Quelle différence entre une lombalgie et un lumbago ?

Le mal de dos est la maladie du siècle, qui n’a jamais entendu cette phrase ? Pire, la douleur du « bas du dos » affecte environ 70% de la population. Mais savez-vous vraiment quoi appeler votre mal de dos ? Au bureau, les patients confondent souvent les termes lumbago, ostéochondrose, sciatique, sciatique, sciatique, sciatique, sciatique, etc. Pour vous aider avec ce lexique scientifique, certaines définitions sont nécessaires.

Douleur dans le dos

lombaire (colonne vertébrale lombaire) Algie (douleur) = lombaire (douleur dans la colonne vertébrale lombaire)

A lire en complément : La psychologie énergétique, un pas vers la paix intérieure

Rien de plus simple, l’ostéochondrose se réfère à rien d’autre que la douleur dans votre colonne vertébrale lombaire, c’est-à-dire le bas du dos. Il existe 3 types d’ostéochondrose en fonction de la durée de la douleur :

lombalgie aiguë : la douleur dure plusieurs jours ou semaines, mais pas plus de 4 semaines,

: la douleur dure plusieurs jours ou semaines, mais pas plus de 4 semaines, lombalgie chronique : la douleur se dépose pendant 3 mois et ne donne pas jusqu’à la fin,

: la douleur se dépose pendant 3 mois et ne donne pas jusqu’à la fin, Douleur lombaire récurrente : c’est l’apparition d’une ostéochondrose aiguë à plusieurs reprises. La différence de la lombalgie chronique est que le patient n’a pas de fond douloureux, sauf pour les attaques aiguës.

Le lumbago

Lumbago = faiblesse des reins (d’où le célèbre « prendre un tour du rein »)

A lire en complément : Tout savoir sur l’ostéopathie énergétique

Il ne s’agit donc pas de définir une douleur, mais d’une cause de douleur ! En effet, lumbago est la cause de l’ostéochondrose la plus aiguë (me suivez-vous ? 😊). Il se produit à la suite d’un effort inhabituel, d’un port de charge ou d’un mouvement soudain. La douleur est éclair et soudaine, parfois vous vous retrouvez plié en deux ou quatre…

Lumbago est juste la cause de l’ostéochondrose chez beaucoup :

Les changements physiques/physiques , y compris la grossesse, les chaussettes rapide/perte de poids, le vieillissement. Dans chacune de ces situations, la morphologie change de votre colonne vertébrale pour s’adapter et le système musculaire fonctionne différemment. Les contraintes sur vos vertèbres et disques intervertébraux ne sont plus les mêmes, causant de la douleur,

, y compris la grossesse, les chaussettes rapide/perte de poids, le vieillissement. Dans chacune de ces situations, la morphologie change de votre colonne vertébrale pour s’adapter et le système musculaire fonctionne différemment. Les contraintes sur vos vertèbres et disques intervertébraux ne sont plus les mêmes, causant de la douleur, Les limitations physiques associées au travail ou aux loisirs , telles que le port de lourdes charges répétitives, une mauvaise posture avec un lieu de travail inadapté, des vibrations, des chutes répétées, des positions anatomiques inconfortables,

, telles que le port de lourdes charges répétitives, une mauvaise posture avec un lieu de travail inadapté, des vibrations, des chutes répétées, des positions anatomiques inconfortables, vie, par exemple, mode de vie sédentaire Style de , position sur le canapé, shopping et conduite, jouer avec les enfants, mauvaise position de sommeil (d’ici, je vois les patients dormir sur le ventre ou avec deux oreillers 😭) etc…

Aller du principe que vous devez protéger votre dos avec n’importe quel effort, que ce soit minime ou intense. Et ça commence à un âge précoce ! Faites de la prévention avec vos enfants , montrez-leur les bonnes positions.

Sciatique et sciatique

Sciatique = nerf sciatique/sciatique Algia = sciatalgie (douleur du nerf sciatique)

Tout le monde connaît la sciatique. Ce terme est utilisé pour définir toute la douleur qui vient du dos et du bas dans les jambes. Abus de langue si vous nous tenez…

Le nerf sciatique est le plus grand nerf du corps. Il trouve ses racines originales dans la dernière région lombaire et descend dans la fesse, l’arrière de la cuisse, du mollet et du pied. En cas de blessures, les patients peuvent éprouver divers troubles neurologiques :

Irradiations , sensation de décharge électrique, brûlure sur la voie nerveuse,

, sensation de décharge électrique, brûlure sur la voie nerveuse, Paresthésie , engourdissement ou picotement dans les zones sensibles du nerf,

, engourdissement ou picotement dans les zones sensibles du nerf, Problèmes moteurs liés à la perte de force musculaire.

La sciatalgie est une douleur du nerf sciatique dans l’une des zones ci-dessus. Il n’y a pas de dommages organiques.

Exemple : votre nerf sciatique peut être comprimé et irrité par une contracture importante des muscles fessiers, provoquant des douleurs nerveuses sciatiques dans la fesse et/ou l’arrière de la cuisse.

La sciatique, ou névralgie sciatique, est une attaque d’une ou plusieurs racines du nerf sciatique. Il y a une restriction organique.

Exemple : vous avez une hernie discale lombaire qui comprime l’émergence du nerf au niveau vertébral (toujours avec moi ? 😅).

REMARQUE : votre Osteo effectue un examen clinique précis avec des tests médicaux en cas de suspicion d’atteinte organique vertébrale (hernie, saillie, canal rachidien étroit…). En cas de doute et sans examen supplémentaire, vous serez redirigé vers votre médecin.

Et cruralgia en parlons-nous ? Ce terme se réfère à la douleur nerveuse crurale. Ce dernier est reflété par rapport au nerf sciatique , il passe à travers le pli inguish et sur le côté avant de la cuisse. La douleur est de le même ordre que la sciatalgie, sauf qu’ils se tiennent devant elle.

Maintenant, vous connaissez la différence entre chaque terme pour les maux de dos. Mais l’essentiel, bien sûr, est d’appliquer les conseils de posture que vous obtenez à la fin de la consultation 😁 ! N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre ostéopathe à Steinfort (Luxembourg).