Les différents types de retranscription audio.

La retranscription audio consiste à mettre un fichier audio ou vidéo en fichier texte. Si le client remet alors une bande sonore, le transcripteur devra le traiter pour remettre un fichier sous format Doc ou TXT. Les offres de retranscription en ligne sont de plus en plus nombreuses, mais les demandes ne sont pas aussi des moindres. Les clients remettent des enregistrements de colloques, d’interviews, de conférence et de réunions et le travail est toujours à peu près le même. Seulement, il existe différents types de transcription et c’est ce que nous allons développer dans cet article.

La retranscription intégrale.

Pour cette retranscription audio en texte, il faudra travailler tout le contenu. La retranscription intégrale est également appelée transcription mot à mot. Le transcripteur doit intégrer dans le fichier à remettre tout ce qui a été dit et même les hésitations, les répétitions et les rires. Il ne doit laisser aucun mot. Même si l’interlocuteur commet des erreurs, le transcripteur ne doit pas les corriger. Toutefois, le fichier à rendre au client ne doit contenir aucune faute d’orthographe. Il arrive parfois aussi que le client demande une retranscription audio en texte intégrale et épurée. Pour ce travail, il faudra supprimer les répétitions, les hésitations et les rires.

La retranscription reformulée.

Pour ce travail, le transcripteur ne doit laisser aucun mot, mais il doit fournir un texte dans un style correct. C’est ce qu’on fait avec la retranscription entretien. Le texte à rendre ne contient ni rire, ni hésitations, ni répétitions. On doit également apporter des corrections de syntaxe. Si l’interlocuteur ne formule pas très bien sa phrase, il faudra le corriger. Le résultat en Doc ou en TXT ne doit refléter aucune faute d’orthographe, de grammaire, de syntaxe. Si le client le demande aussi, le transcripteur peut apporter des modifications pour qu’il n’y ait aucune répétition de mots. Ce travail demande un niveau rédactionnel et une connaissance linguistique plus accrue. Le but est de rendre un texte plus fluide et agréable à lire.

La retranscription synthétisée.

Pour ce travail, il ne s’agit plus reprendre tous les mots de la piste sonore. Il faudra l’écouter, le comprendre pour fournir un résumé. Si le texte rendu pour une heure de retranscription audio intégrale peut atteindre 20 à 25 pages, celui à rendre pour la retranscription synthétisée ne fera que 6 à 10 pages. Il faudra prendre les points essentiels de l’interview, de l’entretien ou du colloque pour ce type de transcription audio en texte. Comme pour les autres résultats, il faudra faire attention à la grammaire, à l’orthographe et à la syntaxe.

La retranscription automatique

La retranscription automatique est une récente innovation qui utilise des logiciels spécialisés pour effectuer le travail de transcription audio. Cette méthode implique l’utilisation d’algorithmes très sophistiqués qui sont capables de transcrire rapidement le son en texte. La retranscription automatique peut se faire avec ou sans la présence d’un humain pour superviser et corriger les erreurs du système.

Cette technique a été développée pour économiser du temps et de l’argent lors de la réalisation des travaux de transcription audio, mais elle n’est pas encore fiable à 100%. Les résultats obtenus par cette technologie peuvent être imprécis et comporter des erreurs importantes dues notamment aux bruits environnants ou à un langage oral peu clair.

Malgré ces imperfections, la retranscription automatique est appréciée dans certains secteurs où une précision absolue n’est pas requise. Elle est aussi utilisée comme première étape avant une révision manuelle complète par un transcripteur professionnel.

Les avantages et les inconvénients de chaque type de retranscription

La retranscription audio est une méthode qui permet de transcrire un enregistrement sonore en texte écrit. Cette technique peut être effectuée manuellement ou automatiquement, avec chacune leurs avantages et inconvénients.

Les avantages de la retranscription verbatim sont sa précision absolue et le fait qu’elle capture chaque mot prononcé dans l’enregistrement. Elle convient parfaitement aux études linguistiques, aux enquêtes policières et judiciaires ainsi qu’à toutes les situations où une exactitude totale est requise.

Cette forme de transcription peut aussi présenter des inconvénients, tels que la répétition d’expressions superflues ou encore la prise en compte des bruits environnants qui peuvent nuire à la compréhension du contenu principal. Le temps nécessaire pour réaliser ce type de transcription est souvent long, augmentant le coût final.

La retranscription synthétisée quant à elle offre une version simplifiée mais néanmoins précise du contenu audio original. Les transcripteurs éliminent les expressions redondantes ou superflues sans omettre l’essentiel du message.

Comme avantage supplémentaire, sa rapidité d’exécution (comparée au verbatim) permet une accessibilité financière pour ceux ayant un budget limité. Ses principales limitations résident dans sa capacité à réduire considérablement la qualité du document final : même si elle reste fidèle au sens général du message oral livré par l’interlocuteur, il y a toujours une possibilité que certains éléments soient mal interprétés voire omis lors de la phase sélective, puisque seuls les passages importants seront mis sur papier.

La retranscription adaptative est une forme de transcription qui combine les avantages des deux autres techniques. Elle offre à la fois une représentation précise du contenu audio tout en éliminant les expressions redondantes et inutiles.

Cette méthode convient parfaitement aux situations où le temps et l’argent sont limités mais nécessite néanmoins un certain niveau d’expertise pour pouvoir sélectionner avec justesse les parties importantes du document sonore.

Chaque type de retranscription a ses avantages et ses inconvénients. Le choix dépendra ainsi des objectifs spécifiques visés pour chaque étude ou travail demandant cette prestation.