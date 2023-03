Le réseau social pour mobiles Plyce vient de confirmer une levée de fonds avec Jaina Capital de Marc Simonici et Kima Venturesde Xavier Niel et Jérémie Berrebi.

La start-up, qui est comparable aux autres plateformes sociales de géolocalisation qui cartonnent aux Etats-Unis et en Angleterre, telles que Foursquare et Gowalla, a été lancée officiellement le mois dernier. Fondée par les anciens de l’agence de communication Majes et l’actuel COO de Criteo, la société cherche à devenir le leader européen d’ici 3 ans au lieu d’essayer de conquérir les marchés américains et anglais déjà très compétitifs.

En plus de ce financement de €300,000, les fonds de Jaina Capital et Kima Ventures apporteront le savoir-faire et les réseaux de Marc Simoncini de Meetic, Xavier Niel de Free/Iliad et Jérémie Berrebi de Zlio et Net2One. Le fonds de Simoncini a récemment financé le concurrent anglais de MyFab, Made.com, et le fonds de Niel et Berrebi a fait des investissements dans les start-ups telles que Leetchi, Labotec et FreshPlanet.

Néanmoins, cette levée de fonds de Plyce semble minuscule par rapport aux $8.4 millions qui ont été investis dans Gowalla en décembre ou même les $100 millions que Yahoo a proposé récemment pour racheter Foursquare. Mais ce premier tour de table permettra au moins le démarrage de la jeune start-up, qui a également confirmé qu’elle cherche à lever encore du financement avant la fin de l’année.