Quel bicarbonate en cuisine ?

Le bicarbonate est un produit miracle qui a sa place dans toutes les cuisines. C’est un produit bon pour sa polyvalence et les problèmes qu’il aide à résoudre. Évidemment, il existe plusieurs types de bicarbonate et ce produit à diverses appellations. Quels sont alors les meilleurs bicarbonates à utiliser en cuisine ? On en parle dans cet article.

Le bicarbonate, un produit aux diverses appellations

Le bicarbonate a trois grandes appellations. On parle du bicarbonate de soude, du bicarbonate de sodium et du bicarbonate, tout simplement. Si vous vous demandez quelles sont les différences qui existent entre les produits qui sont nommés ainsi, sachez qu’il n’y en a aucune. Que ce soit du bicarbonate de soude ou encore du bicarbonate de sodium, ce sont deux noms qui désignent absolument la même chose.

Le vrai nom du bicarbonate, c’est l’hydrogénocarbonate de sodium. Si vous êtes un fanatique des appellations diverses, vous devez retenir que le nom latin du bicarbonate, c’est « Natrii hydrogenocarbonas ». Par ailleurs, le code du bicarbonate dans l’industrie alimentaire est le E500.

Quel bicarbonate utilise-t-on à la cuisine ?

Le bicarbonate de soude « alimentaire »

Le bicarbonate de soude « alimentaire » est le premier type de bicarbonate que l’on trouve le plus facilement en cuisine. Si vous achetez votre bicarbonate au supermarché, sachez qu’il est probable qu’il s’agisse du bicarbonate alimentaire. Vous le lirez certainement sur la boîte.

Il faut reconnaître que le bicarbonate alimentaire présente plusieurs avantages. Tout d’abord, c’est un produit qui est peu cher. Il peut donc parfaitement venir en remplacement aux produits de nettoyage coûteux. Le bicarbonate de soude alimentaire est également un produit plutôt polyvalent. Vous pourrez en faire usage pour le nettoyage, le bricolage… Enfin, puisque son nom l’indique, le bicarbonate de soude alimentaire peut être utilisé en cuisine, et ce, sans contre-indication. Autrement dit, vous pourrez faire la cuisine avec ce produit dans de l’eau de cuisson par exemple. Vous pourrez également vous en servir pour vos soins de beauté et de santé.

Le bicarbonate « pharmaceutique »

Le bicarbonate « pharmaceutique » est l’un des plus purs. Par conséquent, c’est le bicarbonate le plus cher. On en fait usage à des fins médicales. C’est d’ailleurs pour cela qu’il n’est généralement retrouvé qu’en pharmacie. Vous pourrez également utiliser ce bicarbonate en cuisine. C’est un produit qui vous permettra de faire du nettoyage, des soins du corps… Toutefois, considérant son coût, l’utiliser à n’importe quelle fin ne sera pas pour vous très économique.

Éviter le bicarbonate de soude technique

Le bicarbonate à usage technique est un produit dont la pureté est moins élevée que le bicarbonate alimentaire. Faites donc attention à ne pas en consommer. Il s’agit du bicarbonate ménager qui reste impropre à la consommation humaine. Vous ne devrez donc pas l’utiliser pour préparer des plats ou encore pour des soins de santé ou de beauté. C’est un bicarbonate dont l’utilité doit se limiter strictement aux tâches ménagères. En plus, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc lorsqu’on manipule ce bicarbonate pour éviter une irritation cutanée.