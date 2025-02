Quelles sont les perspectives du marché des VTC ?

Apparue en France en 2011, la filière VTC (Voiture de Transport avec Chauffeur) fait partie du segment du Transport public particulier de personnes (T3P). Si les VTC proposent des services similaires à ceux des taxis, ils présentent des particularités qui leur sont propres, notamment au niveau des tarifs, du statut du chauffeur et des conditions de prise en charge des clients. Comment se porte le marché des VTC en France et quelles sont ses perspectives futures ?

Si l’offre de VTC semble moindre en France par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni, elle enregistre une forte croissance. En effet, la facilité d’accès au secteur des VTC représente un atout majeur par rapport à la filière des taxis.

Car, contrairement à un chauffeur de taxi, un chauffeur VTC n’a pas besoin d’une licence pour exercer son activité. Selon le dernier rapport de l’Observatoire national des transports publics particuliers de personnes, environ 40 000 chauffeurs actifs sur les plateformes de VTC ont été recensés contre 61 000 taxis.

La concurrence avec d’autres services de transport public

Les VTC connaissent une forte croissance, boostée surtout par une bonne expérience client. En effet, ils offrent plusieurs avantages aux clients : véhicule VTC moderne et propre, procédure de réservation facile, prise en charge rapide, etc. Cela dit, ils doivent faire face à une concurrence rude des autres modes de transport notamment les taxis, les loueurs de véhicules, les plateformes de covoiturage et d’autopartage et les transports en commun.

Dans cet environnement hautement concurrentiel, la capacité d’adaptation aux changements, la qualité de service et la baisse des tarifs sont trois éléments décisifs pour que les VTC puissent se différencier et augmenter leurs parts de marché.

La diversification des services peut également contribuer à améliorer la rentabilité dans cette filière par rapport aux taxis et aux autres moyens de transport publics. En effet, les entreprises de VTC jouissent d’une grande flexibilité par rapport aux taxis. Par exemple, elles peuvent proposer des services dédiés aux professionnels ou nouer des partenariats avec des sociétés de transport de marchandises ou des plateformes de réservation de vols et d’hôtels en ligne. De cette manière, elles peuvent devancer les chauffeurs de taxis qui n’offrent pas ce type de services.

L’impact de l’intelligence artificielle sur le secteur de la VTC

Les applications mobiles de mise en relation entre chauffeurs VTC et clients sont de plus en plus basées sur l’intelligence artificielle. Grâce aux avancées technologiques dans ce domaine, elles offrent plusieurs avantages :

Des trajets optimisés : l’IA est capable d’analyser les données de circulation en temps réel pour identifier et ajuster l’itinéraire en fonction des conditions de trafic. Cela se traduit par des déplacements plus fluides et rapides.

: l’IA est capable d’analyser les données de circulation en temps réel pour identifier et ajuster l’itinéraire en fonction des conditions de trafic. Cela se traduit par des déplacements plus fluides et rapides. Un service personnalisé : grâce à la grande capacité d’apprentissage des systèmes basés sur l’intelligence artificielle, les applications pourraient proposer des itinéraires personnalisés en fonction des préférences des clients.

: grâce à la grande capacité d’apprentissage des systèmes basés sur l’intelligence artificielle, les applications pourraient proposer des itinéraires personnalisés en fonction des préférences des clients. Une meilleure sécurité des trajets : une application VTC dotée d’un système d’alerte prédictive basé sur l’IA devrait être capable d’analyser les données des trajets et le comportement du chauffeur. En présence d’une situation à risque, elle pourrait anticiper la situation et envoyer un signal d’alerte.

: une application VTC dotée d’un système d’alerte prédictive basé sur l’IA devrait être capable d’analyser les données des trajets et le comportement du chauffeur. En présence d’une situation à risque, elle pourrait anticiper la situation et envoyer un signal d’alerte. Une expérience client améliorée : l’IA et les systèmes associés devraient contribuer à améliorer l’interface et les fonctionnalités des applications mobiles : choix du véhicule, réservation, paiement, etc.

: l’IA et les systèmes associés devraient contribuer à améliorer l’interface et les fonctionnalités des applications mobiles : choix du véhicule, réservation, paiement, etc. Un meilleur suivi pour les chauffeurs.

Par ailleurs, l’émergence de nouvelles plateformes électroniques devrait entraîner une augmentation importante de l’offre et contribuer à la croissance de l’activité des VTC.

Évolution de la réglementation relative aux VTC

Depuis l’apparition des VTC, la réglementation relative au transport public particulier de personnes (T3P) a évolué de façon constante. En raison de la pression concurrentielle entre les taxis et les VTC, un processus de réforme semble s’accélérer, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents.

Généralement, on assiste à un basculement vers des réglementations plus qualitatives qui portent sur l’encadrement des conditions du service : statut des chauffeurs, formation, temps de conduite, normes et caractéristiques des véhicules, sécurité des passagers, etc.

Ceci dit, la réglementation devrait encore évoluer pour mieux réguler l’activité des chauffeurs et des plateformes de réservation en ligne.

Conduite autonome : une menace pour la filière VTC ?

Le développement de la voiture autonome pourrait représenter une menace pour les VTC sur le long terme.

Cependant, il reste encore de nombreux points à rectifier pour que la voiture autonome soit mise en circulation et puisse fonctionner de manière sécurisée. En effet, cette technologie n’est pas encore mature, des progrès considérables sont nécessaires avant que les voitures autonomes puissent fonctionner de manière sécurisée sur la voie publique.

À cela s’ajoute le fait que les premières voitures autonomes seront probablement très chères et limitées en termes de performances (nécessité d’avoir des routes cartographiées et des conditions climatiques favorables).

Conclusion

La facilité d’accès au métier de chauffeur VTC représente un avantage incontournable par rapport au taxi, son principal concurrent. Le développement de cette filière dépendra de plusieurs facteurs comme l’évolution de la réglementation ou encore la diversification des services.

Globalement, les perspectives futures des VTC sont plutôt positives grâce notamment à trois facteurs principaux : une demande croissante pour des services de transport personnalisés, l’avènement de l’intelligence artificielle et les nombreuses possibilités de diversification des services.