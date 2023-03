Les 12 étapes de Pekin Express

Cette 9ème édition de Pekin Express se déroulera entièrement dans la zone caribéenne. Une édition inédite qui permettra au téléspectateur d’en prendre plein la vue ! De Cuba à Miami en passant par Mexico, les participants se retrouveront finalement à seulement une centaine de kilomètres de leur lieu de départ lorsqu’il franchiront la ligne d’arrivée. Une boucle qui durera 45 jours.

De La Havane à Miami

Cette année, l’aventure Pekin Express nous permettra de découvrir trois pays différents : Cuba, le Mexique et les États-Unis. Ce circuit de 10 000 km a la forme d’une boucle qui commence à La Havane et se termine de l’autre côté du golfe du Mexique, à Miami. Les candidats traverseront des destinations prisées du tourisme international : Varadero, Santa Clara, Trinidad et Jarguey Grande à Cuba ; Tumum, Ciudad del Carmen ou Oculzatoplan au Mexique. Depuis Mexico City, les candidats s’envoleront à destination de Lafayette en Louisiane. C’est alors que commencera le long périple du sud des États-Unis.

A lire en complément : Mieux connaître le carrelage en travertin

Les villes américaines

La Louisiane réserve bien des surprises aux candidats qui atteindront cet état américain. C’est en effet le seul état où l’on attend parler le Cajun, un langage dérivé du français. Les binômes encore en lice partageront la ferveur qui s’est emparée de La Nouvelle-Orléans en raison de la finale du Super Bowl qui se déroule dans le stade municipal. Un évènement national suivi par des centaines de millions de téléspectateurs. Ces étapes signaleront l’arrivée prochaine dans l’Alabama puis en Floride. Les paysages sauvages des Everglades précéderont l’arrivée des finalistes dans les rues de Miami où se déroulera une finale à couper le souffle.

Envie de tenter l’aventure ? Les inscriptions à Pekin Express sont ouvertes.

A découvrir également : Porte de garage enroulable, une installation design et facile à entretenir