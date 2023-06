CPF et permis poids lourd : quels sont les critères pour bénéficier de ce financement

De nos jours, la mobilité professionnelle est devenue un enjeu majeur pour les travailleurs. Le Compte Personnel de Formation (CPF) représente un outil précieux pour développer ses compétences et accéder à de nouvelles opportunités. L’une des formations les plus convoitées pour les personnes souhaitant évoluer dans le secteur du transport est celle du permis poids lourd. Afin de faciliter l’accès à cette qualification, des dispositifs de financement ont été mis en place. Pour en bénéficier, certains critères sont à respecter. Dans ce dossier, nous vous dévoilons les conditions et modalités pour accéder à cette aide financière.

CPF : mode d’emploi pour se former tout au long de sa vie professionnelle

Le CPF est un dispositif qui permet à chaque actif de se former tout au long de sa carrière professionnelle. Il est alimenté en heures et peut être utilisé pour financer des formations certifiantes en adéquation avec son parcours professionnel, ses aspirations personnelles ou tout simplement pour développer ses compétences.

Le permis poids lourd s’inscrit parfaitement dans cette logique pédagogique et d’évolution professionnelle. Il faut cependant préciser que les conditions requises pour obtenir ce document sont relativement strictes. En effet, il faut être âgé d’au moins 18 ans et posséder un permis B depuis plus de deux ans.

Une fois ces critères remplis, le candidat doit passer une formation théorique et pratique dispensée par des écoles spécialisées avant de pouvoir se présenter aux examens sur la conduite réglementaire du véhicule.

C’est là qu’intervient le CPF : la prise en charge financière totale ou partielle du coût total de cette formation est possible grâce à ce dispositif. Le nombre d’heures nécessaires à l’apprentissage varie selon les départements mais cela peut aller jusqu’à 140 heures minimum obligatoires comprenant l’apprentissage théorique sur le code de la route et celui lié spécifiquement au cadre réglementaire des poids-lourds ainsi que la pratique (conduite).

Pour bénéficier du financement CPF pour le permis poids lourd, plusieurs étapes doivent être respectées scrupuleusement :

• Identifier une formation agréée permettant d’accueillir votre demande

• Obtenir tous les renseignements relatifs aux sessions proposées ainsi que leur coût détaillé

• Faire une demande préalable auprès de l’organisme agréé et obtenir un devis formalisé

• Créer votre compte personnel avec les identifiants fournis par le France CPF

• Saisir la formation dans votre espace privé, puis valider celle-ci via une inscription définitive.

Et c’est seulement à ce moment-là que vous pourrez bénéficier du financement CPF pour passer votre permis poids lourd.

Grâce au CPF, il est désormais possible de réaliser son rêve d’être conducteur poids lourd sans avoir à débourser des sommes astronomiques. N’hésitez pas à vous renseigner sur les différentes possibilités offertes pour une évolution professionnelle réussie.

CPF et permis poids lourd : une combinaison possible

Le CPF peut bel et bien financer l’obtention du permis poids lourd, mais il faut respecter certains critères pour en bénéficier. Le demandeur doit avoir suffisamment de crédits sur son compte CPF pour couvrir les coûts de la formation. La formation éligible au CPF doit être inscrite dans une liste précise établie par les partenaires sociaux. Cette liste est mise à jour régulièrement afin que seules les formations répondant aux besoins des branches professionnelles soient prises en charge.

Il existe aussi un autre critère important : le candidat doit justifier auprès de son employeur ou du Pôle emploi qu’il a besoin du permis poids lourd pour exercer sa profession actuelle ou accéder à un nouvel emploi qui nécessite cette compétence spécifique. Il faut s’inscrire à la formation.

Notez que si vous souhaitez suivre une formation plus longue et plus complète qu’un simple passage de permis poids lourd (par exemple avec l’obtention d’une ADR), vous pouvez cumuler différents droits : ceux acquis sur votre propre compte personnel ainsi que ceux provenant de votre Compte Personnel de Formation Transition Professionnelle (CPF-TP). Dans ce cas-là, il faudra effectuer deux demandes distinctes auprès des organismes formateurs concernés et ne pas dépasser le plafond autorisé.

Dans cet article, nous pouvons dire que passer le permis poids lourd grâce au CPF reste assurément un investissement rentable pour beaucoup. Cela requiert une certaine préparation et une bonne connaissance des critères à remplir pour bénéficier de cette aide financière. Il faut s’engager dans ce type de formation.

Financer son permis poids lourd avec le CPF : les étapes à suivre

Pensez à bien noter que les coûts liés à la formation peuvent varier en fonction du type d’établissement choisi, mais aussi en fonction de la région où se trouve l’organisme de formation. Pensez à bien faire plusieurs demandes de devis avant de vous engager auprès d’un organisme.

Il est aussi possible pour les personnes n’étant pas encore employées ou inscrites au Pôle emploi de bénéficier du financement CPF pour le permis poids lourd. Dans ce cas-là, le candidat doit justifier son besoin concret et précis du permis poids lourd dans le cadre d’un projet professionnel bien défini.

Pour accéder aux informations sur les formations éligibles au CPF pour passer le permis poids lourd, vous pouvez consulter directement sur Internet votre compte personnel CPF. Vous y trouverez une liste des formations pouvant être financées par cette aide ainsi que toutes les démarches nécessaires pour effectuer une demande.

Si vous êtes intéressés par une telle formation professionnelle qui pourrait assurer votre avenir professionnel et faciliter votre insertion sur le marché du travail dans un domaine particulier (transporteur routier par exemple), nous ne pouvons que vous encourager vivement à envisager cette option qui peut s’avérer très avantageuse avec un investissement financier initial modéré grâce au Compte Personnel Formation • CPF.

Si vous souhaitez obtenir votre permis poids lourd, cela représente indéniablement un avantage concurrentiel certain vis-à-vis des autres candidats disposant uniquement du BSR/Brevet Moto ou même simplement ayant leur Permis B (Permis Voiture). N’hésitez pas à vous renseigner sérieusement sur les différentes possibilités de financement qui existent pour passer ce permis grâce au CPF et à prendre contact rapidement avec un organisme formateur agréé qui saura vous accompagner dans vos démarches.