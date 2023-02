Comment connecter Mailchimp à Salesforce pour développer votre entreprise

La création d’un tunnel de ventes sans failles est une priorité pour toute petite ou moyenne entreprise en croissance. Cela inclut une efficacité de chaque entreprise dans un monde, aujourd’hui, hyper connecté. En associant les deux outils de CRM (gestion de la relation client) et d’automatisation marketing tels que Salesforce et Mailchimp.

En combinant ces deux programmes numériques, votre entreprise peut obtenir ainsi une valeur énorme pour son développement. Dans ce billet, on vous explique en détails le processus de connexion de Mailchimp à Salesforce, tout en faisant la lumière sur les avantages d’une telle association.

Lire également : Quelles sont les spécialités d’un expert comptable de location meublée ?

Quel processus faut-il suivre pour connecter Mailchimp à Salesforce ?

Pour intégrer Salesforce à Mailchimp, vous pouvez partir du mode d’affichage de Salesforce classic. Vous devez surtout disposer d’un compte Trailblazer.me. Pour commencer, vous devez installer l’application dans votre compte Salesforce. Cette installation se déroule comme suit :

Accéder aux listes AppExchange de l’intégration Salesforce puis cliquer sur Get it Now (Télécharger) ;

de l’intégration Salesforce puis cliquer sur Get it Now (Télécharger) ; Cliquer sur Log in dans ma section Let’s Get Started pour vous connecter avec votre compte me ;

pour vous connecter avec votre compte ; Choisir l’option de connexion adéquate (Salesforce), saisir ses identifiants et valider avec le bouton Log in ;

Cliquer ensuite sur Install in Production ;

Accepter les conditions d’utilisation puis cliquer sur Confirm and install ;

Choisir Install for All Users puis sur Install ;

Cochez les bonnes cases dans le menu contextuel puis appuyer sur Continue.

Une fois l’installation Salesforce achevée, vous devez authentifier votre compte Mailchimp pour que la synchronisation soit efficace. Pour le faire, commencez par vous connecter à votre compte Salesforce précédemment créé. Vous trouverez un menu déroulant intitulé App launcher dans lequel vous devez rechercher et sélectionner Mailchimp for Salesforce.

A lire également : L’automobile française rebat les cartes du marché

Un double onglet apparaît et il faudra cliquer sur l’onglet MC Setup, puis sur Login. Une fenêtre contextuelle s’affiche après cette action, et vous devez cliquer sur OK. Vous aurez besoin de votre identifiant et de votre mot de passe Mailchimp pour vous connecter à la page suivante.

Il est possible d’avoir plusieurs comptes Mailchimp, mais un seul peut être connecté à Salesforce. Faites-le pour pouvoir créer et générer des leads, et mapper vos champs. Pensez à , car l’intégration doit être exécutée convenablement pour que la solution fonctionne correctement. Les professionnels maîtrisent les techniques de mise en place de cette solution d’intégration.

Quels sont les avantages d’une association de Mailchimp à Salesforce ?

Cette intégration des outils que vous venez d’apprendre vous offre de nombreux avantages. Au premier abord, vous aurez une vision complète et parfaite sur vos clients, et ce, en consultant les données de Mailchimp dans Salesforce sur l’enregistrement des prospects et des contacts. Il y a également l’optimisation de la surveillance du flux des pistes en temps réel de Mailchimp à Salesforce.

Par ailleurs, avec cette connexion de Mailchimp à Salesforce, vous gagnez du temps avec la saisie unique. Cela veut dire qu’une fois les données entrées dans Salesforce, il n’y a pas besoin de refaire leur saisie. Elles se synchronisent automatiquement dans Mailchimp.

De même, cette synchronisation des données sur ces deux outils favorise la création de rapports en un temps record. Cette association permet d’obtenir un gain de productivité au sein des entreprises, facteur indissociable de son développement.