Comment s’organiser pour le télétravail en entreprise ?

Si vous êtes à la tête d’une entreprise, vous faites certainement fasse à l’ampleur sans précédent de la crise actuelle liée à la Covid-19. En effet, le gouvernement appelle à réaliser le plus possible de travail à distance. C’est pourquoi, il est important pour vous et vos collaborateurs de vous organiser. Par exemple, la visioconférence devient un outil incontournable de nos jours ! Bref, petit tour des conseils que vous pourrez donner à vos salariés pour le télétravail.

Les choses à faire pour télétravailler de la meilleure des façons

Avant toute chose, cassons une idée trop répandue : le télétravail ne nuit pas à la productivité des salariés. Bien au contraire, ces derniers se sentent plus impliqués, et font preuve de responsabilité. Si vous êtes forcés à travailler de cette façon, voici quelques conseils à leur donner :

Travailler dans un lieu calme et isolé, tout en essayant de ne pas mélanger vie professionnelle et vie personnelle.

S’organiser des horaires fixes, mais aussi des pauses régulières afin de relâcher un peu la pression.

Disposer d’un siège de qualité, et non la simple chaise de cuisine qui reste au fond du placard.

Si le travail nécessite un ordinateur, utiliser le double écran voire le triple si besoin.

Coupez toute relation avec le travail une fois les horaires terminées.

Bref, vous l’aurez compris, en respectant ces quelques règles, le télétravail devient tout de suite bien plus agréable pour toutes et tous. Si vous et votre entreprise êtes dans cette situation, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire…

