentation avec les objectifs

Les objectifs vintage ont souvent des caractéristiques de bokeh uniques qui peuvent ajouter un style exceptionnel à vos photos. Cela va des tons doux et crémeux aux formes de flou géométriques plus prononcées. L’utilisation de ces objectifs peut nécessiter des adaptateurs supplémentaires pour votre appareil photo, mais les résultats en valent souvent la peine.

Bien que les zooms ne soient généralement pas considérés comme le choix idéal pour le bokeh, ils peuvent offrir des possibilités intéressantes d’expérimentation. En changeant la distance focale pendant la prise de vue, vous pouvez obtenir des variations intéressantes de l’effet de flou.

La clé pour obtenir l’effet bokeh parfait réside dans l’expérimentation et la pratique. Chaque photo est unique, et la meilleure façon d’améliorer votre expertise est de continuer à photographier et d’apprendre de vos erreurs et de vos succès.