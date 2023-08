Les différents types de e-liquide

L’apparition des cigarettes électroniques a fait des vagues dans le monde entier. De plus, qui ne serait pas tenté de gouter aux diverses saveurs proposées ? D’ailleurs, elles sont conçues pour aider les individus au sevrage.

De quoi sont composées les e-liquides ?

Le liquide cigarette electronique est une substance fondamentale, qui se transforme en vapeur pour donner les sensations convoitées par le fumeur. Donc, le choix est primordial pour ne pas être en manque ou insatisfait durant la journée.

Généralement, il contient :

du propylène glycol,

de la glycérine végétale

et d’arômes alimentaires

Mais certains d’entre eux contiennent également de l’eau ou/et de l’alcool. Tous ces composants sont proposés par les fabricants comme étant des produits inoffensifs ou peu nocifs pour les êtres humains, à part la nicotine, qui est source d’addiction. D’où il n’y aura pas de danger en fumant une cigarette électronique. D’ailleurs, les effets secondaires sont moins néfastes qu’un simple tabac.

Quelles saveurs choisir ?

Chaque marque dispose d’arômes particuliers. Aussi, chacun a ses gouts quant à la préférence. Pour découvrir celui qui vous convient le mieux, n’hésitez pas à les gouter un à un, si vous avez la possibilité. Les saveurs sont propres à chacun. Si vous aimez les alterner, vous pouvez le faire sans aucune crainte ! Vous pouvez trouver des parfums de tabac, celles qui sont plus exotiques comme le menthol, la fraise, la pomme, etc. C’est une nouvelle sensation, que vous devez impérativement gouter !

De ce fait, si vous détestez ce que vous avez essayé, vous pouvez passer à un autre. Il existe également des arômes sucrés et ayant la saveur d’un fruit ! Nous pouvons citer par exemple la mangue, le chocolat, etc.

Pour ceux qui sont déjà accros à la nicotine, il est conseillé d’opter pour la saveur-tabac pour commencer. Et après, vous pouvez essayer les autres saveurs !

Pour la nicotine, quelle est la dose prescrite ?

C’est l’un des avantages de la cigarette electronique, car vous pouvez régler la dose de nicotine selon votre besoin. Généralement, elle se situe entre 6 mg et 18mg. De ce fait, vous pourriez sélectionner celle qui répond à vos habitudes quotidiennes afin de ne pas être en carence.

Pour les dépendants, il serait plus judicieux de choisir un dosage de 18 mg et au fil du temps, vous pouvez le diminuer. Pour ceux qui ne fument pas, évitez les e-liquides contenant de la nicotine, pour échapper à l’addiction !

Les e-liquides sans nicotine : une alternative pour les non-fumeurs

Une alternative intéressante pour les non-fumeurs est de se tourner vers les e-liquides sans nicotine. Effectivement, ces produits permettent de profiter des plaisirs de la vape sans s’exposer aux effets potentiellement nocifs de la nicotine.

Les e-liquides sans nicotine sont disponibles dans une grande variété de saveurs et offrent une expérience gustative agréable. Que vous préfériez les arômes fruités, gourmands ou mentholés, il y en a pour tous les goûts.

L’absence de nicotine dans ces e-liquides permet d’éviter le risque d’addiction. C’est donc une solution idéale pour ceux qui souhaitent simplement savourer la vapeur aromatique sans aucune dépendance associée.

Il faut noter que même si les e-liquides sans nicotine ne présentent pas les mêmes risques que ceux contenant cette substance addictive, ils comportent néanmoins certains dangers potentiels. Il faut donc les utiliser avec prudence et selon les recommandations du fabricant.

Que vous soyez un fumeur désireux de réduire votre consommation nicotinique ou un non-fumeur à la recherche d’une expérience olfactive et gustative unique, il existe une multitude d’options en matière d’e-liquide. Des dosages variés en nicotine aux alternatives dépourvues de cette substance addictive, chacun peut trouver son bonheur parmi cette diversité aromatique qu’offre le monde des cigarettes électroniques.

Lorsque vous choisissez un e-liquide, le ratio PG/VG est un élément essentiel à prendre en compte. Le mélange de propylène glycol (PG) et de glycérine végétale (VG) détermine les caractéristiques du liquide et influence directement votre expérience de vapotage.

Le propylène glycol est connu pour sa capacité à produire une excellente sensation de gorge, similaire à celle ressentie lors d’une inhalation de fumée traditionnelle. Il transporte aussi bien les arômes, ce qui permet d’obtenir des saveurs intenses et prononcées. Il peut être plus irritant pour certains utilisateurs sensibles.

La glycérine végétale, quant à elle, offre une vapeur dense et abondante tout en adoucissant l’impact sur la gorge. Elle produit une sensation plus douce lors de l’inhalation mais a tendance à réduire légèrement la perception des saveurs.

Il existe différents ratios PG/VG disponibles sur le marché avec des combinaisons variables telles que 50/50, 70/30 ou même 80/20. Chacun a ses avantages et inconvénients.

Un e-liquide avec un ratio équilibré comme le 50/50 offre un compromis idéal entre production de vapeur satisfaisante et restitution optimale des saveurs. Il convient aux débutants ainsi qu’à ceux qui recherchent une expérience polyvalente.

Si vous êtes plutôt amateur de gros nuages vaporisés tout en restant attentif aux saveurs subtiles, optez pour un ratio PG/VG plus élevé, comme le 70/30. Cela vous garantira une vapeur abondante tout en préservant la restitution des arômes.

En revanche, si vous êtes un adepte de gros nuages et que les saveurs passent au second plan, alors privilégiez un ratio PG/VG plus élevé encore, tel que le 80/20 ou même le full VG (100% glycérine végétale). Ces mélanges sont appréciés pour leur production de vapeur dense et épaisse.

Il faut noter que chaque e-cigarette a ses propres spécifications concernant la compatibilité avec les ratios PG/VG. Certains appareils fonctionnent mieux avec des liquides à haute teneur en PG, tandis que d’autres sont conçus pour les e-liquides riches en VG. Assurez-vous donc de vérifier les recommandations du fabricant avant d’effectuer votre choix définitif.

Choisir son ratio PG/VG est essentiel pour obtenir une expérience de vapotage personnalisée. Que vous soyez à la recherche d’une sensation puissante dans la gorge ou d’une production abondante de vapeur, il existe un mélange adapté à vos préférences.