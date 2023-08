FRANSAT : la solution idéale pour profiter de la télévision par satellite

La réception TV satellite est une alternative intéressante à l’ADSL et à la fibre pour ceux qui souhaitent bénéficier d’une meilleure qualité d’image et de son. Abordons ensemble les différents avantages et l’équipement nécessaire…

Les avantages de la réception TV satellite

Choisir de recevoir la réception TV par satellite présente plusieurs avantages :

A lire également : Installation de Chromecast sur un ordinateur: les astuces

Une qualité d’image supérieure : grâce à la diffusion en Haute Définition et Ultra Haute Définition, profitez d’une qualité d’image et de son largement supérieure à celle de la télévision terrestre.

grâce à la diffusion en Haute Définition et Ultra Haute Définition, profitez d’une qualité d’image et de son largement supérieure à celle de la télévision terrestre. Un accès gratuit aux chaînes françaises : avec plus de 30 chaînes disponibles sans abonnement, FRANSAT offre une sélection de programmes variée pour toute la famille.

avec plus de 30 chaînes disponibles sans abonnement, FRANSAT offre une sélection de programmes variée pour toute la famille. Une installation simple et rapide : l’équipement nécessaire pour recevoir la T-V par satellite se compose d’une parabole, d’un décodeur et d’une carte d’accès, qui sont faciles à installer et à configurer.

l’équipement nécessaire pour recevoir la T-V par satellite se compose d’une parabole, d’un décodeur et d’une carte d’accès, qui sont faciles à installer et à configurer. Une couverture nationale : le satellite EUTELSAT 5 West B couvre l’ensemble du territoire français, y compris les zones les plus isolées.

L’équipement nécessaire

Pour bénéficier de la réception TV satellite, prévoyez votre équipement FRANSAT :

Une parabole orientée vers le satellite EUTELSAT 5 West B, situé à 5° Ouest Un décodeur ou un téléviseur compatible (avec tuner satellite DVB-S2 intégré) Une carte d’accès qui permet de décrypter les chaînes diffusées

La parabole

La parabole est l’élément clé de la réception TV satellite. Sa taille varie généralement entre 60 et 80 cm, et son installation doit être effectuée par un professionnel pour garantir une bonne qualité de réception. L’orientation de la parabole vers le satellite EUTELSAT 5 West B est primordiale pour capter correctement les chaînes.

Lire également : Comment trouver un emploi à Beauvais ?

Le décodeur ou le téléviseur compatible

Le décodeur est l’appareil qui permet de convertir le signal capté par la parabole en images et sons intelligibles pour votre téléviseur. Il existe plusieurs modèles de décodeurs compatibles :

Les décodeurs HD simples, qui permettent de recevoir les chaînes en Haute Définition

Les décodeurs UHD, pour profiter des programmes diffusés en Ultra Haute Définition

Les décodeurs avec disque dur intégré, qui offrent des fonctionnalités d’enregistrement et de contrôle du direct

La carte d’accès

La carte d’accès permet de décrypter les chaînes diffusées en clair sur le satellite EUTELSAT 5 West B. Elle s’insère dans un lecteur de carte intégré au décodeur ou au téléviseur compatible.