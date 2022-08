Le miroir est un accessoire de décoration très important dans la vie quotidienne. Il est placé sous la douche, dans les magasins de vente, d’esthétisme, etc. Pour fabriquer un miroir, des opérations délicates sont mises en œuvre. Ce guide vous en donne quelques détails.

Fabriquer un miroir : les généralités à savoir

Le processus de fabrication de miroir peut prendre assez de temps. En général, il se déroule dans les industries spécialisées. Des particuliers disposant d’un cadre bien aménagé peuvent individuellement façonner cet équipement. Pour ce faire, ils doivent avoir un panneau de verre, des métaux comme l’argent et l’étain. Il faut aussi avoir des matières comme l’oxyde de cérium, etc.

A découvrir également : Le calendrier de Nabilla 2014, top ou flop

Les premières étapes pour fabriquer un miroir

Au début de sa fabrication, le miroir n’est que du verre transparent. Un robot pose chaque panneau à l’horizontale sur un transporteur à courroie qui les achemine au poste de lavage.

À cette étape, des pulvérisateurs projettent sur le verre de l’eau ainsi que de l’oxyde de cérium (dioxyde de cérium). Ce dernier est une poudre qui provient des terres particulières des milieux asiatiques. Le produit permet d’enlever des blessures superficielles et les tâches des surfaces en verre.

A voir aussi : Le niveau énergétique de votre maison

Au poste de nettoyage s’ensuit une série de brosses rotatives et pures qui nettoient et polissent les deux faces du verre. Cela permet d’éliminer les huiles et autres impuretés.

Par la suite, d’autres pulvérisateurs sont utilisés pour rincer le verre avec de l’eau déminéralisée brûlante. Il en est ainsi parce que les minéraux contenus dans l’eau du robinet pourraient dédommager les métaux appliqués par la suite.

Le premier de ces métaux est l’étain liquide qui sera appliqué sur le derrière du miroir. Ce dernier permet au second métal, l’argent, de bien adhérer puisque ce dernier ne peut coller sur le verre. L’argent appliqué durcit après quelques secondes au contact de l’étain.

La suite des étapes de fabrication du miroir

Pour fabriquer un miroir en toute perfection, c’est l’argent passé au dos du verre qui agit sur le panneau. Par la suite, des pulvérisateurs rincent l’excédent du métal argent qui sera retourné dans le système pour fabriquer d’autres modèles.

Deux couches de peinture doivent être passées pour sceller l’enduit d’argent. Cependant, la peinture ne suffit pas pour une protection sur le long terme. C’est la raison pour laquelle les professionnels vaporisent d’abord une couche de cuivre. À ce niveau également, des pulvérisateurs rincent l’excédent. Les panneaux sont envoyés au séchoir.

Les panneaux sont maintenant passés avec le côté cuivré vers le haut dans une coucheuse à rideau. Cette dernière applique un rideau de peintures sur l’argent de la courroie du transporteur. La peinture qui est fraîchement appliquée sert à réchauffer le miroir dans un four à 99 °C.

La deuxième couche de peinture peut maintenant être passée. Pour cela, il faut utiliser une couleur différente pour différencier les couches. Cette fois, le temps de séchage est deux fois plus long. Il faut ensuite appliquer de l’acide pour nettoyer le miroir de tous résidus métalliques.

Si vous souhaitez fabriquer un miroir sans défaut, il faut bien l’inspecter. Ce travail consiste à analyser, à détecter et au besoin à corriger les défauts. Si vous constatez par exemple des bulles sur l’accessoire, vous pouvez enlever cette partie du miroir.

L’adoption de forme : dernière étape de la fabrication du miroir

Après l’inspection vient l’application du design. Vous pouvez tailler le miroir pour lui donner la forme et la taille souhaitée. En général, les professionnels utilisent une machine à couper dont la précision est assurée par un logiciel. Le miroir est découpé à l’aide d’une scie circulaire au carbure. C’est un métal particulièrement résistant.

Pour avoir une forme ronde par exemple, vous devez découper le panneau en des formes carrées. Il faut ensuite tailler un cercle dans chaque carré. À l’aide d’outils spécialisés, il faut séparer les carrés, puis les cercles.

Si vous souhaitez avoir des miroirs biseautés, vous devez utiliser une machine à biseauter les formes. Vous devez tailler le contour en biseau, puis vous devez le polir à l’aide de l’oxyde de cérium concentré.

Certaines fois, pour fabriquer un miroir, des panneaux déjà travaillés sont envoyés dans d’autres usines pour le découpage.