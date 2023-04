Un homme happé par une machine agricole à Bellegarde-Poussieu

Avec les avancées qu’il y a eu ces dernières années, il est devenu normal de voir des machines agricoles dans les champs. Celles-ci ont pour but précis de rendre aux agriculteurs la tâche plus facile. Ainsi, parmi les engins les plus efficaces dans ce cadre, on peut citer la brouette électrique qui est très appréciée, mais aussi le tracteur qui est l’élément indispensable. C’est justement ce dernier qui fut à l’origine d’un dramatique accident à Bellegarde-Poussieu. En effet, un homme a été happé par un enrouleur à filet anti grêle, remorqué par un tracteur. Il s’en est suivi un grave accident qui a choqué tous les habitants de ce village.

Le déroulement de l’accident

Les machines agricoles sont des machines très utiles pour les travaux aux champs. C’est notamment le cas de la brouette électrique ou du tracteur. Ceux-ci rendent le travail plus facile et plus rapide. Toutefois, il est indispensable de bien les utiliser afin d’éviter tout type d’accident. Ce ne fut pas le cas d’un homme de 38 ans vivant dans la commune de Bellegarde-Poussieu. Les faits se sont déroulés un certain mardi après-midi. En effet, en manipulant un tracteur, l’homme a été happé par l’enrouleur de filet qui était remarqué par le tracteur. Évidemment, il s’en est suivi un accident dramatique qui a laissé la victime totalement traumatisée. Tout s’est passé de façon subite et rapide. Heureusement qu’il a été retrouvé à temps. C’est ainsi qu’il fut rapidement évacué vers un hôpital afin de profiter des soins adéquats.

Une évacuation par les airs

Suite à cet incroyable accident, la victime fut rapidement évacuée par le biais d’un hélicoptère. C’est une équipe du SMUR qui s’est occupée du transfert. Atteint par de nombreux traumatismes et des blessures graves, l’homme sera évacué vers un hôpital à Lyon afin d’y recevoir les soins optimaux. Toutefois, une enquête sera tout de même ouverte par les autorités afin de déterminer ce qui est réellement la cause d’un tel accident. Il s’agit là d’exclure toute piste criminelle afin de privilégier celle de l’accident. En effet, tout semble mener vers cela. Il s’agit surement d’un défaut d’inattention qui a conduit cet homme à un tel désastre.

Cet accident montre donc à quel point il est important de toujours bien utiliser les engins agricoles. Malgré le fait qu’ils peuvent d’une très grande efficacité, il est toujours nécessaire de bien suivre les consignes de sécurité pour assurer son bien-être.

