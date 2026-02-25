Comment choisir la meilleure marque de turbo pour votre voiture

Selon une étude d’un laboratoire indépendant, les turbocompresseurs Honeywell surpassent de 40 % les copies sur le marché des pièces détachées, tout en rejetant 28 % de NOx en moins.

Honeywell Transportation Systems a mandaté Millbrook Group, un laboratoire indépendant, pour évaluer les performances des turbos de remplacement. Résultat : les pièces construites selon les spécifications d’origine affichent des performances nettement supérieures à celles des modèles dits « adaptables », surtout pour ce qui concerne les émissions de CO2 et de NOx. Le test a mis face à face un Turbo Garrett, la marque historique de Honeywell, et plusieurs concurrents directs. Voici les principaux enseignements de l’analyse :

Les moteurs équipés d’un turbo imitation (non-OE) voient leur couple bas chuter de 15 à 40 % par rapport à un turbo conçu pour s’ajuster parfaitement à l’origine.

Les émissions de NOx des turbos non-OE dépassent de 8 à 28 % celles des modèles Fit OE.

Côté CO2, certains turbos non OEM accusent une hausse allant jusqu’à 3 % par rapport aux Turbos Fit OE. Concrètement, cela représente entre 2 et 4,5 grammes par kilomètre de plus, soit l’équivalent d’un litre de carburant consommé en supplément.

Éric Fraysse, vice-président et directeur général de Honeywell Aftermarket Transport Systems, ne mâche pas ses mots : « Les résultats de cette étude indépendante démontrent sans ambiguïté pourquoi choisir un turbo de remplacement d’origine, comme ceux de la marque Garrett de Honeywell, reste la meilleure option pour les distributeurs, installateurs et utilisateurs finaux. Le test a été mené selon le nouveau cycle de conduite européen (NEDC), mais il est fort probable que l’écart de performances et d’émissions se creuse encore davantage avec la procédure mondiale d’essai des véhicules légers (WLTC), encore mieux adaptée pour mesurer ces différences. »

Face à de tels écarts, les autorités allemandes, espagnoles et italiennes ont récemment pris position en intégrant les turbos dans la liste des composants soumis à la réception communautaire par type. Honeywell salue cette évolution, qui ouvre la voie à des sanctions plus strictes dans ces trois pays.

Quand la mécanique joue sur des chiffres aussi nets, le choix d’un turbo se transforme en décision éclairée. Gare à la tentation du « presque pareil » : la différence se lit dans le comportement du moteur, la facture à la pompe et la trace laissée dans l’air. Demain, qui acceptera de rouler avec moins de fiabilité et plus de pollution ?