Oscar Isaac : (sa taille, son poids) qui est sa femme ?

Oscar Isaac est connu pour être un illustre musicien et acteur américain. Il a notamment joué de grands rôles dans différents projets de films très connus à l’image de The Nativity Story, Inside Llewyn Davis, Ex Machina, A Most Violent Year, entres autres sans compter le film à succès « Stars Wars » de même que la série « X-Men ». Voici tout ce qu’il faut savoir à propos d’Oscar Isaac.

Enfant

Oscar Isaac Hernández Estrada a vu le jour le 9 mars 1979 au Guatemala. Il est le fils d’Oscar Gonzalo Hernández-Cano et de María Eugenia Estrada. Son père était pneumologue et d’origine cubaine tandis que sa mère vient du Guatemala. Sa famille s’est installée aux États-Unis alors qu’il n’avait que 5 mois ; il a passé son enfance à Miami, particulièrement en Floride.

Il a étudié au Westminster Christian High School et était réputé comme un enfant turbulent, ce qu’il n’a d’ailleurs pas démenti. Il sera renvoyé plus tard pour être très notoire. D’autre part, il toujours possédé ce talent ainsi que ce don inné pour le théâtre et pour la danse.

Oscar Isaac maîtrisait déjà l’art de la guitare à 12 ans et avait une bonne maitrise du chant. Il a entamé sa carrière comme acteur professionnel quand John Rodaz, le directeur artistique de Area Stage Company l’a sélectionné pour interpréter un rôle dans une de ses pièces. Au-delà de cela, il a également pris part aux performances organisées au festival de pièces courtes « City Théâtre Summer Shorts ». En parallèle, l’homme excelle aussi dans le monde de la musique. Il s’est produit avec un groupe du nom de ‘The Blinking Underdogs en tant que guitariste et chanteur vedette.

En 2001, il fût recruté dans le programme théâtral de la « Juilliard School », un institut très connu à New York. À cause de cela, sa carrière de musique professionnelle a été mise en pause. C’est suite à son intégration dans l’école qu’Oscar Isaac a entamé le travail sur son premier film : « All About the Benjamins ». L’acteur vit présentement à Williamsburg et il est âgé de 43 ans en 2002. Il a une taille de 1,74 m et un poids de 75 kg.

Carrière

L’acteur a fait ses premiers pas dans le milieu cinématographique dans « IIItown », un drame policier des années 1998 dans lequel il interprétait le personnage d’un jeune garçon de piscine. Il décrochera par la suite un rôle dans « All About the Benjamins » en 2002 et dans Law and Order : Criminal Intent en 2006.

Toujours dans cette même année, il reçût de nombreuses appréciations pour son personnage de Joseph dans L’histoire de la Nativité. On lui a confié le premier rôle principal grâce auquel il a pu se faire un nom dans le monde du cinéma. Au théâtre, il a incarné le personnage de Roméo dans « Roméo et Juliette » et est apparu en tant que Proteus dans Deux messieurs à Vérone.

Oscar Isaac a aussi interprété des rôles dans des films à l’image de Guerilla en 2008, Balibo, un film paru en 2009 où il incarnait le rôle d’acteur de soutien, et Robin Hood, le film de 2010 où il incarnait le personnage du roi John. Il a aussi eu un rôle dans le drame policier « Drive », paru en 2011.

Inside LIewelyn Davis, le film dramatique-comique dans lequel il incarnait le personnage d’un chanteur folk doué mais avec une carrière n’ayant pas grand succès, fût une belle opportunité contribuant grandement à l’évolution de la carrière de l’acteur. Un an plus tard, le film « A Most Violent Year » est sorti, un film dans lequel Oscar eût l’occasion de jouer avec Jessica Chastain.

On voit également l’acteur dans la mini-série Show me a Hero, mais aussi dans X-Men : Apocalypse où il joue le rôle du méchant Apocalypse. De même, il a joué dans la production dramatique la promesse.

La femme d’Oscar Isaac

Comme énoncé précédemment l’acteur de 43 ans a épousé la réalisatrice danoise Elvira Lind, qui est originaire de Copenhague. Celle-ci a fait ses études en Afrique du Sud. Les tourtereaux ont scellé leur union en février quelque temps avant la venue au monde de leur fils Eugene en avril 2017. Leur relation est saine et on les voit souvent ensemble à certaines occasions.

En 2021, l’acteur Oscar Isaac avait une valeur nette de 15 millions de dollars. Il doit évidemment sa fortune au monde cinématographique à qui il a donné de belles performances.