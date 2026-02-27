Les vraies raisons de choisir l’investissement en argent métal

La patience est une vertu chez tout investisseur boursier. Mais devant l’argent métal, elle devient carrément une nécessité. Cet actif discret, souvent relégué dans l’ombre de l’or, mérite qu’on s’y attarde sans précipitation.

L’argent métal reste un mal-aimé. Beaucoup le confondent avec l’or, sans en mesurer les différences fondamentales. Pourtant, il ne se contente pas de suivre le “mouton” doré ; il en amplifie les mouvements tout en profitant d’une utilité industrielle dont l’or ne peut se vanter.

Autre fait : l’argent métal est aujourd’hui à un prix qui n’a quasiment pas bougé depuis plus de quarante ans. Un détail qui prête à sourire quand on regarde la masse monétaire en dollars, qui, elle, a littéralement explosé sur la période. Si l’argent suivait la même trajectoire que la création monétaire, l’once dépasserait désormais les 200 dollars.

Un tel écart ouvre la porte à un potentiel rarement vu. Difficile de ne pas y voir une opportunité colossale, peut-être la plus grande du XXIe siècle.

L’argent métal pourrait bien devenir un pilier de la refonte économique actuelle. Depuis son sommet d’août 2020, il a perdu de l’intérêt auprès du grand public, alors même que sa tendance de fond reste orientée à la hausse. C’est justement dans ces moments de désaffection, loin du bruit de la foule, que les investisseurs avisés prennent position.

3 raisons d’investir dans l’argent métal

Plusieurs atouts font de l’argent un actif à part. Son utilité industrielle croissante en fait une matière première convoitée. À l’échelle géopolitique, il pourrait même devenir un levier dans les rivalités entre grandes puissances.

Il faut toutefois se préparer à un marché agité, où certaines tentatives de manipulation du prix à la baisse sont monnaie courante.

Les chiffres officiels sur l’offre et la demande mondiale d’argent sont parfois trompeurs. Le recyclage, qui gonfle artificiellement la production, n’est pas une véritable source d’approvisionnement comparable à l’extraction minière. En réalité, il s’agit d’un processus en aval, lié à la récupération de produits en fin de vie.

En retirant le recyclage de l’équation, on observe que la production minière d’argent ne couvre pas la demande physique. Tôt ou tard, ce déséquilibre finira par s’imposer, et la véritable valeur de l’argent métal sera reconnue.

Voici pourquoi il vaut la peine de s’intéresser à l’argent métal, à travers trois axes majeurs.

Raison #1 : La transition énergétique, moteur de la demande

Autrefois utilisé massivement dans la photographie, l’argent a vu son usage évoluer avec l’essor du numérique. Aujourd’hui, la demande dans ce secteur se limite à la cinématographie et aux applications médicales (rayons X).

Mais c’est l’industrie qui tire désormais la demande. L’argent possède la meilleure conductivité électrique et thermique de tous les métaux. Cette propriété fait de lui un acteur incontournable de la transition énergétique.

Un rôle central dans le solaire photovoltaïque

Depuis la fin des années 2000, l’usage industriel dominant de l’argent concerne les cellules photovoltaïques, cœur des panneaux solaires. L’intégration de l’argent dans ces cellules optimise la conduction électrique, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du silicium.

Un rapport de la Banque mondiale estime qu’à l’horizon 2050, l’argent destiné aux technologies énergétiques pourrait représenter plus de la moitié de la demande mondiale. Et la quasi-totalité de cette augmentation viendrait de l’expansion du solaire.

Le cabinet britannique CRU prévoit que 100 millions d’onces, soit 11% de la demande globale, seront absorbés par la filière photovoltaïque. Entre politiques de réduction des émissions, soutien public et chute des coûts, les installations de panneaux solaires devraient connaître une accélération sans précédent.

À l’horizon 2025, CRU table sur une baisse de la part des énergies fossiles dans la production mondiale d’électricité, de 62% en 2019 à 57%. L’électricité d’origine renouvelable, elle, grimperait de 8% à 14% sur la même période. Parmi ces énergies, le solaire photovoltaïque occupe déjà une place de premier plan.

La bonne nouvelle, c’est que le coût de production du solaire photovoltaïque s’effondre littéralement : -82% entre 2010 et 2019 d’après l’IRENA. Derrière cette baisse, la guerre des prix menée par la Chine, qui a évincé la plupart des concurrents occidentaux.

La demande d’argent pour le solaire a atteint un sommet en 2019. Depuis, elle a légèrement reflué, mais devrait rester soutenue à mesure que la capacité de production augmente.

Limiter le potentiel de l’argent à la seule transition énergétique serait une erreur. Le métal gris s’invite aussi dans d’autres mégatendances majeures.

