Explorez la Chine en toute tranquillité avec un voyage organisé

Envie de découvrir la culture chinoise dans toutes ces facettes ? Si c’est votre souhait, alors il est tout à fait possible de le réaliser. Cela passe par l’organisation d’un voyage organisé par une agence spécialisée.

Départ, itinéraires, visites, hébergement, restauration et retour, tout est pris en charge. Vous payez juste le tarif correspondant et profiter alors pleinement de votre voyage au cœur de l’empire du soleil levant.

Faites confiance à une agence spécialisée de tourisme pour l’organisation de votre voyage

Pour une meilleure organisation de votre voyage en terre chinoise, il est conseillé de faire confiance à l’expertise et à l’expérience d’une agence de voyage. En planifiant votre séjour avec Thellier Voyages, vous êtes assurés de vivre une expérience unique. L’agence va se charger d’organiser une aventure unique alliant la richesse des mégapoles du pays aux trésors cachés de la campagne chinoise.

Le plus incroyable étant de parcourir tous ces endroits merveilleux à bord d’un camping-car. Du nord au sud en passant par la capitale Pékin et à travers les sentiers battus, l’agence s’engage à vous préparer un séjour inoubliable. Au terme de cette aventure, les trésors de la Chine n’auront plus de secrets pour vous.

Découvrez le contenu de votre package de voyage organisé pour la Chine

En sollicitant les prestations d’une agence d’organisation de voyages telle que Thellier, Vous allez bénéficier de plusieurs services dont notamment celui de profiter des services d’un guide. Vous allez également avoir un carnet de voyage complet, des fiches parcours au quotidien, un kit briefing, un apéritif tous les soirs de briefing, un cocktail en fin de circuit, un livre de souvenirs,

Des vols internationaux en classe éco de Paris à Pékin/Shanghai en aller et retour, des vols nationaux entre les différentes villes à visiter, les frais d’autorisations administratives, les frais d’obtention de permis de conduire provisoire, 17 jours de location de camping-car entièrement équipé, une assurance tout risque et la présence d’une voiture d’assistance.

Découvrez les incontournables d’un voyage organisé en Chine

A l’occasion de cette aventure en terre chinoise, il y a un certain nombre de lieux que vous devez absolument découvrir. Zoom sur ces sites inédits à la suite de ce billet.

Partez à la visite de la cité interdite dans la ville de Pékin

Votre aventure dans l’empire du milieu va commencer par un vol en direction de Pékin, la capitale de la Chine. Vous allez explorer la cité dans son ensemble et à l’occasion, vous serez émerveillés par la découverte de la célèbre place Tian’anmen et naturellement par la grande muraille de Chine.

Par la suite, votre périple va vous conduire vers Xi’an à la découverte de la célèbre pagode des Oies sauvages des Tang. Vous aurez également l’occasion de visiter le mausolée de l’empereur Qin Shihuangdi, qui abrite l’impressionnante armée des soldats en terre cuite.

Profitez d’un voyage organisé en camping-car pour vivre une aventure authentique

Une fois que vous avez achevé la visite des trésors urbains, il est dès lors question de prendre votre camping-car pour aller à la découverte des merveilles de la nature. Ce voyage va vous donner l’occasion de découvrir les grottes de Luxi et Chengzi.

L’exploration de Tuanshan et de la demeure de la famille Zhang sont au nombre des merveilles qui vous attendent. En suivant la rivière Yuan Jiang en direction de la région exotique du Xishuangbanna, vous allez découvrir tous les secrets de la Vallée des éléphants sauvages.

Visitez Jinghong, un joyau du Mékong en autocar et sous la conduite d’un guide local

Avec l’aide d’un guide local et à bord d’un autocar, vous allez découvrir la culture locale chinoise. C’est également l’occasion unique d’admirer le Temple Daï avec son imposante statue de Boudha.

Par la suite, il sera question de flâner dans le parc Manting entouré de lacs avec sa végétation luxuriante. Profitez de ces moments pour vous imprégner de l’atmosphère particulière de cette cité qui est située à seulement quelques kilomètres de la frontière birmane.

Découvrez la route du thé et ses trésors cachés

Vous avez peut-être entendu parler de la Route du Thé, ce sera l’occasion idoine pour parcourir cette route dans la région de Mengsa. En bateau, vous allez naviguer sur le lac Erhai et avoir la chance de contempler le majestueux fleuve Bleu Yang-Tsé-Kiang. C’est également l’opportunité de visiter le monastère de Songzanlin et découvrir Dukezong.

Votre pèlerinage va encore vous emmener à parcourir le parc du dragon noir et aussi d’explorer le fameux musée de l’ethnie Dongha. Une fois que vous avez parcouru tous ces lieux extraordinaires, il ne vous reste plus qu’à prendre le chemin de Kunming pour restituer les camping-cars.

Parcourez les cités de Shanghai et de Kunming en autocar et mettez le cap sur la modernité

Au programme de votre voyage, vous avez également la visite du musée d’Art du Yunnan. Et pour ce faire, vous allez être accompagné par un guide francophone local. Il sera question d’embarquer à bord d’un autocar avant de prendre un vol à destination de la ville de Shanghai (considérée comme la Venise de l’Orient).

L’exploration de cette métropole est une occasion unique de découvrir une cité où se mêlent harmonieusement le passé et le présent. Ce qui contribue à rendre ces moments exceptionnels.

Faites votre réservation pour une exploration de la chine avec une agence de voyage spécialisée

Vous avez la possibilité de vivre une aventure unique et vivre l’épopée chinoise en camping-car ou en autocar avec une agence spécialiste des voyages de tourisme. Durant ce séjour de 29 jours, vous allez vivre en immersion dans la culture chinoise en visitant des sites emblématiques et en découvrant des trésors exceptionnels.

Pour vivre une telle aventure, n’hésitez pas à faire dès maintenant votre réservation et commencez à vous préparer pour un séjour qui restera à jamais gravé dans votre mémoire. La Chine est pays qui ouvre ses portes aux visiteurs curieux qui aiment la découverte.

Le voyage organisé est une occasion unique pour visiter des villes ultramodernes, des sites archéologiques exceptionnels ou encore de parcourir la province du Yunnan en camping-car.

Vous irez ainsi au-devant des ethnies et des villages au charme particulier. C’est en quelque sorte, une opportunité unique de vous imprégner de l’histoire de l’une des plus riches et plus vieilles civilisations au monde.