Bien choisir son type de e-liquide pour sa cigarette électronique

Vous êtes novice en matière d’e-cigarettes ou vous voulez commencer à fumer, mais vous ne savez pas comment faire le choix d’e-liquide ? Choisir un e-liquide peut être difficile, que vous soyez un nouvel utilisateur ou un expérimenté, car vous devez choisir entre différents arômes, taux de nicotine, taux de PG/VG, formes et goûts !

L’e-liquide qui vous convient vous assurera non seulement une expérience optimale, mais vous facilitera aussi l’arrêt du tabac.

La saveur

Votre expérience de vapotage varie selon la saveur de votre e-liquide. Si vous débutez, vous êtes donc dans le groupe des vapoteurs débutants. Par conséquent, vous choisirez probablement des e-liquides aromatisés au tabac, ce qui vous encouragera à arrêter de fumer.

Rendez-vous sur ce lien pour en savoir plus. Si vous êtes un grand amateur de tabac brun et de tabac à rouler, nous vous recommandons de choisir des e-liquides au goût de tabac classique, comme les versions gourmandes (biscuit caramel, pop-corn caramel, etc.). En revanche, si vous préférez les tabacs blonds ou les plus légers, optez pour les e-liquides classic blond dont la saveur est plus subtile.

Enfin, si vous préférez le tabac mentholé, choisissez des e-liquides au goût de menthe.

Le pourcentage de nicotine

Tout d’abord, il est important de noter que la nicotine joue un rôle important en tant qu’ingrédient dans les e-liquides. En effet, elle fait en sorte que les fumeurs ne ressentent pas de symptômes de sevrage lorsqu’ils passent à l’e-cigarette. En d’autres termes, elle vous empêche de recourir à la nourriture ou à d’autres substituts pour compenser ou revenir dans le tabac.

Que vous arrêtiez soudainement le tabac ou que vous vapotiez une concentration de nicotine qui ne vous convient pas, ce n’est pas à votre avantage. Et pour cause, les symptômes de sevrage chroniques augmentent la probabilité de revenir au tabac. De même, un excès de nicotine peut avoir divers effets sur la santé :

Nausées ;

Maux de tête ;

Vertiges ;

Insomnie ;

sécheresse de la bouche ;

douleurs abdominales ;

Il est donc conseillé de choisir le bon taux de nicotine, ni trop élevé, ni trop bas. Basez-vous sur vos habitudes : le nombre de cigarettes que vous fumez au quotidien, puis adoptez un e-liquide avec une concentration de nicotine équivalente. Par la suite, réduisez progressivement la concentration de nicotine. Vous verrez ainsi votre corps s’habituer progressivement à cette nouvelle dose. Ainsi, vous ne ressentirez plus le besoin de vous supplémenter et pourrez oublier plus le tabac classique ! le choix est large : 0mg, 3mg, 6mg, 9mg, 12mg, 16mg et 18mg.

Rapport PG/VG

Vous savez déjà que la quantité de nicotine joue un rôle important dans le choix du e-liquide. Cependant, pour obtenir une bonne expérience, vous devez également considérer le rapport PG/VG.

Le propylène glycol impacte deux aspects de l’e-liquide que vous choisissez. Plus sa teneur est élevée, meilleur est le hit en gorge (la sensation de serrement de la gorge qui se produit lorsqu’on fume une cigarette classique). En outre, plus la teneur en PG du e-liquide est élevée, plus le goût est prononcé.

La glycérine végétale, quant à elle, garantit la viscosité de l’e-liquide. Plus la teneur est élevée, plus la vapeur sera dense et chaude. Les e-liquides à forte teneur en VG satisferont ceux qui préfèrent les gros nuages et qui ont un attachement particulier à la fumée obtenue avec leur cigarette.