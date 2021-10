Quelles sont les meilleures figurines pop à collectionner ?

La collection de figurines Funko pop est une vraie hérésie chez les amateurs de culture populaire (dessins animés, films, jeux vidéo, etc.). Les Funko sont des représentations, plutôt stylées, de personnages avec des caractéristiques particulières telles que la tête carrée et les deux yeux globuleux, par exemple. Dans ce billet, nous allons vous faire découvrir le top des figures Funko pop qui mérite une petite collection personnelle.

Top des figurines Funko pop à collectionner

On commence notre sélection des meilleures figurines pop par celle de Belle dans le conte « La Belle et la bête », adapté à plusieurs productions cinématographiques. Si Belle est si appréciée, c’est notamment en raison de son histoire et du conte de fées qui s’en est suivi. En effet, pour sauver son père, elle doit se sacrifier et vivre avec la redoutable bête. Et même dans la représentation d’une figurine Funko pop, Belle reste un symbole de beauté et de courage.

A découvrir également : Comment faire une couture invisible à la main ?

Surfant sur le succès du dernier film Disney-Pixar, Luca, Funko tient la nouvelle perle des figurines pop dans le personnage d’Alberto. Ami de Luca, il passe également son temps à explorer la vie à la surface. Alberto est incontestablement l’un des personnages ayant le plus plu aux amateurs du film, ce qui en fait une excellente figurine à collectionner ou à offrir.

Cette sélection s’achève avec la figurine pop du chat du Cheshire ou chat de Chester. Vous vous souvenez sûrement de ce personnage si vous avez suivi au moins une fois le dessin animé « Alice au pays des merveilles », adaptation du roman de Lewis Carroll portant le même nom.

Lire également : Quand est le SP6 ?