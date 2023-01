Les casques de snowboard les plus populaires cette saison

Désirez-vous acheter un casque de snowboard ? Rassurez-vous, c’est un bon investissement. Il s’agit là d’un choix de protection très pratique contre les chutes. Il existe différents modèles et marques de casque de snowboard. Si vous avez des difficultés à opérer votre choix, cet article s’adresse à vous. Il met en évidence les meilleurs choix de casques snowboard. En ce qui concerne le choix, il vous appartient.

Le Smith Vantage Mips

Le Smith Vantage Mips est un casque de type hybride. Il pèse 510 g environ. Il est conçu pour l’usage des femmes et des hommes. Cela dit, vous trouverez des modèles pour homme et femme. Le système audio du casque est compatible avec la plupart des appareils. Il dispose d’un système de ventilation très pratique. Pour un maximum de confort, différents matériaux sont inclus dans sa conception. On note les matériaux ABS et le polycarbonate. Ce sont des matériaux qui assurent le maximum confort en cas de chute.

A voir aussi : Comment réussir à communiquer autour d'un événement d'entreprise ?

Le Smith Vantage Mips est le casque de l’année. Il a des fonctionnalités très avancées. Avec sa structure hybride, il permet de contrôler la température. La température en elle-même est réglable à partir du casque. Le système d’aération du casque est très bien fait. Le casque dispose en effet de plusieurs trous. Ces derniers permettent au vent de s’y incruster et de ressortir sans mal. On note en tout 21 trous distincts.

Outre ces quelques caractéristiques, le casque est équipé de protèges-oreilles. En cas de résistance, de confort et de durabilité, c’est le casque idéal. En raison de ses multiples fonctionnalités, le casque Smith Vantage Mips s’avère un peu couteux.

A lire également : Quelques conseils indispensables pour un séjour au Vietnam

Oakley Mod 5 Mips

Ce modèle de casque est aussi de type hybride. Il pèse 600 g environ. C’est un modèle de casque unisexe. Les hommes et les femmes peuvent en faire usage. Comme matériaux, l’ABS et le Polycarbonate sont inclus dans sa conception. Ce sont des matériaux qui contribuent énormément à la protection pendant les chutes dangereuses ou non. Le système audio du casque est très compatible. Le système de ventilation de ce modèle de casque est très convaincant. Il est très efficace. Vous pouvez utiliser différents modèles de casques avec le casque Oakley Mod 5 Mips. Ceci s’explique par le caractère polyvalent de la visière du casque.

Le casque Oakley Mod 5 Mips est un casque très résistant en plus d’être polyvalent. Sa résistance s’explique par sa conception très ergonomique. Il est en effet conçu avec des matériaux de qualité. Ce qui le rend un peu plus lourd que les autres modèles de casques. Le poids peut être un inconvénient. Mais, il peut également être vu comme un avantage. Car, il vous offre une protection optimale en cas de chute.

Sweet Protection switcher Mips

Le casque que voici est doté d’un système imposant en matière d’aération. Il pèse 550 g environ. Ce qui le rend légèrement moins pesant que le casque précédent. Il est équipé de matériaux de qualité pour l’assurance de la protection. On note l’ABS et le Polycarbonate. Le casque Sweet Protection switcher Mips est de type hybride. Le Sweet Protection switcher Mips, est équipé d’un système de protection adapté à tout type de morphologie. C’est le casque idéal pour l’usage des professionnels.

Pour faire du snowboard, c’est le modèle de casque idéal. Pour skier, vous pouvez également utiliser ce modèle de casque hybride. Outre les modèles de casque déjà présentés ici, celui-ci apporte plus de confort sur le plan de la ventilation. Il offre en effet une ventilation très avancée. Le système de ventilation est d’ailleurs réglable.

Bolle synergy

Vous avez un petit budget et avez besoin d’un casque pour vos besoins ? Ce modèle de casque peut vous convenir. Il est disponible sous le modèle féminin. Toutefois, hommes comme femmes peuvent en faire usage. Meilleur sur le plan de la qualité et du prix, c’est un hybride remarquable. Il pèse 490 g environ. Léger et très compatible sur le plan audio, c’est l’idéal pour un budget réduit. Malgré le coût abordable du casque hybride, il est de très bonne qualité. Il possède un excellent système de ventilation. Ce dernier est réglable en fonction de la température.

Notez que la présentation du casque Bolle Synergy est assez simple, mais très esthétique. Une couche disposée à l’intérieur du casque assure une protection thermique. Les oreillettes du casque sont amovibles. Vous pouvez les enlever. Ils protègent efficacement en période de fraîcheur.

Vous avez là différents modèles de casques aussi populaires que pratiques. Notez que la praticité de chacun de ces casques réside dans leur capacité à vous protéger comme il se doit.