L’argent métal et la 5G

La décennie en cours est celle de la 5G, réseau indispensable dans une société connectée. Ce saut technologique ouvre la voie à l’Internet des objets, aux villes intelligentes, à la réalité augmentée, au cloud, à la santé connectée ou encore aux transports autonomes.

Dans cette nouvelle ère, l’argent s’impose dans de nombreux composants électroniques : semi-conducteurs, MEMS, électronique automobile, LED, OLED…

Avec la montée en puissance de la 5G, l’argent bénéficie d’un relais de croissance considérable, notamment dans l’auto “2.0”.

Un métal incontournable pour l’automobile électrique

Si l’argent occupe une place de choix dans la fabrication automobile, c’est grâce à ses propriétés physiques : conductivité, résistance à l’oxydation, robustesse. On le retrouve dans les contacts électriques, les relais, les fusibles, les batteries, aussi bien que dans la carrosserie.

Face à la pression climatique, les constructeurs investissent massivement dans l’électrique. Les batteries, longtemps talon d’Achille de la voiture électrique, ont vu leur autonomie progresser de 140% depuis 2011. Certains modèles dépassent désormais les 500 kilomètres, rivalisant avec les thermiques. D’ici 2030, les voitures à batterie solide pourraient même dépasser les performances des moteurs classiques.

Les économies d’échelle et l’innovation font aussi baisser les prix : -110% depuis 2010. En Chine, certains modèles s’affichent déjà sous la barre des 20 000 euros.

Raison #2 : Le retour d’une inflation vive et inattendue

Les années 1970 et le début des années 1980 ont été marqués par des chocs économiques majeurs, débouchant sur une inflation galopante. Les États-Unis ont traversé douze années de stagflation, avec une hausse des prix supérieure à la croissance.

Dans ce type d’environnement, détenir des actifs tangibles comme les matières premières, la terre, l’immobilier ou les œuvres d’art s’avère judicieux. Les métaux précieux ont particulièrement brillé durant cette période, surtout à partir du “choc Nixon” de 1971 qui a suspendu la convertibilité du dollar en or.

L’or a dominé la scène lors des pics d’inflation (1973-75 et 1979-80), mais l’argent ne s’est pas laissé distancer pour autant.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Il a fallu une politique monétaire musclée pour casser la dynamique inflationniste et freiner la flambée des métaux précieux. Aujourd’hui, avec le niveau d’endettement américain et les choix de la Réserve Fédérale, il paraît peu probable de revoir ce scénario à court terme.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Le super-cycle des matières premières des années 2000, porté par la montée des économies émergentes, a vu l’argent dépasser l’or entre 2003 et 2006, avec une inflation américaine modérée autour de 3%. Plus généralement, c’est moins l’inflation que la baisse du dollar et l’apparition de l’euro qui ont tiré les prix des métaux précieux.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Le dernier grand rallye de l’argent a eu lieu début 2011, avec un pic à près de 50 dollars l’once, dans la foulée de la crise des subprimes. L’inflation américaine avait alors atteint 3,2%.

Comme évoqué dans mon analyse sur la stagflation américaine, les mesures prises suite au confinement de 2020 ont provoqué des tensions sur les chaînes d’approvisionnement et la productivité. Un choc de demande se profile, mélange d’inflation par les coûts et d’ajustements offre-demande. L’argent, au cœur de la transition énergétique et des nouvelles technologies, pâtit également des conséquences de la pandémie sur la production minière.

Mais la véritable question se pose sur l’évolution de l’inflation en sortie de crise. Passer d’un cycle déflationniste à un cycle inflationniste brutal serait un véritable choc. Si la confiance dans les monnaies flanche, les conséquences pourraient être rapides et massives. Les banques centrales, sur ce terrain, n’ont qu’une marge de manœuvre limitée.

L’inflation, on le sait, est un phénomène global. Si la Chine, autrefois exportatrice de déflation, commence à importer de l’inflation par la montée en gamme de son économie, le yuan pourrait continuer à grimper face au dollar.

Face à ce contexte, les investisseurs avisés se tournent vers des actifs réels. L’argent, longtemps sous-évalué, pourrait retrouver la faveur des marchés. Son sommet d’avril 2011, record en valeur faciale mais non ajusté à l’inflation, n’a pas été dépassé depuis.

Un remake des années 70 ? Rien n’est écrit, mais l’inflation pourrait surprendre par son intensité, surtout si des pénuries de pétrole ou de métaux s’installent. L’évolution du dollar et les choix stratégiques de la Chine seront déterminants.

