Produits au CBD : à quoi faut-il faire attention ?

Force est d’admettre que les offres en matière de cannabidiol (CBD) se sont tellement diversifiées qu’il est devenu difficile pour les consommateurs de s’y retrouver et d’identifier les produits de qualité. Si vous ne vous y retrouvez pas parmi toutes ces offres, nous vous donnons un aperçu de ce à quoi vous devez faire attention au moment de l’achat. Comment distinguer les produits aux CBD de qualité de ceux qui n’en sont pas ?

La provenance des produits au cannabidiol

Pour savoir si un dérivé du CBD est aussi sûr que qualitatif ou non, vous devez tenir compte de sa provenance. Vous trouverez cette précieuse information sur son étiquette ou, comme vous pouvez le constater sur le site CBD Monkey, sur la page qui lui est dédiée (un achat online). Il doit provenir d’un chanvre européen homologué, comme l’exige la loi française en vigueur. Ce cannabis sativa L. doit de surcroît être issu de l’agriculture biologique. Un chanvre bio est garanti sans pesticides, antifongiques et produits de synthèse. Son producteur l’a cultivé naturellement dans un sol riche et adapté.

Toutefois, un cannabis sativa L. qui provient d’une culture bio indoor ou d’une culture sous serre (greenhouse) est plus qualitatif selon les experts. La raison est que sa production a été parfaitement maîtrisée :

l’humidité,

le taux de CO2,

la température,

la lumière,

le pH,

les nutriments.

Il a été à l’abri des ravageurs et des risques météorologiques tout au long de sa croissance.

Produits CBD : pourquoi privilégier une méthode de production bio ?

Au moment de passer au crible l’étiquette ou la fiche d’un produit chargé en CBD, attardez-vous sur le processus d’extraction utilisé par la marque. Il peut en dire long sur la qualité du produit. On en distingue plusieurs, mais si vous désirez profiter d’un produit issu d’une production bio, vérifiez que le mode d’extraction s’est fait par CO2 supercritique.

À la fois neutre et dépourvu de polluants ainsi que de substances toxiques, le dioxyde de carbone supercritique est qualifié de « solvant vert ». Il permet d’obtenir un produit de qualité premium : naturel, inodore, sûr et d’une pureté exceptionnelle. Il décuple de surcroît les arômes caractéristiques du chanvre. En clair, l’extraction par fluide supercritique se fait à chaud ou à froid. Dans tous les cas, elle préserve l’ensemble des cannabinoïdes en séparant ces molécules du CO2 et conserve au maximum les propriétés du cannabidiol. Vérifiez de plus que le produit CBD qui a retenu votre attention est biocertifié.

Le respect de la législation sur le CBD

Avant de finaliser votre achat, assurez-vous que l’article à base de CBD convoité est licite. Pour être considéré comme tel, il doit provenir d’une variété de chanvre homologuée par l’Union européenne dont la proportion en THC est plus basse que 0,3 %. Sa concentration en tétrahydrocannabinol doit également être inférieure à 0,3 %. Dans le cas où ces restrictions ne sont pas respectées, alors le produit en question relève de la politique pénale de la lutte contre les stupéfiants.

Notez par ailleurs qu’un dérivé du cannabidiol légal ne revendique aucune allégation thérapeutique, à moins qu’il n’ait été autorisé en tant que médicament. Son vendeur ne fait pas de la publicité qui va dans le sens d’un effet récréatif du cannabidiol. Autrement dit, il ne fait pas l’amalgame entre le CBD et le cannabis dont l’interdiction demeure fermement établie en France.