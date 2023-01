Quel nom donner à un chat ?

Il n’est souvent pas évident de trouver un nom idéal à son chat tout en respectant les règles de bases. Ce qui peut paraître tel un vrai casse-tête pour vous si vous n’y êtes point habitué. Retrouvez dans notre article, l’essentiel des noms possibles pour votre chat suivant les critères de base.

Nommer parfaitement son chat

Tel un nouveau-né dans une famille, lorsqu’un chat paraît le cercle de famille s’agrandit. Il convient donc de lui attribuer un nom idéal qui permettrait à tout le monde de l’appeler. C’est ce nom-là qu’il gardera toute sa vie et d’ores et déjà, elle précède toujours la connaissance de son caractère. Pour nommer parfaitement votre chat sur ces bases, il vous faut donc privilégier les noms simples, des noms faciles à garder par le chat lui-même. Ça peut être un nom court, un nom à deux syllabes ou avec une note haute qui sera facile à reconnaître par le chat.

Le plus souvent, on souhaite donner à notre animal de compagnie un nom plutôt original. Mais il est préférable de choisir un nom simple et facile à prononcer. Une fois que le choix est fait, répétez-le-lui très souvent afin qu’il mémorise, un chat peut mettre environ une bonne semaine avant de réagir au nom qu’on lui a attribué. Pour nommer votre chat, vous pouvez vous inspirer de sa couleur, son attitude, son aspect général ou encore selon la lettre de son année de naissance. Notez également que certains chats viennent avec leurs propres noms de famille.

Quelques exemples de nom pour chat femelles

Si votre chatte est noire, vous pouvez lui donner Ramona, Baghera, Minuit, Mystik, Moka, Mikado, Réglisse, Ardoise Magic ou encore Beltza. Ce sont des noms qui lui conviendraient parfaitement. En outre, si votre chatte est grise, vous pouvez lui donnée Grisette, fumée, Ombre, Iron, Silver, Grey, Mist. Ces noms s’accorderaient inévitablement avec sa couleur grise. Nommer une chatte japonaise peut s’avérer très compliqué, mais il existe néanmoins quelques-unes. Comme exemple, on peut citer Tora, Hinata, Yuna, Okame, Kitsune, Shizuka, Kyo, Keiko, Aya ou Naoki.

Pour une chatte blanche, les noms suivants sont possibles: duchesse pour un Aristochats, Opale, Daphné si cette dernière fait partie des Entrechats, Alaska, Amanda, Moon ou encore Milky. Vous pouvez également donner des noms rigolos tels que Oups, Oudini, Origami ou mieux Olive. Les noms de retraite sont aussi possibles. Vous pouvez donc lui donner Alice, Belle, Boo, Ariel, Nakoma, Nala, ou Fleur. Si votre chatte est de couleur noire et blanche, vous pouvez lui donner Black Pearl, Chaussette, Domino, Mikado ou Piano. Comme nom original court vous pouvez lui donner Isis, Heidi, Indi, Igloo, Luna, Minnie, Muse, Noa, Fly, Oro, Mili ou encore Ushi. Pour une chatte aux couleurs “écaille de tortue” ça peut être Annabelle, Buttercup, Barbouille, Automn, Calico, Camaïeu, Isabelle, Mouchette, Rainbow, ou mieux Trio.

Exemples de nom pour chat mâle

Les noms possibles pour un chat noir sont entre autres vendredis, Azraël qui fait référence au chat diabolique de Gargamel dans Les Schtroumpfs, Salem, Onyx, Black, Cachou, Nutella, Pétrole, Zorro, Carbone ou Nyx. Pour un chat gris, vous pouvez opter pour Grey, Graphite, Caillou, Smokie, Gripoil, Belargent, Grisou, Iron, ou encore Mistigris. Les chats blancs ont tendance à recevoir comme noms Flocon, Blanco, Nuage, Coton, Mohair, Nougat, Snow, Yaourt ou encore Casper. À un chat roux, vous pouvez donner Caramel, Rouxy, Rouky, Rakam, Garfield, Nemo, Ron ou Curry. À un chat siamois, Altesse, Mufasa comme Le Roi Lion, Pacha ou mieux Zeus. Pour un chat gris tigré, ça peut être Tigrou ou Grisou. Un nom japonais pour un chat noir serait Sushi.

Pour un chat blanc anglais, ça peut être Shadow ou Casper. Pour un chat noir des noms de Disney tel que Mickey, Moshi, Figaro, Oliver, Berlioz, Scar, Kovu ou encore Rufus peuvent être attribués. Si votre chat est blanc et noir, vous pouvez lui donner Félix comme Félix le chat bien sûr ou Grosminet, Charlie Chaplin et mieux encore Bounty. Les chats blanc et roux peuvent être nommés Muffin, Mégot, Nugget ou Pop-corn. Les chats blancs aux yeux bleus ça peut-être Diamant ou Spirit.

Les noms possibles suivant les caractères ou l’aspect général

Aux chattes, on donne généralement Tornade, Câline, Frimousse, Joy, Morphée, Bijou Dodue, Chantilly, Satin, Chanel, Gossip, Milady, Galipette, Hélice, ou Malice…

Aux chats vous pouvez donner Fripouille, Filou, Baloo, Ulysse, Patapouf… ou encore mieux Galopin, Robinson, Jabba, Sweety, King, Gucci, Boss, Ferrari, gengis, Jumper Zen, Calisson, ou Velours. Les meilleurs noms de chats recensés l’année dernière sont Tolkien, Tibiscuit, Thanos, Tempête, Tchoupi, Tigrou, Tiger, Toulouse, Tornado, Ted, Timon, Tarzan, Téo, Tom, Toutankhamon, et Tyson… Pour ce qui est des femelles on a Telma, Tulipe, Théa, Tasmani, Tess, Tally, Taska, Tamy, Tamaya, Tara, Tarama, Trèfle, Téodora, Tchin, Tessie, Tal, Tagada… noter que la lettre de référence de l’année dernière était la lettre T et donc celui de cette année sera la lettre U.