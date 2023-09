Matelas mousse ou matelas à ressort : le dilemme ?

En matière de literie, la suspension du matelas est considérée comme son âme. Il est alors important de bien choisir le modèle qui vous conviendra le mieux parmi ceux proposés sur le marché. Les principaux types de suspension, dont nous alors nous intéresser, sont les matelas à mousse et les matelas à ressorts.

L’évolution du matelas à mousse

Lors de sa toute première conception, les matelas à mousse étaient fabriqués dans leur plus grande partie en matière chimique. Mais au fur et à mesure de leur évolution, les matières utilisées sont actuellement de plus en plus naturelles. Les matériaux comme le CFC réputé être très nocif pour l’environnement sont aujourd’hui inutilisés. Les matelas font aussi la course dans cette direction et se mettent au vert.

Les différents types de matelas à mousse

Dans la catégorie matelas à mousse, les plus répandues sont les matelas en mousse polyéther.

Il s’agit de l’utilisation de mousse à cellule fermée. C’est un des matelas les plus abordables du marché, classés de secondaires par les professionnels. Cela signifie qu’il est idéal pour la literie des résidences secondaires. En d’autres termes, ce type de matelas n’est pas conçu pour un usage intensif.

Toujours en parlant de mousse, il y a également les matelas en polyuréthane. Ils intègrent de la mousse à cellule ouverte. En comparaison avec ceux en polyéther, ils ont une meilleure densité. Ce matelas est plus ferme et tient plus longtemps. Cependant, son point faible est sa grande sensibilité vis-à-vis de l’humidité.

La mousse à mémoire de forme

En matière de literie, le matelas viscoélastique est le plus haut de gamme. Il reste le matelas le plus confortable sur le marché grâce à ses diverses caractéristiques. La mousse s’adapte à chaque courbure du corps humain grâce à sa propriété thermosensible. C’est la literie la plus conseillée pour les personnes souffrant de mal de dos ou d’articulation.

Son seul point faible réside dans sa grande sensibilité à la chaleur. Il est indispensable de l’utiliser dans une pièce climatisée ou à bonne température pour qu’il puisse cerner la chaleur corporelle et la chaleur de la pièce.

Les matelas à ressorts

Les literies à ressort sont composées de fils d’acier qui sont traités thermiquement. leur plus grande force réside dans une grande ventilation. Ce type de matelas est donc fortement conseillé pour les personnes qui ont souvent chaud la nuit. En général, nous pouvons rencontrer trois sortes de matelas à ressorts.

Les types de matelas à ressorts

Si vous optez pour un matelas à ressorts, vous avez le choix entre un bonnels, un matelas en fil continu ou encore ensaché. Les matelas bonnels sont coniques. C’est le matelas à ressorts le plus ancien. Son principal défaut réside dans sa longévité.

Les ressorts à multispires ou en fil continu, comme le nom l’indique sont constitués d’un seul fil d’acier tendu. Son principal défaut est l’impossibilité d’indépendance de couchage. Les mouvements sont amplifiés par le ressort. Le plus conseillé reste le matelas à ressorts ensachés qui est à la fois ventilé et absorbe les mouvements.

Les avantages et inconvénients des matelas à mousse

Les matelas en mousse sont très populaires de nos jours, et ce n’est pas sans raison. Ils offrent de nombreux avantages, mais présentent aussi quelques inconvénients à prendre en compte.

L’un des principaux avantages des matelas en mousse est leur excellente capacité d’adaptation au corps. La mousse viscoélastique utilisée dans la fabrication de ces matelas réagit à la chaleur du corps et s’ajuste parfaitement aux contours individuels, offrant ainsi un soutien optimal à chaque partie du corps. Cela permet une répartition uniforme du poids et soulage les points de pression, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent de douleurs articulaires ou dorsales.

Un autre avantage important des matelas en mousse est leur capacité à absorber les mouvements. Contrairement aux matelas à ressorts qui peuvent transmettre les mouvements d’une personne à l’autre, les matelas en mousse isolent efficacement le mouvement et minimisent ainsi les perturbations pendant le sommeil. Cela peut être particulièrement utile pour les couples partageant le même lit.

