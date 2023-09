Comparé à d’autres compagnies de croisière, MSC Croisières se positionne parmi les entreprises de croisière privées de premier plan dans le monde. En effet, sa principale base se trouve en Suisse et elle détient une position prédominante dans l’industrie en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Elle vient d’affirmer sa nouvelle position internationale à Paris, marquant ainsi sa présence. Cette stratégie globale permet à l’entreprise d’adopter des approches encore plus adaptées pour guider la compagnie vers la réussite.

Plus d’information sur les principales destinations de MSC

Si l’on se penche sur les principales destinations offertes par MSC croisiere, voyager avec cette compagnie vous transporte à la découverte de diverses cultures, images et spécialités culinaires du monde entier. Voici les itinéraires empruntés par les navires :

Lire également : Quelles sont les raisons les plus évidentes à choisir une croisière fluviale ?

La mer Méditerranée : cette région inspire la culture, la tradition et les monuments côtiers. Voyager signifie découvrir de nouvelles facettes des nations et des peuples habitant le pourtour de la mer Méditerranée.

L’Amérique du Sud : ce pays de la samba et du tango offre une échappée hors du monde moderne, où des paysages infinis et des eaux cristallines s’étendent à perte de vue.

A lire également : Voyage à l’étranger : comment l’organiser ?

Quelques points sur les navires de croisière et leurs caractéristiques

Forte de plusieurs années d’expérience en mer, la compagnie de croisière MSC s’efforce constamment d’améliorer sa flotte afin d’offrir des services toujours plus performants aux touristes. Grâce aux innovations apportées aux navires, la plupart des cabines sont élégamment aménagées. Que ce soit en termes de confort, de restauration, de divertissement ou de vie à bord, tout est soigneusement pris en charge. En moyenne, la compagnie dispose de 11 navires, dont deux gros paquebots. Chaque navire présente ses propres caractéristiques, à l’instar du MSC Armonia qui peut accueillir plus de 2087 passagers et abrite 777 cabines. Au total, cette flotte compte 8 ponts capables de supporter différentes charges.

Autant d’activités à faire avec les services à bord des navires

Il y a pléthore d’activités à expérimenter grâce aux services à bord des navires. Outre la vue imprenable sur la mer, vous pourrez vous adonner à des activités adaptées à votre remise en forme et à votre bien-être. Des équipements sportifs sont à votre disposition, comprenant un centre sportif à la pointe de la technologie pour vous aider à garder la forme et à dire adieu aux calories. Une piste de jogging est également disponible pour les lève-tôt amateurs de course matinale, tandis qu’une partie de mini-golf en plein air vous permettra de vous divertir. Les adolescents ne seront pas en reste, avec la possibilité de jouer au tennis.

Les particularités de MSC Croisières par rapport à d’autres offres

Opter pour une croisière vous invite à vous détendre dans des conditions optimales, tout en profitant des avantages offerts par les multiples itinéraires d’un seul voyage. Il vous suffit de choisir la formule correspondant à votre budget, en prenant en compte le port de départ, la durée de votre séjour, le navire, le type de cabine et les activités. En termes de prix, il est bon de noter que les tarifs s’alignent parfaitement sur vos attentes. De plus, des tarifs avantageux sont proposés pour les croisières en Méditerranée. Une réservation de dernière minute vous offre aussi l’opportunité d’économiser, car les compagnies offrent des réductions attrayantes aux voyageurs.

En ce qui concerne la perception des clients vis-à-vis des services offerts par la croisière, la majorité des voyageurs ayant choisi MSC Croisières vers la Méditerranée ont eu une expérience très positive, ce qui est attribuable aux prestations offertes. Cependant, le coût d’un forfait pourboire journalier et des forfaits boissons exclusifs peut sembler élevé. En dépit de l’excellent service à bord, la barrière linguistique constitue un souci pour les voyageurs français ne maîtrisant pas l’anglais ou l’italien.

En somme, partir en croisière avec MSC vous permet de découvrir divers lieux touristiques au cours d’un même voyage, tout en profitant du confort des cabines à bord du navire. Pour être informé des promotions proposées par les compagnies maritimes, il est recommandé de réserver en ligne.