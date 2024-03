Optimiser son énergie solaire : la solution innovante de SolairKit

Aujourd’hui, de plus en plus de particuliers sont convaincus par l’achat de panneaux solaires. D’un côté, leur coût est en baisse et de l’autre, l’Administration propose aussi des subventions pour aider les particuliers à financer leur achat. Sur le marché, ce ne sont pas les panneaux qui manquent, mais faut-il encore faire le bon choix ? Il n’est pas facile de s’y retrouver. Vous pouvez vous tourner vers la solution innovante de SolairKit.

Les critères pour bien choisir ses panneaux solaires

Sur le marché, vous devez faire attention, car la grande famille des panneaux solaires comprend différents types de produits. Pour la production de l’énergie solaire, c’est sur les panneaux photovoltaïques qu’il faut se concentrer.

Pour choisir entre les différents modèles de panneaux photovoltaïques, référez-vous à la puissance du panneau qui est donné en Watt-crête ou Wc. Comprenez bien qu’il s’agit là de la capacité de production en cas d’ensoleillement optimal. Privilégiez également les modèles avec une longue garantie. Sachez que les panneaux ont été faits pour durer dans le temps, mais avec le temps, leur production peut diminuer.

Certains panneaux comprennent des technologies pour garantir une efficacité maximale. C’est le cas des modèles proposés sur https://solairkit.fr/. Leurs panneaux photovoltaïques sont dotés de cellules à haut rendement. Certains modèles disposent même de système de gestion intelligente pour vous permettre de contrôler régulièrement votre production d’énergie solaire.

Choisir entre le kit et les panneaux

Si vous avez décidé de passer à l’électricité verte, vous avez peut-être déjà jeté un coup d’œil au prix des panneaux solaires. Sur le marché, vous trouverez en effet différents types de panneaux solaires, mais aussi des kits qui sont proposés à des prix plus élevés. Même si vous n’avez pas un grand budget, ne vous braquez pas forcément face à ces kits.

En effet, cette installation ne se résume pas à l’achat des panneaux photovoltaïques. Ceux qui ont choisi l’achat d’un ou de plusieurs panneaux solaires doivent prendre en plus :

un onduleur qui va se charger de la transformation du courant continu en courant alternatif,

un coffret de protection,

des compteurs de productions si vous envisagez revendre le surplus de production,

et éventuellement, une ou plusieurs batteries solaires pour le stockage de l’énergie produite.

Si vous avez choisi le kit, les équipements nécessaires à la production vous seront directement fournis. Seulement, d’un kit à un autre, les éléments fournis ne sont pas les mêmes. Sur le site de solaireKit par exemple, vous pouvez trouver des kits Plug and Play. Ce sont des modèles destinés aux petites installations et qui peuvent être installés et configurés sans l’intervention de professionnels.

Maintenant que vous avez le prix du matériel, vous devez également penser au prix de l’installation. Même si certains kits sont faciles à installer, il est tout de même recommandé de confier l’installation à des professionnels pour optimiser la production plus tard. Il faut alors inclure dans le calcul de votre projet le coût de leur intervention.