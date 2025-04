Quels sont les avantages de se constituer une retraite complémentaire aujourd’hui ?

De plus en plus de personnes n’hésitent pas à affirmer qu’elles n’auront droit à aucune pension de retraite une fois qu’elles cesseront de travailler. S’il est vrai que la conjoncture économique actuelle nous empêche d’être optimistes, il ne faut pas non plus être défaitiste. Car si vous n’agissez pas du tout, vous serez effectivement certain de ne rien toucher lors de votre retraite ! Pour cet article, nous allons nous intéresser aux retraites complémentaires : pourquoi est-il conseillé de cotiser le plus tôt possible ?

Vous renforcez votre sécurité financière

Le régime de retraite de base (celui de la Sécurité sociale) est loin d’être suffisant pour de nombreux travailleurs. Il faut savoir en effet qu’il ne permet de toucher que 50% maximum de votre revenu annuel moyen. Il ne s’agit pas ici du “dernier salaire” comme on peut le lire sur certains sites, mais la moyenne des 25 années les plus avantageuses de votre carrière. C’est pourquoi dans les faits, c’est de l’ordre de 35/40% de votre dernière fiche de paie, à considérer bien sûr que vous avez droit au taux plein.

A lire également : Dépense la plus importante : Comment gérer ses finances efficacement ?

Par conséquent, souscrire à une assurance retraite, c’est s’assurer un revenu bien plus confortable après 65 ans. Avec le plan épargne retraite (PER) par exemple, il vous suffit d’effectuer des versements volontaires chaque mois pour accumuler un capital. Sachant que le rendement moyen est de l’ordre de 4%, vous pourriez générer un capital de près de 150 000 euros si vous cotisez 200 euros par mois sur 30 ans.

Vous bénéficiez de certains avantages fiscaux

Autre élément souvent méconnu avec l’épargne retraite complémentaire : les économies d’impôts. Car oui, toutes les cotisations effectuées sur un PER sont déductibles de votre revenu imposable. Même si vous n’êtes imposé qu’à 11% (tranche entre 11 498 € et 29 315 €), cela vous permet de réaliser plusieurs centaines d’euros d’économie chaque année. Autant dire que vous auriez tort de ne pas cotiser dès maintenant !

A lire en complément : Comparatif et avis des meilleures assurances habitation en 2024

Vous protégez votre pouvoir d’achat contre l’inflation

Nous avons mentionné précédemment le plan épargne retraite, mais il existe aussi l’Agirc-Arrco pour les salariés du privé. Ce régime est un peu différent du PER puisqu’il fonctionne par points. Là où c’est intéressant, c’est que vos points sont revalorisés tous les ans. Et la plupart du temps, cette revalorisation est indexée sur l’inflation. Résultat : vous n’êtes pas perdant sur le long terme, alors que cela n’aurait pas été le cas si vous aviez simplement placé votre argent sur un compte bancaire courant.