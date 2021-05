Cigarette électronique ou cigarette normale ?

Temps de lecture estimé : 3 minutes Prix, composition, danger, impact environnemental… Découvrez les métriques de la vape par rapport à celles des cigarettes.

Comme il ne suffit pas de se vanter des mérites des cigarettes électroniques et qu’une image vaut mieux que mille mots, nous avons résumé les principaux chiffres comparant les cigarettes électroniques au tabac dans une infographie. Et le moins que nous puissions dire, c’est que les chiffres parlent d’eux-mêmes.

A lire aussi : La qualité du pneu, essentielle pour le confort de l’utilisateur

Lire également : Quelles sont les étapes de l’entretien d'une voiture ?

Voir l’infographie pleine grandeur 50 € pour l’équivalent de 30 forfaits

Alors que les prix du tabac continuent d’augmenter au fil des ans, les prix de la vape restent fixes. Entre l’achat de liquides, résidus et autres pièces de rechange possibles, la vape est considérée comme étant d’environ 50€ par mois.

Pour un fumeur qui fait environ 20 cigarettes par jour, le coût mensuel sera de 300€ apprécié.

30 fois moins de substances dangereuses

Selon la Food and Drug Administration (FDA), les cigarettes contiennent plus de 90 substances dangereuses, dont près de 80 cancérigènes. Les liquides pour cigarettes électroniques ne contiennent que 3, y compris seulement la nicotine, qui est purement addictive, et le formaldéhyde, qui ne se trouve que dans certains types de liquides particulièrement sucrés.

Plus de 750 000 décès dus au tabac

Santé Publique France estime que le nombre de décès liés au tabac est de 75 000 par an. C’est 20 fois plus que le nombre de décès dans la rue chaque année. Au cours des 10 dernières années, quelque 750 000 personnes sont mortes des effets du tabac en France, sachant que 90% des cancers du poumon sont dus au tabagisme . Depuis son arrivée en France à la fin des années 2000, la vape n’a pas de mort.

En 2019, le États, malheureusement, plus de 30 décès de la consommation de contrebande e-liquide. L’occasion de rappeler qu’en France, les liquides disponibles sur le marché sont soumis à des contrôles hygiéniques accrus.

Réduction de l’impact environnemental

Pour un fumeur qui consomme 20 cigarettes par jour, la quantité de déchets produits est de 30 boîtes de carton et de 600 talons. Si ces mégots sont jetés au sol, ils finiront dans l’océan, polluant jusqu’à 500 litres d’eau.

La cigarette électronique, quant à elle, produit très peu de déchets : 2 résistances et entre 4 et 8 bouteilles de liquide par mois. Sachant qu’ils sont également entièrement recyclables.

J’ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique