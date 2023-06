Découvrez la box 4G NRJ Mobile : la solution idéale pour une connexion haut débit !

Vous êtes un travailleur dont l’activité se passe essentiellement en ligne. Vous avez besoin à cet effet d’une bonne connexion internet afin d’effectuer votre travail en toute quiétude et éviter toutes désagréments qui pourraient vous causer des retards de livraison à vos clients. Avec la survenue de la pandémie du Covid 19, le travail en ligne a connu une sérieuse envolée et la tendance se précise de jour en jour.

Que diriez-vous d’essayer la box de quatrième génération de NRJ mobile ? Zoom sur tous les détails de cette solution de haut débit dans cet article.

Présentation générale d’une solution idéale pour surfer avec du haut débit

Une connectivité remarquable

Pour tout eux qui recherchent une connexion haut débit et fluide pour la réalisation de leurs activités au quotidien, il existe une panoplie d’offres de services dans la fourniture internet en ligne. Il vous suffit de prendre le temps de bien les étudier afin de choisir celle qui correspond à votre budget et qui va satisfaire à vos attentes.

C’est le cas par exemple de la box 4G NRJ Mobile qui est une offre de connexion haut débit de la 4G et qui vous donne jusqu’à 300 Mb/s en termes de vitesse de chargement et jusqu’à 100 Mb/s de vitesse de téléchargement.

Des atouts que vous allez apprécier

Cette box peut se connecter en mode WiFi et desservir jusqu’à 32 appareils simultanément. Pour ce qui est de sa connectivité, elle présente un port Gigabit, un port RJ11, un port Micro SIM, deux ports pour la connexion d’antenne externe ainsi qu’un bouton WPS.

La couverture WiFi de cet appareil est particulièrement intéressante car elle peut aller jusqu’à 250 mètres tout en maintenant un bon niveau de connectivité au réseau.

Vous pouvez utiliser cette box au quotidien et vous allez être satisfait car elle permet de surfer 10 fois plus vite qu’avec une connexion ADSL. Vous pouvez connecter tous vos appareils, il vous suffit juste de la brancher, d’allumer et ensuite de surfer.

Fonctionnement de la solution NRJ Mobile de quatrième génération

Facilité de la prise en main

Cette offre de 4G est destinée essentiellement aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier d’une connexion internet en illimité ou alors à ceux qui souhaitent trouver une meilleure alternative à la connexion par câble ou par fibre optique. L’appareil est livré avec un routeur modem très facile d’utilisation et surtout simple d’installation.

Vous n’avez pas besoin d’une compétence particulière, il vous suffit juste de suivre les consignes de la notice d’utilisation et vous pourrez le mettre en marche et aussi connecter les autres appareils de votre choix en un geste simple.

Partage de connexion avec d’autres appareils

Il est ainsi possible de connecter des téléphones, des tablettes, ou des laptops. Une fois l’installation terminée, vous allez bénéficier d’une connexion internet avec un haut débit sur le réseau 4G. Le débit offert par la solution NRJ Mobile de quatrième génération va vous permettre de naviguer aisément entre les pages sur internet et de télécharger rapidement plein de contenus audio ou vidéo.