Mais contrairement aux années 70, le contexte a changé. La mondialisation et le progrès technologique jouent un rôle de régulation. Même si une période d’inflation marquée n’est pas à écarter, les forces déflationnistes restent à l’œuvre et empêcheront toute flambée incontrôlée.

Pour ceux qui ne peuvent pas investir dans l’or, l’argent métal offre une porte d’entrée accessible. Il se positionne aussi face à l’immobilier, aux œuvres d’art ou aux cryptomonnaies majeures.

Raison #3 : Une alternative abordable à l’or

Le prix de l’argent métal suit globalement celui de l’or, mais avec des variations plus marquées. L’argent occupe à la fois un rôle monétaire et économique, tandis que l’or se cantonne à la fonction de réserve.

La faiblesse du prix de l’argent s’explique par des anticipations d’inflation encore timides. À l’inverse, l’or n’a pas besoin d’inflation pour progresser : des taux d’intérêt réels bas ou négatifs lui suffisent.

Pour évaluer la dynamique entre ces deux métaux, il suffit d’observer le ratio or/argent.

Cliquez sur l’image pour la voir zoom avant

L’interprétation du graphique est limpide : si le ratio augmente, c’est que l’or surperforme l’argent. S’il baisse, le métal gris prend le dessus, comme entre 2003 et 2007, puis entre 2009 et 2011. Depuis mars 2020, le ratio s’est nettement réduit, mais le prix de l’argent reste en retrait par rapport à l’or.

Source Bullionstar

Si le ratio revenait à son niveau de 2011, l’argent connaîtrait une envolée historique. Il pourrait même rejoindre, en valeur réelle, son record de 1980 à plus de 140 dollars l’once.

Un affaiblissement du dollar donnerait un coup de fouet supplémentaire, poussant les investisseurs étrangers à délaisser les actifs libellés en dollars au profit d’actifs réels ou d’autres devises majeures. Le yuan chinois, s’il était intégré à l’indice dollar, accentuerait encore cette tendance.

L’éventail des possibilités est vaste. Chacun doit arbitrer entre argent physique et produits financiers “papier”.

L’argent physique offre des avantages clairs : pas de risque de contrepartie, diversification accrue du portefeuille, liquidité assurée.

Le principal défi reste le stockage : pour conserver l’intégrité des barres ou des pièces, il faut prévenir l’oxydation et stocker à l’abri de l’humidité. L’argent, bien que conducteur hors pair, est sensible aux agressions extérieures.

Côté “papier”, les risques de contrepartie sont plus élevés. Il s’agit d’évaluer soigneusement quels produits financiers correspondent à votre profil de risque.

Il est recommandé de privilégier les pièces ayant cours légal, dont la pureté approche les 100%. Elles sont acceptées comme moyen d’échange, bien que leur usage reste limité à des besoins ponctuels. Elles affichent aussi une prime à l’achat plus élevée que les lingots ou lingotins.

Parmi les pièces d’investissement les plus demandées sur le marché international : la Maple Leaf, l’American Silver Eagle, le Philharmonique. En France, on peut s’intéresser aux 5 francs Semeuse, 10 et 50 francs Hercule, mais leur valeur dépend fortement de leur état de conservation.

FNB : SLV, SIL, SILJ

Pour investir en Bourse sur l’argent métal sans trop de risques, certaines options sortent du lot.

iShare Silver Trust (SLV) : ce FNB détient de l’argent physique et reste la référence de sa catégorie, répliquant le prix spot coté à Londres. Il permet d’investir à moindre coût, même si la structure du marché soulève parfois des interrogations sur la formation des prix et la domination de grands établissements financiers.

: ce FNB détient de l’argent physique et reste la référence de sa catégorie, répliquant le prix spot coté à Londres. Il permet d’investir à moindre coût, même si la structure du marché soulève parfois des interrogations sur la formation des prix et la domination de grands établissements financiers. Global X Silver Miners (SIL) : ce FNB suit l’indice Solactive Global Silver Miners, exposant aux plus grandes sociétés minières du secteur comme Wheaton Precious Metals, Polymetal International, Pan American Silver, Hecla Mining, First Majestic…

: ce FNB suit l’indice Solactive Global Silver Miners, exposant aux plus grandes sociétés minières du secteur comme Wheaton Precious Metals, Polymetal International, Pan American Silver, Hecla Mining, First Majestic… ETFMG Prime Junior Silver (SILJ) : orienté vers les petites et moyennes capitalisations, principalement actives dans l’exploration et le développement minier.

Actions du secteur argent

Investir dans les actions du secteur permet de profiter d’un effet de levier : la moindre hausse du prix de l’argent se traduit souvent par des performances boursières multipliées. Mais attention, la volatilité peut aussi jouer dans l’autre sens.

Pour sélectionner ces valeurs, il faut appliquer les mêmes critères que pour l’or : analyser la solidité financière, la stabilité géopolitique des pays de production. Le Mexique, les États-Unis, l’Australie ou le Pérou offrent, de ce point de vue, des conditions relativement sûres.

La marge d’erreur étant plus faible que sur l’or, il est préférable de privilégier des “purs joueurs” du secteur.

3 actions d’argent à surveiller (ou à détenir)

Wheaton Precious Metals

Anciennement Silver Wheaton, Wheaton Precious Metals (NYSE : WPM) pratique le “streaming” : elle achète une part de la production d’or et d’argent à des prix inférieurs au marché, sur une période fixée par contrat.

Ce modèle garantit un flux de revenus régulier, avec une marge préservée entre le prix d’achat négocié et le marché. Pour les producteurs, ces accords offrent un financement alternatif et une diversification des ressources.

Source Wheaton Investisseurs en métaux précieux

Le modèle de Wheaton permet de limiter les risques opérationnels et de profiter de la durée de vie des mines partenaires. Acheter Wheaton Precious Metals, c’est s’exposer à l’argent métal sans en détenir physiquement.

Pan American Silver

Pour qui cherche un producteur rentable, Pan American Silver (NASDAQ : PAAS) se distingue. Cette société canadienne exploite une douzaine de mines à travers les Amériques, produisant aussi un peu d’or, de zinc, de plomb et de cuivre.

Source Pan American Silver Relations avec les investisseurs

Le Mexique, le Pérou et le Canada concentrent 89% des revenus. L’Argentine et la Bolivie, à la stabilité juridique plus incertaine, représentent 11%. Pan American Silver détient certaines des meilleures mines du continent en termes de teneur.

Depuis 2016, la société affiche des bénéfices et un flux de trésorerie positif, sans dette financière, preuve d’une gestion rigoureuse.

Investisseurs d’argent panaméricains

Cette croissance du cash-flow lui confère une marge de manœuvre pour renforcer ses réserves. Si le prix de l’argent repart à la hausse, les actionnaires pourraient en bénéficier via des dividendes plus généreux.

First Majestic, le plus spéculatif

First Majestic, entreprise canadienne, exploite plusieurs mines au Mexique (San Dimas, Santa Elena, La Encantada) avec une teneur moyenne de 186 g/tonne. Son tour de table compte des acteurs importants du secteur, et son PDG Keith Neumeyer détient une part notable du capital, gage d’un alignement d’intérêts.

Sources d’abord les relations avec les investisseurs majestueux

En 2018, First Majestic a acquis la mine San Dimas, l’une des plus vastes du Mexique, ce qui a considérablement augmenté sa production. Après plusieurs années difficiles, l’entreprise est revenue dans le vert en 2020, même si le flux de trésorerie libre reste fragile. La politique de distribution de dividendes a été relancée début 2021.

Ce qu’il faut retenir de l’argent métal

Certains pourraient s’interroger sur la pertinence d’investir dans un actif sujet à des manipulations. Mais l’histoire montre que, sur le long terme, les fondamentaux reprennent toujours le dessus. Pour récolter les fruits de l’argent métal, il faut simplement accepter d’attendre.

L’argent reste le parent pauvre de l’or, mais sa double casquette économique et monétaire explique sa volatilité. L’inflation, qu’on nous présente comme passagère, pourrait bien s’installer plus durablement, portée par la transition énergétique et l’essor des nouvelles technologies. La décennie qui s’ouvre pourrait redéfinir la place de l’argent métal dans les portefeuilles.

Le choix entre argent physique ou produits financiers dépendra du profil et des objectifs de chacun.

Pour ceux qui optent pour l’argent physique, il faut privilégier un stockage sûr, éventuellement à l’étranger (Suisse, Singapour), afin de garantir la préservation des pièces.

Prendre position sur l’argent “papier” implique d’accepter une volatilité plus forte, mais aussi un potentiel de gain supérieur à court ou moyen terme.

Entre ETF et actions du secteur, je privilégie clairement les actions : toutes progresseront dans un premier temps, mais seuls les acteurs les mieux gérés et implantés dans des pays stables tireront leur épingle du jeu.

L’argent métal n’a jamais été aussi décodé. Pour ceux qui souhaitent explorer le sujet ou partager leurs convictions, l’espace des commentaires reste ouvert.

NB : Pour les résidents français, la fiscalité sur les pièces d’argent ayant cours légal est équivalente à celle de l’or. Par ailleurs, les réglementations européennes limitent l’accès direct au marché américain ; si votre courtier le permet, des stratégies comme les options “call” ou les spreads haussiers peuvent parfois contourner ces restrictions.