Des idées pour avoir un joli Candy Bar sans trop dépenser

Depuis quelques années, le Candy Bar a le vent en pope dans les mariages, les baptêmes, les communions ou même pour les anniversaires pour remercier les invités. Il s’agit en effet d’un bar à bonbon ou d’un bar à friandise. On y retrouve donc en général des chocolats, des pâtisseries, des biscuits ou autres éléments qui varient selon le thème de l’évènement. C’est évident que ces gourmandises doivent être placées sur des objets qui les mettent en valeur. Par ailleurs, le bar doit être aussi décoré pour un évènement exceptionnel et réussi. Pour satisfaire donc les invités en dépensant moins, voici quelques idées qui ne vous couteront pas.

Des gourmandises qui ne feront pas trop dépenser

Pour économiser, la solution le plus pratique est de choisir les biscuits faits maison, ou encore des cup cake. Toutefois, cela dépend de l’évènement, et du nombre d’invités. Pour un mariage par exemple, vous ne pourriez jamais être en même temps la mariée et la pâtissière si vous souhaitez profiter de l’évènement. Pour un mariage ou un baptême en petit comité, vous pourriez très bien le faire. Si vous n’avez pas le temps, il est toujours possible de bien choisir l’endroit où vous allez procurer les gourmandises dont vous aurez besoin pour un prix plus rentable. C’est également le cas pour les bonbons, notamment les dragées, éviter les chocolateries, les supermarchés ou autre commerçants si vous voulez acheter à petit prix. Pour des dragées pas cher, achetez plutôt en ligne.

Des idées déco à petit prix pour un joli Candy bar

Pour ce qui en est de la décoration, pour ne pas tout acheter, il est possible de récupérer, de fabriquer. Vous pouvez par exemple vous servir d’une table comme support et le couvrir avec une nappe de table, de préférence de la même couleur que votre couleur thème. Utiliser les fleurs de vos jardins ou les fleurs sauvages si vous souhaitez en mettre. Pour les étiquettes, vous pouvez très bien en fabriquer avec un joli papier, une découpe au ciseau, un ruban et des idées. Si vous êtes en manque d’inspiration, n’hésitez pas à voir sur internet des tutos qui vous seront très utiles. Enfin, concernant la présentation, il est possible d’utiliser des bocaux en verre que vous avez récupérés chez vous, comme les pots de confitures, ou de nutella. Vous pouvez mettre vos bonbons dans ces récipients en soignant la présentation. Vous pouvez mettre les petites gourmandises sur des plateaux ou réaliser des présentoirs simples.