Les matelas en mousse offrent généralement une meilleure durabilité que leurs homologues à ressorts. La densité élevée de la mousse assure une résistance accrue face à l’affaissement prématuré et garantit une plus longue durée de vie globale du matelas.

Il y a aussi quelques inconvénients potentiels associés aux matelas en mousse qu’il faut considérer. Certains utilisateurs se plaignent d’une sensation d’enfoncement excessif dans la mousse, ce qui peut donner une impression de chaleur et rendre le mouvement plus difficile. Cela peut être problématique pour les personnes qui ont tendance à avoir chaud pendant la nuit ou qui préfèrent une surface de sommeil plus ferme.

Certains matelas en mousse peuvent dégager une odeur chimique désagréable lorsqu’ils sont neufs. Cette odeur, connue sous le nom d’émission gazeuse, est due aux substances utilisées dans la fabrication de la mousse et s’estompe généralement après quelques jours d’aération.

Il faut noter que les matelas en mousse peuvent être relativement coûteux par rapport aux matelas à ressorts traditionnels. La qualité supérieure des matériaux et des technologies employés justifie souvent cette différence de prix, mais cela reste un aspect important à prendre en compte lors du choix d’un matelas.

Les matelas en mousse offrent un soutien personnalisé et une absorption des mouvements supérieure tout en assurant une bonne durabilité. Ils peuvent présenter certains inconvénients, mais les avantages qu’ils offrent en font un choix populaire pour de nombreux consommateurs.

Maintenant que nous avons passé en revue les différents types de matelas à ressorts et de matelas en mousse, la question se pose : comment choisir entre les deux ? Il n’y a pas de réponse universelle, car le choix dépendra de vos préférences personnelles et de vos besoins spécifiques.

Lorsque vous envisagez d’acheter un nouveau matelas, vous devez prendre en compte certains facteurs clés. Considérez votre position de sommeil préférée. Si vous avez tendance à dormir sur le côté, un matelas en mousse peut offrir une meilleure redistribution du poids et soulager la pression exercée sur les épaules et les hanches. D’un autre côté, si vous dormez principalement sur le dos ou le ventre, un matelas à ressorts ferme peut fournir un soutien adéquat pour maintenir votre colonne vertébrale alignée.

Un autre aspect important à considérer est votre sensibilité au mouvement pendant le sommeil. Si vous partagez votre lit avec un partenaire qui bouge beaucoup pendant la nuit, opter pour un matelas en mousse peut être judicieux. La technologie viscoélastique utilisée dans ces matelas absorbe efficacement les mouvements et réduit les perturbations potentielles du sommeil.

La température corporelle est aussi un facteur à prendre en compte lors du choix entre un matelas à ressorts et un matelas en mousse. Les matériaux utilisés dans la fabrication des matelas peuvent affecter la circulation d’air autour du corps pendant le sommeil. Les personnes qui ont tendance à avoir chaud pendant la nuit peuvent trouver que les matelas en mousse retiennent davantage la chaleur, tandis que les matelas à ressorts permettent une meilleure circulation de l’air et un refroidissement plus efficace.

La durabilité est aussi un élément important à considérer. Les matelas en mousse ont tendance à être plus résistants à l’affaissement prématuré par rapport aux matelas à ressorts. Si vous recherchez un investissement sur le long terme, opter pour un matelas en mousse pourrait être un choix judicieux.

Vous devez tenir compte de votre budget lors du choix entre ces deux types de matelas. Les matelas en mousse sont généralement plus coûteux que les modèles à ressorts traditionnels. Vous devez rappeler que la qualité des matériaux et des technologies utilisées dans les matelas en mousse justifie souvent leur prix supérieur.

Pour conclure, choisir entre un matelas en mousse et un matelas à ressorts dépendra principalement de vos préférences individuelles, y compris votre position de sommeil préférée, votre sensibilité au mouvement pendant le sommeil, votre température corporelle ainsi que votre budget. Il est recommandé d’essayer différents types de matelas avant d’effectuer un achat afin de trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques et vous garantira des nuits confortables et réparatrices.