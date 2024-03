Kit HPA : boostez les performances de votre réplique airsoft !

L’airsoft est une activité de loisir et de sport qui se développe rapidement depuis ces dernières années. Il est inspiré notamment par les jeux vidéos et certains films d’action. Cette pratique propose aux participants de s’affronter dans des simulations de combat réalistes en utilisant des répliques d’armes à feu propulsant des billes en plastique. Dans le monde de l’airsoft les technologies ne cessent de s’améliorer. Parmi les innovations les plus récentes, les kits HPA (High Pressure Air) font fureur auprès des joueurs les plus exigeants.

Fonctionnement d’un kit HPA

Il remplace l’alimentation électrique traditionnelle d’une réplique airsoft par un système d’air comprimé haute pression. Ce système se compose de plusieurs éléments :

Une bouteille d’air comprimé, elle stocke l’air à haute pression, généralement entre 300 et 800 PSI.

Un régulateur qui permet de réduire la pression de l’air avant de l’envoyer dans la réplique.

Un tuyau d’alimentation, qui va relier la bouteille d’air au régulateur et à la réplique.

Un système de valve, qui contrôle le flux d’air vers la réplique.

Une unité de contrôle électronique, c’est un outil optionnel, qui va permettre de programmer divers paramètres de tir, comme la cadence de tir ou la puissance par exemple

Son fonctionnement est alors le suivant ; l’air comprimé est stocké dans la bouteille d’air, grâce au régulateur la pression va être réduite à un niveau utilisable par la réplique. L’air va être acheminé par le tuyau d’alimentation vers la valve, c’est ce tuyau qui fait le lien entre les deux. Lorsque la gâchette est pressée, la valve s’ouvre et libère l’air dans la chambre de tir. C’est cet air qui va propulser la bille vers la cible.

Il existe deux types de kit HPA :

le “drop-in” qui offre une installation facile, il vient remplacer le bloc de détente d’origine

“à monter soit même”, ils sont généralement plus complexes , et nécessitent alors des compétences en mécanique.

Les avantages

Ils offrent de nombreux avantages par rapport aux répliques électriques traditionnelles :

La puissance et la précision de la réplique sont augmentées, ce qui permet d’atteindre des distances de tir plus importantes et d’améliorer la réactivité.

Ce système permet une cadence de tir plus élevée, ce qui peut être un avantage considérable en situation de combat.

Ils offrent une meilleure fiabilité, en étant moins sujets aux pannes que les répliques électriques, ce qui en fait un choix plus durable.

Les répliques HPA sont beaucoup plus silencieuses que les répliques électriques, ce qui est un atout important pour les parties en combat rapproché aussi appelé CQB.

Ils ne nécessitent que peu d’entretien, ce qui permet de gagner du temps mais aussi de l’argent

Afin de vous aider dans le choix de vos consultez des boutiques airsoft en ligne ou en physique.

Inconvénients d’un kit HPA

Le principal inconvénient de ces kits est leur coût. Ils sont généralement plus chers que les répliques électriques traditionnelles. De plus, leur installation peut être complexe et nécessite des connaissances en mécanique. Attention également à la bouteille d’air comprimé qui peut être encombrante à transporter.

Conclusion

Ils offrent de nombreux avantages pour les joueurs d’airsoft qui recherchent des performances accrues, une meilleure fiabilité et une expérience de jeu plus immersive. Si le prix de ce système ne vous fait pas peur, alors vous ne serez pas déçus des performances qu’il offre.